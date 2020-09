Jak wygląda lot samolotem z Wielkiej Brytanii do Polski [wrzesień 2020]?

Oto aktualna sytuacja dotycząca podróży samolotem z UK do Polski - o czym trzeba wiedzieć? Czego nie można zapomnieć?

Przypomnijmy, wznowienie lotów między UK a Polską stało się faktem 1 lipca. Od tamtego dnia linie lotnicze swobodnie mogą przewozić pasażerów z Wysp do kraju nad Wisłą - i odwrotnie. Ale jak to wygląda? Popularna polska youtuberka przekonała się o tym na własnej skórze i postanowiła zdać relację ze swojej podróży z londyńskiego lotniska Gatwick do Krakowa.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Na co zwróciła uwagę główna bohaterka filmu Edyta?

Po pierwsze widać wyraźnie, że na lotnisku są pustki. W obecnej sytuacji niewiele osób decyduje się na podróż samolotem. Po drugie - karta lokalizacyjna. Przed wylotem do Polski trzeba wypełnić specjalny formularz, podobnie zresztą jak w drodze powrotnej tyle, że w formie cyfrowej, na oficjalnej stronie rządowej.

Co można uznać za zaskakujące? Nigdzie, ani w Polsce, ani w UK, na lotniskach nie sprawdzają temperatury!

A jak sytuacja wygląda u Was? Czy zdecydowaliście się na podróż w obecnym czasie? Jeśli tak, to czy możecie czymś się podzielić z innymi? Zapraszamy do komentowania!

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.