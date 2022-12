Jak udekorować dom na Boże Narodzenie według znaku zodiaku? Gwiazdy także mają tu coś do powiedzenia

Dekorowanie domu zgodnie ze znakiem zodiaku – to ma sens!

Ludzie dzielą się na takich, którzy każdorazowo przed Świętami Bożego Narodzenia wprowadzają zmiany w dekoracji domu i na takich, którzy stawiają tu na konserwatyzm i wszystko zostawiają „po staremu”, „jak zawsze”. Tymczasem astrolodzy proponują nam jeszcze inne rozwiązanie – dekorowanie domu zgodnie ze znakiem zodiaku.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak udekorować dom zgodnie ze swoim znakiem zodiaku? Astrolodzy przekonują, że ma to ogromne znaczenie, ponieważ każdy znak zodiaku ma inne potrzeby i w innych okolicznościach czuje się dobrze. Oczywiście schody zaczynają się tam, gdzie gospodarstwo domowe zamieszkują różne znaki zodiaku i trudno wyczuć, który z nich jest silniejszy. Ale... mniejsza o to, oddajmy w tym względzie głos ekspertom. Oto,co na temat dekorowania domów zgodnie ze znakiem zodiaku powiedział na łamach „Daily Mail” jasnowidz i astrolog Inbaal Honigman.

Jak mieszkania powinny udekorować na Święta Bożego Narodzenia Barany, Byki, Bliźnięta i Raki?

Poniżej znajdziecie porady w zakresie dekoracji mieszkania na Święta Bożego Narodzenia w przypadku Baranów, Byków, Bliźniąt i Raków

Barany

Preferencje: Barany cenią sobie szybkość i skuteczność, dlatego nie poświęcają zbyt dużo czasu na robienie zakupów i dekorowanie domu

Kolory: Barany preferują kolor czerwony, ponieważ są najbardziej ognistym ze wszystkich znaków zodiaku.

Dekoracja: Preferowane jest drzewko z już założonymi dekoracjami, z czego znaczna część jest w kolorze czerwonym.

Byki

Preferencje: Byki są konserwatywne i sentymentalne, dlatego preferują stare dekoracje, najlepiej te pochodzące z czasów dziecięcych.

Kolory: Byki lubią czerwień i zieleń

Dekoracja: Byki dobrze czują się w otoczeniu świątecznych krasnali, świec i ozdobnych pończoch.

Bliźnięta

Preferencje: Bliźnięta kochają imprezy, dlatego każde pomieszczenie musi w Święta błyszczeć. Lśniący i radosny charakter dekoracji to ich ulubiona estetyka.

Kolory: Bliźnięta dobrze czują się w kolorach niebieskim i czerwonym

Dekoracja: Bliźnięta powinny postawić na błyszczące dekoracje ścienne i migające lampki choinkowe. Poza tym ich świąteczny stół może być bogaty w drinki.

Raki

Preferencje: Raki uwielbiają otaczać się rodziną, a ich świąteczne dekoracje są zazwyczaj praktyczne i łatwe do wyczyszczenia.

Kolory: Raki w sposób szczególny upodobały sobie czerwień i zieleń.

Dekoracja: Raki powinny postawić na dużą choinkę, która pomieści mnóstwo prezentów. Im bardziej będzie przytulnie, tym lepiej, bo wtedy goście mogą cieszyć się świętowaniem.

Jak mieszkania powinny udekorować na Święta Bożego Narodzenia Lwy, Panny, Wagi i Skorpiony?

Lwy

Preferencje: Lwy lubią robić dobre wrażenie – także na swoich sąsiadach! Ich bożonarodzeniowe dekoracje będą zatem wystawne i ekstrawaganckie.

Kolory: Lwy preferują królewskie kolory zieleni i złota.

Dekoracja: Lwy powinny postawić na ekspozycję świateł zewnętrznych, która przyciągnie wzrok przechodniów. Poza tym lwy preferują bogate zdobienia drzwi, mnóstwo wyrazistych świątecznych grafik i choinkę z dużymi bombkami.

Panny

Preferencje: Panny są praktyczne i schludne, dlatego uwielbiają mieć czysty dom. Ich dekoracje będą w związku z tym minimalistyczne i łatwe do odkurzenia.

Kolory: Panny lubią przede wszystkim zieleń.

Dekoracja: Bożonarodzeniowy wystrój w domu Panien jest minimalistyczny, nie ma w nim nadmiaru ozdób. Choinka nie ma za dużo blasku!

Wagi

Preferencje: Wagi są stylowe i eleganckie, a do tego nadążają za trendami. Główne elementy dekoracji będą ponadczasowe i neutralne, a reszta będzie pasować do ich tymczasowych preferencji.

Kolory: Wagi preferują biel i złoto.

Dekoracja: Wagi są najbardziej eleganckim znakiem zodiaku. Wagi powinny wybrać perłową biel zamiast neutralnej, a do tego postawić na lekkie, ale luksusowe dekoracje.

Skorpiony

Preferencje: Skorpiony uwielbiają nieco ostry wystrój wnętrz. Ich świąteczne dekoracje muszą być wyjątkowe. Kolory: Skorpiony preferują czerwień i czerń.

Dekoracja: Skorpiony uwielbiają stylowe kombinację, ale równie dobrze czują się w stylizacjach mrocznych. W ich domach sprawdzą się gotyckie bombki i ozdoby w stylu vintage.

Jak mieszkania powinny udekorować na Święta Bożego Narodzenia Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby?

Strzelec

Preferencje: Strzelce są wolne i uwielbiają się bawić, niezależnie od pory roku. Te znaki zodiaku nie boją się podążać za własnymi upodobaniami.

Kolory: Strzelce uwielbiają wszystkie kolory.

Dekoracja: Choinka Strzelców będzie odzwierciedlać miejsca, które odwiedzili. Do zdjęć z podróży dodadzą kilka świec zapachowych.

Koziorożec

Preferencje: Koziorożce lubią atmosferę luksusu we wszystkim, co robią. Ich estetyka to bogactwo i urok, więc więcej znaczy więcej!

Kolory: Koziorożce preferują Srebro i Złoto, bo nie stronią od splendoru.

Dekoracja: Koziorożce powinny wejść w Boże Narodzenie z potencjalnie drogimi przedmiotami, które przyciągną uwagę.

Wodnik

Preferencje: Wodniki są wyjątkowo kreatywne, i to właśnie będą odzwierciedlać ich bożonarodzeniowe dekoracje. Ich dom jest przytulny i ruchliwy.

Kolory: Wodnik lubi czerń i złoto.

Dekoracja: Dekoracje świąteczne w domu wodnika będą wyjątkowe, wykonane ręcznie, inspirowane naturą i pozyskiwane w sposób etyczny.

Ryby

Preferencje: Ryby wolą w okresie świątecznym czuć radość niż wyglądać fantazyjnie!

Kolory: Ryby preferują kolory niebieski i biały, które przywodzą na myśl morze.

Dekoracja: Ryby będą chciały udekorować dom tak, żeby wszyscy poczuli się w nim szczęśliwi.

