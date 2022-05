Jak w naturalny sposób wybielić zęby? Oto trzy popularne produkty spożywcze, które Ci w tym pomogą!

Fot. Getty

Lśniąco białe zęby to z pewnością marzenie wielu z nas, ale posiadanie idealnie białego uśmiechu nie jest łatwe. Kawa, herbata, papierosy, cukier... cóż, produkty, które szkodzą naszemu szkliwu i je przyciemniają, moglibyśmy wymieniać bez końca. Ale nie warto się załamywać – w Twojej kuchni z pewnością znajdują się trzy produkty spożywcze, których możesz swobodnie użyć w celu uzyskania ładnego uśmiechu.

Sposobem na skuteczne wybielenie zębów podzielił się z internautami TikToker Armen Adamjan. Na swoim kanale zaprezentował on recepturę, która czyni ze szkliwem cuda. Z czego zatem się składa? Możesz odetchnąć – ze składników, które z pewnością często gościsz w swojej kuchni. „Kosmiczna” mieszanka do wybielania zębów składa się z kiwi, ogórka i sody oczyszczonej. - Kiwi są pełne wapnia, a ogórki usuwają wszelkie złe bakterie, które gromadzą się w jamie ustnej, a to z kolei zapewnia bielsze zęby - mówi Adamjan. I dodaje: - Weź miskę, dodaj trochę kiwi. Dodaj ogórka. Rozgnieć składniki. Dodaj trochę sody oczyszczonej. Wymieszaj to. I masz!

Smaczna mieszanka do wybielania zębów

Armen Adamjan wskazuje na bardzo prosty sposób przygotowania i użycia mieszanki. W celu zmieszania składników wystarczy zwykły moździerz, a potem należy powstałą pastę nałożyć na zęby i szczotkować je przez kilka minut. TikToker namawia internautów do używania mikstury nawet dwa razy w tygodniu, ale niektórzy lekarze apelują o umiar w tym względzie. Dlaczego? Dlatego że soda oczyszczona ma silne właściwości ścierne, a kiwi i ogórek zawierają kwasy, w związku z tym wszystkie te składniki, przy zbyt częstym stosowaniu, mogą spowodować uszkodzenie szkliwa. Dentysta Joseph Field sugeruje, by zastosować mieszankę raz dziennie przez maksymalnie dziesięć kolejnych dni, a następnie używać jej co najwyżej raz lub dwa razy w miesiącu do pielęgnacji.