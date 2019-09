Zobacz, jak ubiegać się o zwrot kosztów leczenia w Polsce

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem dotyczącym uzyskania zwrotu kosztów za leczenie w Polsce przeprowadziliśmy wywiad z Panem Arnisem Krasovskim - dyrektorem firmy Medrefund- na temat zwrotu kosztów za leczenie w Polsce.

Medrefund to najdłużej działająca na rynku firma w pomagająca osobom mieszkającym w UK w zaplanowaniu leczenia w Polsce oraz w uzyskaniu refundacji za poniesione koszty zwiazane z tym leczeniem. Ze uwagi na ilość polskich klientów, którzy, kontaktują się codziennie z Medrefund, firma zapewnia kontakt z polskojęzycznymi konsultantami, którzy z zaangażowaniem objaśniają cały proces.

Jak wiele osób wie o możliwości ubiegania się o refundację kosztów za leczenie w Polsce z NHS?

Pomimo ciągłego rozpowszechniania przez Medrefund informacji o możliwościach jakie daje UE, liczba osób, które o tym wiedzą jest w dalszym ciagu bardzo niska. Codziennie stykamy się z zaskoczonymi Polakami, którzy do momentu kontaktu z nami nie wiedzieli o przysługujących im prawach. Wiemy jak ważne jest nagłośnienie tej sprawy dlatego też bezustannie próbujemy zamieszczać informacje o możliwości uzyskania refundacji kosztów za leczenie w Polsce na różnych portalach społecznościowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są również osoby, które nie wierzą w uzyskanie refundacji, twierdzą nawet, że jest to niemożliwe. Wszystkich, którzy mają jakiekolwiek watpliwości zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Czy można się ubiegać o refundację za leczenie, które było wykonane rok temu?

Można ubiegać się o refundację nie tylko za leczenie, które było wykonane rok temu ale także za takie, które było wykonane od 2014 roku. Jest to możliwe dzięki dyrektywie unijnej o leczeniu transgranicznym, która uprawnia do leczenia w krajach UE oraz do ubiegania się o refundację kosztów w kraju zamieszkania. Warunkiem koniecznym jest oczywiście posiadanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie danego leczenia oraz potwierdzającej zamieszkanie w UK. Jeśli tylko dokumentacja spełnia wymogi NHS, zawsze informujemy Klientów, że warto spróbować uzyskać refundację, tym bardziej, że samo złożenie wniosku nie wiąże się dla Klientów z żadnymi kosztami (No win- no fee).

Lekarz NHS twierdzi, że operacja czy zabieg nie są konieczne? Czy mogę iść do polskiego lekarza?

Posiadanie kwalifikacji na leczenie od lekarzy angielskich ma korzystny wpływ na proces ubiegania się o refundację kosztów za leczenie w Polsce, jednak nie jest to warunek konieczny. W sytuacji, gdy lekarz NHS twierdzi, że dane leczenie nie jest konieczne, Pacjent może udać się do prywatnej kliniki w Anglii lub w Polsce w celu uzyskania na piśmie informacji o diagnozie wraz ze specyfikacją zaplanowanego leczenia. Jest to dokument niezbędny do złożenia ewentualnego wniosku wstępnego.

Jakie kroki można podjąć w sytuacji, gdy zabieg zaplanowany w UK został przełożony lub gdy kondycja fizyczna nie pozwala na dłuższe oczekiwanie?

Niestety, wielokrotnie terminy zabiegów zaplanowanych w ramach NHS są przekładane a nawet odwoływane z przyczyn często niewiadomych. Jest to równoznaczne z przedłużeniem cierpienia osoby oczekującej na dane leczenie. Należy jednak pamiętać, że posiadanie kwalifikacji do zabiegu od lekarzy NHS, jest przesłanką do zaplanowania leczenia w Polsce, w czasie zdecydowanie krótszym, niż w ramach NHS a także stanowi podstawę do ubiegania się o refundację z brytyjskiej służby zdrowia. Wielu Klientów Medrefund jest rozczarowanych wcześniejszymi doświadczeniami z NHS oraz czasem oczekiwania na konieczne leczenie. W związku z tym codziennie kontaktują się z nami osoby, którym zależy na przyspieszeniu leczenia a tym samym skórceniu cierpienia i powrotu do normalności.

Czy Medrefund współpracuje z klinikami w Polsce?

Oczywiście, że tak. Efektem naszej ponad sześcioletniej działalności w zakresie turystyki medycznej jest nawiązanie owocnej i stale rozwijającej się współpracy w klinikami w Polsce. Współpracujemy z wieloma prywatnymi klinikami na terenie Polski (pełna lista klinik) oraz jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi osobami. Współpracujące z nami kliniki cenią sobie nasze usługi i w zamian przygotowują szczegółowe i wyczerpujące dokumenty dla polskich pacjentów z Wielkiej Brytanii.

W związku z chęcią oferowania naszym Klientom klinik w preferowanych przez nich lokalizacjach, w dalszym ciągu staramy się poszerzać listę naszych klinik partnerskich.

Dlaczego, Polacy powinni zaufać firmie Medrefund?

Na zaufanie naszych Klientów (70% z nich to właśnie Polacy) pracujemy ciężko każdego dnia. Z pewnością najlepszą z możliwych rekomendacji są opinie wielu, naszych Klientów, z którymi można się zapoznać np. na naszej stronie internetowej. Doświadczenie i wiedza zdobyta na przełomie 6 lat, która pozwala na skuteczną pomoc w procesie uzyskania refundacji to kolejny argument, który przemawia za skorzystaniem z naszych usług. Niestety zdarzają się również przypadki, gdzie uzyskanie 100% refundacji nie jest możliwe. Są to zazwyczaj sytuacje, gdzie Klienci złożyli wniosek we własnym zakresie, nie dopełniając należycie formalności. Błędy popełnione przy wypełnianiu wniosku, często skutkują zaniżeniem zwróconych kosztów, bądź decyzją odmowną. Tych, którzy nadal się wahają, prosimy o kontakt.

Czy spośród dotychczasowych Klientów są tacy, którzy zapadli szczególnie w pamięci?

Lista naszych Klientów jest długa i stale rośnie. Z medycznego punktu widzenia, poszczególne przypadki są bardzo podobne, jednak mając na uwadze stały kontakt z Klientami, często codzienne rozmowy, wiemy, że tak naprawdę każdy z naszych Klientów jest inny i na swój sposób szczególny. Jednak gdybym musiał wybrać, to z pewnością zasługuje na to jedna z naszych najmłodszych Klientek, wówczas 2 letnia dziewczynka, u której lekarze NHS stwierdzili głuchotę a także poinformowali Rodziców, że nie ma szans na wyleczenie. Po podjęciu skomplikowanego, kilkuetapowego leczenia w Polsce dziewczynka odzyskała słuch. Satysfakcja z udziału w procesie pomagania ludziom chorym jest naprawdę trudna do opisania. Korzystając z okazji dziękujemy naszym wszystkim dotychczasowym Klientom za zaufanie i życzymy dużo zdrowia- pamiętajmy, że nie ma nic cenniejszego.

Jakie w takim razie kroki powinni podjąć na wstępie nasi czytelnicy?

Jeśli czytelnicy mają jakiekolwiek wątpliwości lub pytania z przyjemnością udzielimy na nie odpowiedzi. Wszystkie informacje udzielne są oczywiście w języku polskim. Możliwy jest kontakt z nami przez telefon do polskiego konsultanta: +44 (0) 789 673 6301 Możesz również napisać maila na adres: [email protected] lub odnaleźć nas na portalu Facebook: facebook.com/medrefundpl/