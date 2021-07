Jak wygląda codzienne życie emigranta w UK w 2021 roku? Ten film pokazuje “zwykłe” życie w Wielkiej Brytanii [wideo]

Porysowana karoseria w samochodzie, codzienne aktywności sportowe, seriale, kawa na wynos… taką Wielką Brytanię możemy zobaczyć w najnowszym filmie na kanale ZMYWAK. Tomasz pokazuje kulisy swojego życia. Fani YouTubera poczuli się zaskoczeni, że to życie jest tak… zwyczajne.

Polski Youtuber z UK przełamał swoją konwencję scenicznego stand-upu i pokazał vlog ze swojego codziennego życia

W filmie " Porysowali mi samochód w UK " widzimy jak naprawdę żyje emigrant w Anglii

Wiele osób było zaskoczonych, że Tomasz żyje podobnie jak wielu Polaków w UK

Film prezentuje pozytywny obraz Polaków w UK

"Porysowali mi samochód w UK" - zobacz film:

Pozytywny obraz Polaka w UK

Mimo, że kanał Zmywak i jego autor - Tomasz Bykowski - kojarzony jest głównie z szyderczym podejściem do kwestii emigracji, to we vlogu Polacy pokazani są bardzo pozytywnie. Faktem jest bowiem, że Polacy to skuteczni przedsiębiorcy i taki obraz pojawia się w filmie. Naprawa porysowanej karoserii ma miejsce w profesjonalnym polskim warsztacie lakierniczym.

To zupełnie inne spojrzenie na Boston i Anglię niż to, do którego przyzwyczaił widzów vloger. Jeśli widziałeś film - wypowiedz się także w naszej sondzie. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii.

