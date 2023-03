Jak w zdrowy i zrównoważony sposób wychowywać dzieci? Oto pięć kluczowych wskazówek dla rodziców

Jaki jest klucz do sukcesu, by wychować dzieci na osoby silne i niezależne?

Wychowywanie dzieci to sprawa niełatwa i pewnie każdy rodzic ma w tej kwestii nieco inne zdanie. Na sprawę, obiektywnym okiem, próbują jednak czasem spojrzeć eksperci, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami i radami. Poniżej prezentujemy Wam pięć takich właśnie eksperckich porad w zakresie zdrowego i zrównoważonego sposobu wychowywania dzieci.

Czy wychowując dzieci należy walczyć ze stereotypami?

Laura Linn Knight z Arizony, której pięć rad dotyczących zdrowego i zrównoważonego wychowania dzieci tutaj przytoczymy, mówi, że nie należy walczyć z przejawami pewnych stereotypowych zachowań wśród dzieci, ponieważ w tym samym czasie, gdy powielają stereotypy, dzieci mogą kształcić u siebie postawy zupełnie niezależne, asertywne i niestereotypowe. „Powiedziałabym, że dziewczynka, która uwielbia być księżniczką, może celebrować swojego ducha księżniczki i nadal być asertywna, silna i mieć wspaniałe zdolności przywódcze” - mówi ekspertka, cytowana przez „Daily Mail”. I dodaje: „Można bawić się w księżniczki i syreny, tak samo jak w robotników budowlanych i smoki. Ale jednocześnie nie zamykajmy dziewcząt w określonej roli tylko ze względu na ich płeć (…). Z mojego doświadczenia (...) wynika, że można wychować silne i niezależne dziewczynki niezależnie od ich zainteresowań. Wspieranie tych cech będzie w większym stopniu zależeć od tego, jakie modele prezentujemy naszym dzieciom, od możliwości, jakie dajemy im w klasie i ról przywódczych, jakie pełnią w swoich grupach”.





A jakie, według Laury Linn Knight, są najważniejsze elementy wychowywania dzieci? Poniżej prezentujemy Wam pięć takich rad – zobaczcie, z iloma się zgadzacie!

Rodzice muszą odłożyć telefon i postawić na wartościowy czas z dzieckiem

Nadmierne korzystanie z telefonu – skądinąd użytecznego urządzenia, bardzo psuje rodzinne relacje. A przecież najważniejsze, co rodzic może zaoferować dziecku, to poświęcona mu, należyta uwaga, wspólna zabawa, wspólne rozwiązywanie zadań – jednym słowem wszystko, co robione jest razem. Laura Linn Knight zaznacza, że rodzice nie muszą codziennie poświęcać swojemu dziecku wielu godzin, bo wystarczy nawet 10 minut, ale za to bardzo wartościowych, bez żadnych urządzeń. - Oczywiście upewniamy się, że nasze dzieci są nakarmione, ubrane i bezpieczne. Ale poza tym rodzice często nie traktują priorytetowo wykształcenia z dzieckiem [specjalnego] połączenia - mówi.

Rodzice muszą zdefiniować wartości rodzinne, aby wszyscy je znali i starali się je stosować

Ważne jest, by dzieci od małego znały i starały się dostosować do rodzinnych wartości, bo to buduje specjalną więź między dzieckiem i rodzicem. - Aby sporządzić Kartę Wartości Rodzinnych, usiądźcie i wypiszcie wszystko, co uważacie w swojej rodzinie za priorytet. Co wszyscy cenicie najbardziej? Niech wszyscy się włączą i zapiszą swoje wartości – radzi ekspertka z Arizony.



Rodzice muszą kontrolować swoje zachowania i nie wyładowywać na dzieciach swoich frustracji

Samokontrola i niewyżywanie się na dzieciach z powodu przeżywanych niepowodzeń czy frustracji to klucz to należytego wychowania silnych dzieci. Oczywiście, łatwo jest powiedzieć, a trudniej to wykonać, jednak rodzice z pewnością mogą ćwiczyć na co dzień panowanie nad emocjami. Nawet, jeśli to dzieci są przyczyną ich złości. - Gdy rodzic już wie, że cały się gotuje, że jest u kresu sił, to często w takich wypadkach zaczyna krzyczeć. Niestety, krzyk tylko pogarsza sytuację, a [rodzic] jest później rozczarowany, że znów krzyczał na swoje dziecko – tłumaczy ekspertka.

Rodzice muszą uczyć dzieci okazywania wdzięczności

Okazywanie sobie wdzięczności powinno być częścią rodzinnej rutyny. Przy tak intensywnym tempie obecnego życia, łatwo jest niestety o tym zapomnieć. - Naszym umysłom łatwo jest wpaść w negatywne myśli lub przegapić całe dobro, które dzieje się każdego dnia. Kiedy przeznaczamy czas na zwrócenie szczególnej uwagi na rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, zaczynamy zauważać coraz więcej rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, czujemy się dobrze i doceniamy wszystkie małe rzeczy, które idą dobrze – mówi Knight.

Raz na tydzień powinny się odbywać spotkania w gronie całej rodziny

W domach rodzinnych powinny być organizowane regularne spotkania, podczas których rodzice mogą poruszyć ważne tematy, a także zapytać swoje dzieci, czy jest coś, co one chciałyby omówić. Cotygodniowe spotkania rodzinne otwierają pole do lepszej komunikacji między wszystkimi jej członkami.

