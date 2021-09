Jak starać się o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie z UK do Polski?

Transferowanie zasiłku z UK do Polski - jak to działa?

Wszystko co powinnieście wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do kraju

Jeśli zdecydowaliśmy się na powrót do Polski z Wielkiej Brytanii, ale nie mamy jeszcze pracy w ojczyźnie, możemy starać się o zasiłek dla bezrobotnych z UK. Co jednak istotne, powinniśmy się ubiegać o niego w państwie, w którym ostatnio pracowaliśmy, czyli na Wyspach lub starać się o transfer.

Także po Brexicie i po zakończeniu okresu przejściowego, czyli po 31 grudnia 2020 na podstawie przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego możemy starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce z Wielkiej Brytanii, jeśli tam właśnie ostatnio byliśmy zatrudnieni.

Jak starać się o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski z UK?

Umowa Brexitowa zawarta między Wielką Brytanią i Unią Europejską gwarantuje m.in. polskim obywatelom, którzy zdecydowali się na powrót do Polski z Wysp, ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych z UK.

Zgodnie z informacją znajdującą się na oficjalnej stronie rządowej „Powroty”, o zasiłek taki powinniśmy się ubierać przed wyjazdem do kraju i wystąpić w Wielkiej Brytanii o wydanie dokumentu PD U1, który stanowi potwierdzenie naszych okresów zatrudnienia w UK i ubezpieczeń przebytych na Wyspach.

Do wniosku PD U1 powinniśmy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia. Z kolei otrzymany w UK dokument PD U1 musimy po powrocie do kraju przedstawić w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Polsce razem z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także dowodem osobistym i aktualnym zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy poświadczającym, że obecnie jesteśmy bezrobotni. Na podstawie tego urząd podejmie decyzję na temat tego, czy jesteśmy uprawnieni do świadczenia.

W przypadku, gdy przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii nie załatwiliśmy dokumentu PD U1, możemy starać się o niego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Polsce.

Na podstawie czego urząd przyznaje zasiłek?

Dokonując oceny tego, czy jesteśmy uprawnieni do zasiłku, gdy naszym ostatnim miejscem zatrudnienia była Wielka Brytania, urząd sprawdza, czy może uznać nas za tzw. osobę powracającą/pracownika powracającego.

W tym celu niezbędne jest ustalenie tego, gdzie znajdował się ośrodek interesów życiowych tej osoby w czasie pracy za granicą – aby to zrobić konieczne jest ustalenie długości i ciągłości okresu pobytu w UK oraz charakter i specyfikę wykonywanej pracy, jak również sytuację rodzinną, mieszkaniową, czy prowadzenie działalności, która nie miała charakteru zarobkowego.