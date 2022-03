Jak wielu Polaków wraca z UK do kraju, by być blisko starzejących się rodziców?

Fot. Getty

Jak wielu z nas wraca albo myśli o powrocie do kraju z uwagi na starzejących się rodziców? Czy po wielu latach spędzonych za granicą Polacy znów chcą być blisko rodziców i dziadków, nawet wówczas, gdy nie wymagają oni jeszcze stałej opieki?

Temat powrotów z zagranicy w celu bycia blisko ze starzejącymi się rodzicami, pojawił się na jednej z grup w mediach społecznościowych. „Witam, czy ktoś wrócił do Polski tylko (albo aż) z tego powodu, że rodzice którzy są w Polsce się po prostu starzeją, lata lecą. Nie, żeby byli chorzy czy potrzebowali pomocy, ale po prostu, żeby z nimi być zanim odejdą” – zapytała innych emigrantów jedna internautka i wzbudziła tym samym lawinę komentarzy. Okazuje się bowiem, że coraz więcej naszych rodaków jest skłonna zrezygnować z wygodnego życia w UK (a także w innych państwach Zachodu) i ze znacznie wyższych pensji, by znów być blisko rodziców i dziadków. A myśl o powrocie nie zawsze pojawia się dopiero w momencie, gdy rodzice zaczynają słabnąć lub zaczynają wymagać opieki, tylko znacznie wcześniej. Zobaczcie kilka ciekawych komentarzy i sprawdźcie, ile w tych historiach jest i Waszej historii.

„Ja wróciłam po 15 latach dla rodziny, po tym jak w 3 m-ce straciłam dziadka, babcię i chrzestnego, wszystkich spod jednego dachu i nie dane mi było pożegnać się z nimi. Teraz wiem, że mam blisko wszystkich, w dobrych momentach i w niedoli, w ciężkich chwilach jakie teraz mamy, ale blisko siebie by się wspierać, pomóc”;

„1,5 roku temu straciłam tatę, odszedł tak niespodziewanie, nie zdążyłam się z nim pożegnać, to było straszne. Powiedziałam sobie wtedy, nigdy w życiu nie będę przechodzić tego co 1,5 roku temu. Po 13 latach wróciłam do domu, do mamy i jest cudownie. Myślę, że tata jest ze mnie dumny”;

„Ja wróciłem (po 15 latach) dwa lata temu (był to jeden z powodów)....i nie żałuję.... Tato odszedł dwa miesiące temu.... Jestem szczęśliwy, że chociaż tyle czasu byłem w pl.... ”;

„Mniej więcej także dlatego my chcemy wracać. Kilka miesięcy temu odeszła moja babcia, kolejna ma 93 lata i też już z nią coraz gorzej. Rodzice coraz starsi i co jesteśmy w Pl, to widzę w oczach, jak bardzo mi umyka czas”;

„Ja namówiłem żonę i tylko i wyłącznie z tego powodu wróciliśmy z dwójką małych dzieci w sierpniu zeszłego roku.Gdyby nie rodzice, to pewnie byśmy już się pakowali z powrotem do UK”;

„Tak, u nas też jeden z najważniejszych powodów. Już 5 miesięcy w Polsce. Cieszy mnie możliwość ciągłego kontaktu z rodzicami, odwiedziny, obiadki mamy, pomoc taty...no i widok synka budującego pełną miłości relację z dziadkami. Nic temu nie dorówna”;

„Za kilka miesięcy wracamy z Niemiec po 17 latach. W przypadku żony to jeszcze dłużej bo niemal 30. Żadne, nawet najlepsze pieniądze nie zastąpią rodziny i bliskich, życzliwych ludzi. Pieniądze to tylko papier. Choć początki po tak długiej emigracji pewnie nie będą należały do łatwych, to wiem, że damy radę. I wiem, że nigdzie lepiej nam nie będzie”;

„Nadzy przyszliśmy na ten świat i nadzy z niego odejdziemy. W życiu każdego z nas musi wydarzyć się coś dramatycznego by uświadomił sobie tą oczywistą prawdę. Pieniądze są potrzebne ale prócz nich jest co najmniej milion ważniejszych rzeczy. W Niemczech mieliśmy niezłą kasę i wygodne ale cholernie samotne życie. A w Polsce całą najbliższą rodzinę mamy w tym samym mieście do którego wracamy”;