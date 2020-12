Jak utrzymać kontakt z językiem polskim i polskością żyjąc w UK? Oto sprawdzone sposoby Polaków mieszkających na Wyspach

W domu używamy tylko polskiego, tel. Polska i książki czytam w języku polskim. Z rodzicami tez tylko po polsku. Po pracy mój dom to mała Polska. Zakaz rozmów po angielsku.

W domu używamy tylko polskiego, tel. Polska i książki czytam w języku polskim. Z rodzicami tez tylko po polsku. Po pracy mój dom to mała Polska. Zakaz rozmów po angielsku.