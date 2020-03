Jak sprawdzić czy mamy prawo do darmowego dentysty NHS w Wielkiej Brytanii? [wideo]

Do sprawdzenia czy mamy prawo do bezpłatnego leczenie zębów lub czy należy nam się obniżka kosztów usług stomatologicznych stworzono specjalny program NHS eligibility. Jak z niego skorzystać?

Pomyłki w tej kwestii mogą nas trochę kosztować. Jeśli ubiegasz się o bezpłatne leczenie dentystyczne NHS, kiedy nie masz ku temu odpowiednich uprawnień, może się to skończyć grzywną sięgając nawet 100 funtów. Kto w UK jest uprawniony do darmowej opieki dentystycznej?

Oto lista uprawnionych, którą prezentujemy za oficjalną stroną NHS:

masz poniżej 18 lat (lub poniżej 19 lat i nadal uczysz się w pełnym wymiarze godzin)

jesteś w ciąży lub urodziłaś dziecko w ciągu ostatnich 12 miesięcy

jesteś leczony w szpitalu NHS, a twoje leczenie jest wykonywane przez dentystę szpitalnego (w tym przypadku być może będziesz musiał zapłacić za protezy lub mosty)

otrzymujesz określone świadczenia socjalne (benefity) lub masz 19 lat lub mniej i jesteś na utrzymaniu osoby otrzymującej określone świadczenia

jesteś uprawniony lub wymieniony na ważnym certyfikacie zwolnienia z ulgi podatkowej NHS

posiadasz certyfikat HC2 (NHS Low Income Scheme) lub jesteś w nim wymieniony

Co jednak zrobić jeśli nadal nie jesteś pewien czy należy ci się darmowa usługa stomatologiczna? To proste! Wystarczy wejść na oficjalną stronę NHS "Check before you tick" i skorzystać z narzędzia NHS eligibility. Wypełnienie prostej ankiety nie zajmie więcej niż kilka minut i rozwieje wszelkie wątpliwości. Narzędzie jest bardzo proste w użyciu i intuicyjne.

W tym miejscu trzeba jednak wystosować ostrzeżenie - jeśli skłamiemy w tym formularzu i choćby przez pomyłkę podamy nieprawidłowe dane, to wizyta u dentysty może skutkować dopisaniem do naszego rachunku dodatkowych 100 funtów. I żaden tłumaczenia wtedy nie pomogą!