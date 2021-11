Jak wygląda rynek pracy w UK po zakończeniu programu furlough? ONS opublikowało najnowsze dane

Fot. Getty

Brytyjski rynek pracy ma się coraz lepiej po najgorszym okresie pandemii. Pomimo zakończenia programu furlough, w październiku odnotowano rekordową liczbę vacatów.

Program furlough, który w czasie pandemii miał chronić brytyjskich pracowników przed zwolnieniem, zakończył się 30 września 2021 roku. Wraz z końcem rządowego programu, w Wielkiej Brytanii narastały obawy związane z przyszłością zatrudnienia na Wyspach. Jak się jednak okazuje – na razie obawy te okazują się leżeć daleko od rzeczywistości.

Rynek pracy w UK po zakończeniu programu furlough

Office for National Statistics (ONS) opublikowało dane za październik 2021 dotyczące brytyjskiego rynku pracy. Są to więc statystyki, pokazujące jak minąć na Wyspach pierwszy miesiąc po zakończeniu programu furlough.

Według oficjalnych danych w październiku na listach płacowych brytyjskich przedsiębiorstw widniało o 160 000 więcej pracowników niż we wrześniu. Z kolei w ciągu trzech wcześniejszych miesięcy na rynku pracy w UK pojawiła się rekordowa liczba wolnych miejsc pracy – vacatów zarejestrowano aż 1,17 miliona. Było to związane z niedoborem pracowników w różnych sektorach (między innymi po pandemii i Brexicie). Dobre wieści potwierdza także malejące bezrobocie na Wyspach, które spadło do 4,3 proc., zbliżając się już do poziomu sprzed pandemii. Problemem dla brytyjskiej gospodarki niestety na razie nadal pozostaje rosnąca inflacja.

Cytowany przez BBC Sam Beckett z Office for National Statistics, powiedziała: „Może minąć kilka miesięcy, zanim zobaczymy pełny wpływ zakończenia furlough, ponieważ ludzie, którzy stracili pracę pod koniec września, mogą nadal otrzymywać odprawę. Jednak wczesne szacunki z października pokazują, że liczba osób na liście płac znacznie wzrosła w ciągu miesiąca i znacznie przekracza poziom sprzed pandemii. Nie ma również niepokojących oznak w zakresie zwolnień, a przedsiębiorcy mówią nam, że zwolniono tylko bardzo niewielką część wcześniej zatrudnionych pracowników. Ponadto vacaty ponownie osiągnęły rekordowy poziom”.