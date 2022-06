Jak sprawdzić, czy Twój pociąg został odwołany? Oto niezawodny sposób

Fot. Getty

W tym tygodniu w Wielkiej Brytanii mają miejsce największe strajki kolejkowe od ponad 30 lat. Oznacza to, że przez cały tydzień należy się spodziewać poważnych zakłóceń w komunikacji publicznej, a także utrudnień na drogach. Jak upewnić się, czy w tym tygodniu Twój pociąg został odwołany, czy może jednak odjedzie zgodnie z planem?

W Wielkiej Brytanii trwa największy od 1989 roku strajk kolejowy. W związku z tym wielu mieszkańców UK musi mierzyć się z poważnymi utrudnieniami w podróżowaniu. Choć strajki potrwają do końca tygodnia, to jednak protesty nie odbywają się codziennie. Masowe strajki zaplanowano na wtorek, czwartek oraz sobotę. Niestety, w dni bez protestów również możliwe są zakłócenia dla podróżnych - co pokazała już miniona środa, gdy na tory wyjechało jedynie 60 proc. pociągów.

Strajk kolejowy spowodował chaos wśród podróżnych

Około 40 000 członków związku Rail, Maritime and Transport (RMT) z Network Rail i 13 przewoźników kolejowych jest zaangażowanych w akcję protestacyjną. Dodatkowo, we wtorek członkowie RMT z londyńskiego metra również strajkowali.

Masowe protesty w tym tygodniu powodują ogromny chaos wśród podróżnych. Przedostanie się do miejsca docelowego (np. do pracy lub na lotnisko) może zajmować więcej czasu niż normalnie, ponieważ drogi są wyraźnie bardziej zakorkowane, co jest spowodowane faktem, że wiele osób musi, zamiast pociągu lub metra, wybrać autobus lub samochód.

Utrudnienia również w dni bez protestów

Niestety, należy brać przy tym pod uwagę, że w dni bez protestów również mogą pojawiać się zakłócenia. Było tak już w środę, gdy w trasę wyjechało jedynie 60 proc. zaplanowanych na ten dzień pociągów, a niektórzy przewoźnicy kolejowi po prostu zakończyli pracę wcześniej niż teoretycznie powinni. Podobnie może być zatem w piątek.

Jak sprawdzić, czy pociąg został odwołany?

W jaki sposób upewnić się, czy pociąg, na który się wybieramy został odwołany? Istnieje na to jeden podstawowy sposób - jest nim skorzystanie z wyszukiwarki połączeń kolejowych na stronie National Rail. Na tej stronie internetowej można znaleźć informacje na temat wszystkich planowanych pociągów na terenie całego UK.

