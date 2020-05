Jak wygląda przejazd przez polską granicę samochodem? Zobacz relację Polaka z UK

Fot. Getty

W Polsce złagodzono przepisy, dotyczące kwarantanny po przekroczeniu granicy kraju. 14-dniowej izolacji nie podlegają już m.in. osoby zatrudnione w UK i podróżujące w celach służbowych. W związku z tym coraz więcej Polaków z UK decyduje się na podróż do kraju. Zobacz, jak w praktyce wygląda przejazd przez polską granicę.

Po złagodzeniu zasad kwarantanny dla przyjezdnych pracujących w UE, EOG, UK i Szwajcarii, wielu Polaków mieszkających na Wyspach postanowiła wybrać się w podróż do kraju. Na jednej z grup na Facebooku Polak z UK podzielił się bardzo praktycznymi informacjami na temat swojej własnej podróży samochodem, przekazując w zwięzły sposób wiele konkretów na temat kontroli granicznych i dokumentów, które pokazał wjeżdżając do Polski. Polak zaznacza, że nie został skierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy. Poniżej zamieszczamy jego relację.

Jak obecnie wygląda przejazd przez polską granicę samochodem?

„Wróciłem w środę samochodem z UK do PL Eurotunnelem. W okienku angielskiej policji dałem 2 paszporty (mój i dziewczyny), policjant spytał się, gdzie jedziemy, na jaki czas i ile pieniędzy przewozimy. Francuska policja tylko sprawdziła paszporty i nas puściła.

Na całej trasie bardzo spokojnie, żadnych kontroli, jedynie jakaś autostrada w Holandii była zamknięta i poprowadziło objazdem przez wsie.

Przekraczaliśmy granice w Słubicach, kompletnie żadnych korków, tylko pare ciężarówek na prawym pasie. Ja osobówką nie czekałem tylko podjechałem od razu, najpierw została zmierzona nam temperatura, potem pan ze Służby Granicznej wziął od nas paszporty i spytał, czy mamy umowę o pracę. Mieliśmy wydrukowane. On tylko spojrzał, powiedział, że dziękuje i puścił nas dalej. Zero pytań gdzie, skąd, po co i w jakim celu. NIE MAMY KWARANTANNY. To taki post informacyjny jak to wyglądało w środę na przejściu Frankfurt-Słubice, jak jest w innych miejscach to nie wiem”.

Nowe zasady kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski

Przypomnijmy, że nowe zasady obowiązują od 16 maja. Polska Straż Graniczna informuje, że warunkiem zwolnienia z 14-dniowej kwarantanny jest aktualne zatrudnienie w jednym z państw UE, EOG, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, a także odbywanie podróży w celach zawodowych, zarobkowych lub służbowych. Zwolnione są również osoby uczące się w Polsce lub krajach sąsiadujących - studenci i uczniowe (i ich opiekunowie).

A czy Wy jechaliście samochodem do Polski po zmianie przepisów dotyczących kwarantanny? Czekamy na Wasze opowieści pod adresem: [email protected] lub na naszych Facebooku.