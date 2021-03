Jak sprytnie podwoić swój roczny urlop? Oto prosty sposób na strategiczne rozplanowanie dni wolnych od pracy w 2021r.

Fot. Getty

Jak rozplanować urlop w 2021 roku, by go podwoić? Oto prosty sposób na 47 dni wolnych od pracy, rozłożonych na pięć skumulowanych urlopów.

Pomimo lockodwnu i przedłużającej się pandemii, rok 2021 przynosi nieco optymizmu i nadziei, że jeszcze przed wakacjami życie wróci do względnej normalności. Po miesiącach ograniczeń warto więc dobrze przemyśleć swój tegoroczny urlop, a jeśli sprytnie policzysz, możesz mieć aż 47 dni wolnego, rozłożonego na pięć skumulowanych urlopów po 9-10 dni wolnych pod rząd. Jak podwoić swój roczny urlop w 2021 roku?

Jak mieć 10 dni wolnych od pracy w kwietniu?

W kwietniu możesz mieć aż 10 dni wolnego pod rząd, biorąc jedynie cztery dni urlopu. Taki ruch możliwy jest między 2 a 11 kwietnia, ponieważ w tym czasie wypadają święta Wielkanocne. Z okazji Wielkanocy 2 kwietnia jest dniem wolnym od pracy - jest to Wielki Piątek (Good Friday Bank Holiday), wolny jest także Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia (Easter Monday). Aby mieć łącznie 10 dni bez pracy wystarczy zatem wziąć urlop od 6 do 9 kwietnia włącznie (cztery dni).

Jeśli pracujesz w weekendy, a Twoje dwa dni wolne w tygodniu przypadają w środku tygodnia, również możesz mieć 10 dni wolnych pod rząd, biorąc jedynie cztery dni urlopu - trzeba przy tym jednak trochę bardziej pogłówkować. Sprawa będzie raczej prosta, jeśli zamiast wolnego weekendu, wolne masz dwa inne dni tygodnia (najlepiej te same dni tygodnia przez dwa następujące po sobie tygonie).

Przykładowo, jeśli pracujesz w weekend, a wolne masz w środę i czwartek (31 marca oraz 1, 7 i 8 kwietnia), wtedy urlop powinieneś zarezerwować na sobotę, niedzielę, wtorek i piątek (3, 4, 6, 9 kwietnia). Twoje 10 dni wolnych wypadnie wtedy od 31 marca do 9 kwietnia włącznie.

Jak mieć 9 dni wolnych od pracy w maju?

W maju możliwy jest podobny ruch, co w kwietniu 2021. Biorąc jedynie cztery dni urlopu można nie pracować przez dziewięć dni z rzędu między 1 a 9 maja. Jest to możliwe dlatego, że w poniedziałek 3 maja wypada Early May Bank Holiday. Wystarczy zatem wziąć urlop od 4 do 7 maja włącznie, by mieć razem 9 dni wolne od pracy pod rząd.Być może opcja majowego urlopu okaże się dla wielu osób bardzo atrakcyjna, ponieważ będzie to już po dacie otwarcia sklepów i usług non-essential (12 kwietnia).

Jeśli pracujesz w weekendy, a Twoje dwa dni wolne w tygodniu przypadają w środku tygodnia, również możesz mieć 9 dni wolnych pod rząd, biorąc jedynie cztery dni urlopu. Przykładowo, jeśli pracujesz w weekend, a wolne masz w środę i czwartek (28 i 29 kwietnia oraz 5 i 6 maja), wtedy wolne powinieneś zarezerwować między 28 kwietnia a 6 maja. Dni urlopu, które w tym przypadku powinieneś zabukować to piątek 30 kwietnia oraz sobota i niedziela (1-2 maja), a także wtorek (4 maja).

Jeśli nie uda Ci się powyższa „sztuczka” na początku maja, podobne rozwiązanie możesz spróbować zastosować na przełomie maja i czerwca 2021, ponieważ w poniedziałek 31 maja przypada Spring Bank Holiday. Wtedy również - na podobnej zasadzie, co opisana powyżej - można wziąć cztery dni urlopu, by mieć łącznie dziewięć dni wolnych pod rząd.

Dodatkowy Bank Holiday w czerwcu 2021?

W związku z tym, że premier Boris Johnson, przedstawiając plan wyjścia Anglii z lockdownu, zapowiedział wstępnie, że 21 czerwca będzie datą całkowitego zakończenia lockdownu, mieszkańcy Anglii wpadli na pomysł, by dzień ten uczynić dodatkowym Bank Holiday. W tym celu stworzono nawet petycję, którą podpisało już niemal 50 tys. osób.

Czy 21 czerwca będzie Bank Holiday - tego na razie nie wiadomo. Można jednak przygotować sobie plan na taką okoliczność, by w razie potrzeby móc skorzystać z 9 dni wolnego od pracy, biorąc znów tylko cztery dni urlopu. Wolne od pracy wypadałoby od 19 do 27 czerwca włącznie.

Jeśli pracujesz w weekendy, w czerwcu również możesz spróbować ułożyć sobie wolne na wzór wolnego w kwietniu i w maju - tak by skorzystać do dodatkowego Bank Holiday i sprytnie rozplanować sobie kilka dni wolnych od pracy pod rząd, wśród których urlop będzie stanowić nawet nie połowę wolnego.

Jak mieć 9 dni wolnych od pracy na przełomie sierpnia i września?

Summer Bank Holiday 2021 przypada 30 sierpnia. Korzystając z tego dodatkowego dnia wolnego, możesz podobnie jak wyżej zarezerwować jedynie cztery dni urlopu, by mieć łącznie dziewięć dni wolnych. Jeśli w weekendy standardowo nie pracujesz, Twoje wolne wypadnie między 28 sierpnia a 6 września. Jeśli w weekendy zwykle pracujesz, to - w zależności od tego, kiedy wypadają Ci dni niepracujące - możesz również spróbować pogłówkować nad tym, jak wykorzystać dodatkowy dzień wolny w sierpniu, by stworzyć sobie nieco dłuższe wolne.

Jak mieć 9 dni wolnych od pracy na przełomie grudnia i stycznia?

Przełom grudnia i stycznia to zawsze okres urlopowy, ponieważ bliskość wolnego związanego ze świętami Bożego Narodzenia oraz wolnego związanego z Nowym Rokiem oraz chęć spędzenia właśnie tego okresu w roku z bliskimi, sprzyjają kreatywnemu rezerwowaniu urlopów właśnie w tym czasie. Jak mieć dziewięć dni wolnego, biorąc jedynie trzy dni urlopu między 23 grudnia 2021 a 3 stycznia 2022?

Ponieważ w 2021 roku 25 i 26 grudnia przypadają w weekend, świąteczne Bank Holidays przypadną po weekendzie, czyli w poniedziałek 27 grudnia (Christmas Day Bank Holiday) i we wtorek 28 grudnia (Boxing Day Bank Holiday). Ponadto, Nowy Rok 2022 również wypada w niedzielę - zastępczy dzień wolny będzie zatem w poniedziałek 3 stycznia 2022 (New Year’s Day Bank Holiday).

Jeśli zwyczajowo masz wolne weekendy, taka sytuacja wydaje się wymarzoną, by stworzyć 9-dniowe wolne. By to osiągnąć, wystarczy wziąć trzy dni urlopu (29-31 grudnia). Jeśli zależy Ci na wolnym również w Wigilię, możesz wziąć urlop także w piątek 24 grudnia i w ten sposób mieć nawet 10 dni wolnego. W przypadku, gdy pracujesz w dni świąteczne/weekendy, wtedy niestety sprawa może być nieco bardziej skomplikowana i musisz indywidualnie spróbować wyłuskać jak najwięcej dni wolnych pod rząd, wykorzystując jak najmniej urlopu.

Jeśli udałoby Ci się wykorzystać wszystkie wyżej wskazane Bank Holidays (i jeśli 21 czerwca byłby Bank Holiday), to biorąc do końca roku 19-20 dni płatnego urlopu, miałbyśmy łącznie 46-47 dni wolnego (wliczając w to Bank Holidays i weekendy/Twoje dni niepracujące) - rozłożonego na pięć okresów dłuższego wolnego (po 9-10 dni każdy). Czyż wizja ta nie jest warta chwili rozważnego planowania?