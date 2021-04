Jak uzyskać pomoc finansową w UK? Oto 6 sposobów na podreperowanie budżetu

Fot. Getty

Na skutek pandemii koronawirusa pracę w UK straciło ponad 800 000 ludzi. Wiele osób zostało też wysłanych na przymusowy urlop furlough, a innym okrojono czas pracy. Co zatem zrobić, by podreperować domowy budżet w tych trudnych czasach? Poniżej prezentujemy Wam kilka sposobów, które mogą wam pomóc uzyskać pomoc finansową na Wyspach.

1. Sprawdź, czy należy ci się zasiłek

Z badań University of Salford and the Health Foundation wynika, że w UK aż pół miliona osób nie wie, że należy im się zasiek Universal Credit. W celu sprawdzenia, czy przysługuje nam pomoc finansowa (albo pomoc finansowa w wyższym wymiarze) warto jest skorzystać z jednego z darmowych kalkulatorów benefitów dostępnych online: Turn2Us, Entitledto, Policy in Practice. Po wpisaniu informacji dotyczących zatrudnienia, wysokości zarobków i informacji o domownikach, kalkulator wylicza kwotę ewentualnego zasiłku.

2. Sprawdź, czy masz szansę na bezzwrotną zapomogę

Niektóre organizacje charytatywne pomagają osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej przyznając im darmowe granty. Wysokość pomocy zależy od tego, gdzie dana osoba mieszka, a pieniądze są przeznaczone na zakup żywności i innych niezbędnych artykułów, a także na zapłatę rachunków.

3. Pomoc z banku żywności

W razie sporych problemów finansowych osoba/rodzina znajdująca się w potrzebie może skorzystać z pomocy banku żywności. Banki rozdają paczki żywnościowe, które generalnie powinny starczyć na 3 dni.

4. Rachunki – sprawdź, czy możesz rozłożyć płatności na raty

Gdy mamy problem z zapłatą rachunków, to schowanie głowy w piasek jest rozwiązaniem zdecydowanie najgorszym. W razie problemów warto jest porozmawiać z konsultantem – czy to firmy energetycznej, czy sieci komórkowej i poprosić o rozłożenie płatności na bardziej przystępne raty.

5. Zrezygnuj z usług/artykułów non-essentials

W momencie, gdy mamy kłopoty finansowe, warto jest się zastanowić, czy naprawdę potrzebujemy kupować pewne artykuły lub korzystać z pewnych usług. Zdecyduj, czy naprawdę musisz teraz subskrybować Netflixa,Apple Music czy Amazon Prime albo czy potrzebujesz koniecznie kupić drogą odżywkę do paznokci.

6. Omów swoją sytuację finansową z doradcą

Jeśli masz poważne kłopoty finansowe, a do tego nie wiesz, jak z nich wybrnąć, to zawsze możesz zasięgnąć pomocy od profesjonalnego doradcy finansowego. Organizacje takie jak Citizens Advice (0808 800 9060), StepChange (0800 138 1111) i National Debtline (0808 808 4000) świadczą pomoc za darmo.