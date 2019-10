Jak uzyskać największe odszkodowanie w UK

Istnieją strategie, dzięki którym można uzyskać większe odszkodowanie. Dla jasności odrzucamy tutaj wszystkie taktyki nieetyczne związane z przekazywaniem informacji niezgodnych z faktami. Wiążą się one z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Wszelkie nieetyczne sposoby uzyskania większego odszkodowania prędzej czy później spowodują większe straty niż zyski np. przekazywanie nieprawdziwych informacji, może doprowadzić do zarzutu fundamentalnej nieuczciwości i tym samym upadku całego roszczenia. Poszkodowany natomiast może zostać zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów obu stron związanych ze sprawą.

Tak więc pojawia się pytanie, jak otrzymać najwyższe odszkodowanie za wypadek w Anglii? Odpowiedź jest bardzo prosta – należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

Rekomendacje lekarzy

W procesie o odszkodowanie to poszkodowany musi udowodnić elementy roszczenia. Jeśli odczuwasz ból, udaj się na wizytę do lekarza. Co ważniejsze, stosuj się do wszelkich jego zaleceń. Jeśli lekarz skieruje Cię na dalsze spotkania ze specjalistami, koniecznie się na nie udaj. Jeśli lekarz zarekomenduje rehabilitację czy fizjoterapię również powinieneś przejść przez takie leczenie. Ogromne znaczenie ma wykonanie wszystkich zleconych przez lekarza badań. Bywa tak, że lekarz zaleca wyczekanie z bólem, zanim skieruje nas na odpowiednie badania. Pozytywne dla sprawy może być także, wykonanie dodatkowych badań na własną rękę. Może się bowiem okazać, że badania wykażą elementy, które będą miały ogromny wpływ na kwotę odszkodowania.

Ewidencja medyczna a odszkodowanie

Bardzo ważne jest również aktywne uczestnictwo w zbieraniu ewidencji z leczenia. Niektóre kancelarie prawne takie jak Polska Kancelaria Odszkodowań™ uzyskują dokumentację medyczną w imieniu klienta. Jednak nie mają możliwości uzyskania ewidencji z leczenia poza Wielką Brytanią. Jeśli więc odbywasz leczenie za granicą, koniecznie zbierz wszystkie dokumenty z leczenia na wypadek, gdyby były potrzebne w sprawie.

Dziennik bólu i kosztów, zdjęcia obrażeń

Pamiętaj o tym, że każda informacja związana z Twoim stanem zdrowia będzie miała wpływ na wysokość odszkodowania. W szczególności bardzo ważny jest czas, w którym odczuwałeś bóle powypadkowe. Załóż więc dziennik, w którym będziesz odnotowywał wszystkie informacje związane z obrażeniami po wypadku, m.in. w trakcie, których czynności pojawia się ból lub daty spotkań z fizjoterapeutą. W dzienniku notuj również wszystkie koszty/straty, jakie poniosłeś na skutek wypadku np. jeśli będziesz ubiegał się o koszty transportu, zanotuj cel podróży, pokonaną odległość oraz koszt. Wykonaj również zdjęcia obrażeń, które są widoczne po wypadku. Jeśli na skutek wypadku pozostała blizna, staraj się wykonywać cyklicznie zdjęcia.

Dokładność

Każdy element w sprawie jest ważny, dlatego sprawa powinna być prowadzona z zachowaniem największej staranności i dokładności. Co za tym idzie, musisz rozumieć, każdy etap sprawy i każdy otrzymany dokument. Dlatego bardzo ważne jest, aby swoją sprawę powierzyć profesjonalistom mówiącym w Twoim języku ojczystym. Wszelka dokumentacja również powinna być tłumaczona, w szczególności raport medyczny, który jest najważniejszym dokumentem przy negocjacji wysokości odszkodowania.

Spójność i konsekwencja

Pamiętaj, że w roszczeniu o odszkodowanie liczy się spójność i konsekwencja. Dopilnuj, aby wszystkie informacje były ze sobą zgodne. Zadbaj o to, aby wszystkie osoby zaangażowane w Twoją sprawę otrzymały od Ciebie klarowne, dokładne informacje. Oznacza to, że Twój lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista czy lekarz, który sporządzi raport medyczny po komisji lekarskiej, będą posiadać dokładnie takie same informacje dotyczące obrażeń powypadkowych oraz odbytego leczenia. Tutaj przyda Ci się wspomniany powyżej dziennik.

Facebook

Zwróć uwagę na treści publikowane przez Ciebie na portalach społecznościowych, gdyż ubezpieczalnie coraz częściej wykorzystują różnego rodzaju techniki w celu podważenia wiarygodności roszczenia. Przykładowo, jeśli znajdą na Twoim profilu zdjęcie z siłowni wstawione dwa tygodnie po wypadku, podczas gdy przekazywałeś informacje, że w ciągu kilku miesięcy po wypadku nie byłeś zdolny do uprawiania sportu, Twoja sprawa może zakończyć się zarzutem nieszczerości i brakiem odszkodowania, nawet jeśli byłeś wtedy pod wpływem tabletek przeciwbólowych. Pamiętaj, że jeśli Twój profil ma status publiczny, wszyscy są w stanie zobaczyć publikowane przez Ciebie informacje oraz zdjęcia.

Kwalifikacje prawnika

Przy wyborze kancelarii powinieneś zweryfikować, czy ma ona doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie konkretnego rodzaju. Jeśli więc miałeś wypadek w pracy sprawdź, czy dana kancelaria prowadzi sprawy z tego zakresu. Zawsze wybieraj doświadczonych prawników. Pamiętaj, że Twoja relacja z prawnikiem jest ważna. Powinieneś czuć się zrozumiany i pewny kwalifikacji prawnika, co zagwarantuje Ci bezstresowy proces.

Strategia i pytania

Zawsze kontaktuj się z prawnikiem, jeśli jakiekolwiek kwestie w sprawie są dla Ciebie niejasne lub powodują powstanie dodatkowych pytań po Twojej stronie. Najważniejsze, abyś wiedział, jakie masz możliwości w trakcie prowadzenia roszczenia o odszkodowanie. Bardzo ważną kwestią jest ustalenie odpowiedniej strategii. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia i dokładnej analizy. Prowadząc sprawę o odszkodowanie, powinieneś określić plan działania z prawnikiem odpowiedzialnym za Twoje roszczenie.

