Podróże i turystyka Jak spakować się do torby podręcznej w Ryanair, aby nigdy nie płacić za bagaż? [wideo]

Jeśli zależy nam na zaoszczędzeniu pieniędzy podczas lotów Ryanairem, możemy unikać zabierania walizki na pokład i próbować się zmieścić jedynie w zwolnionej z opłat małej torbie osobistej. Jak jednak spakować się na tygodniowy urlop do tak niewielkiego bagażu? Jak nie płacić za bagaż w Ryanair?

Jedną z najbardziej stresujących sytuacji w podróży jest moment, w którym okazuje się, że nasz bagaż przekracza wymiary dopuszczalne przez daną linię lotniczą. Wtedy nadmiarowy bagaż podręczny zostaje zatrzymany na bramce do wejścia na pokład i zostaje skierowany do luku bagażowego za dodatkową opłatą. Jak tego uniknąć?

Jak nie płacić za bagaż w Ryanair?

Przede wszystkim należy sprawdzić wymiary bezpłatnego bagażu w danej linii lotniczej przed wyjazdem. Niestety Ryanair dopuszcza za darmo jedynie niewielką torbę, która zmieści się pod siedzeniem. Najtańszym sposobem podróży będzie więc spakowanie się do tej torby podręcznej. Choć jest ona niewielkich wymiarów, umiejętne spakowanie się do niej jest możliwe. Nawet jeśli leci się na kilka dni.

Pewna kobieta ujawniła, jak zabrać na tydzień ubrania wakacyjne do małej torby, która z powodzeniem zmieści się pod siedzeniem w samolocie Ryanaira.

Kluczem jest zarówno zmniejszenie liczby zabieranych rzeczy jak i ich umiejętne pakowanie.

Dodatkowo można założyć na siebie największe i najcięższe ubrania i buty.

Jakie są zasady dotyczące bagażu w Ryanairze?

Zgodnie z obowiązującymi w Ryanairze zasadami, osoby podróżujące irlandzkimi liniami mogą bezpłatnie zabrać na pokład tylko małą torbę osobistą o wymiarach maksymalnie 25cm x 20cm x 40cm, która musi zmieścić się w samolocie pod siedzeniem przed nami.

Z kolei aby móc zabrać walizkę na kółkach do kabiny, pasażerowie muszą wykupić pierwszeństwo wejścia na pokład. Wówczas mogą umieścić w kabinie małą osobistą torbę wraz z walizką o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm.

Poza tym bagaż podręczny nie może ważyć więcej niż 10 kg i możliwość wniesienia go na pokład nie jest wcale gwarantowana, gdyż zależy od tego, ilu pasażerów wykupi pierwszeństwo wejścia na pokład. W przeciwnym wypadku, nasz bagaż podręczny zostanie umieszczony w ładowni samolotu.

Najdroższą opcją jest bagaż rejestrowany do 20 kg, którego odprawę należy przeprowadzić w punkcie odprawy bagażowej przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Każdy pasażer może wykupić do 3 sztuk bagażu rejestrowanego do 20 kg.

Opłaty za bagaż i nadbagaż w Ryanair

W Ryanair płacimy za każdy bagaż, poza małą bezpłatną torbą. Cena zależy od trasy jaką lecimy. Podajemy ceny minimalne i maksymalne.

• Pierwszeństwo wejścia z 2 sztukami bagażu podręcznego: od €/£6 do €/£36

• 10 kg bagaż podręczny rejestrowany: od €/£11.99 do €/£29.99

• 20 kg bagaż rejestrowany: od €/£18.99 do €/£59.99

Opłaty w innych liniach lotniczych

EasyJet (2024):

• Bagaż rejestrowany – do 23 kg: minimalne opłaty za sztukę, na lot od 53 zł do 210 zł. Aktualny cennik.

WizzAir (2024):

• Bagaż podręczny (40 x 30 x 20 cm): bezpłatnie

• Podręczna walizka na kółkach (55 x 40 x 23 cm): możliwość zakupu z WIZZ Priority

• Bagaż rejestrowany (do 32 kg): opłaty zależą od wagi i sezonu, np. 20 kg w niskim sezonie od 15 do 44 EUR, w wysokim od 20 do 50 EUR. Aktualny cennik.

LOT (2024):

• Bagaż podręczny: bezpłatnie do 8 kg i wymiarów 55 x 40 x 23 cm.

• Bagaż rejestrowany: Cena zależy od trasy. Na przykład, dodatkowa sztuka bagażu do 23 kg kosztuje 195 złotych na rejsach krajowych, 325 zł na rejsach międzynarodowych oraz 500 zł na lotach międzykontynentalnych.

British Airways (2024):

• Bagaż podręczny: wliczony w cenę biletu.

• Bagaż rejestrowany: standardowa dopuszczalna waga to 23 kg na sztukę. Liczba dozwolonych sztuk bagażu zależy od klasy rezerwacji, klasy kabiny i statusu w Executive Club. Opłata za bagaż rejestrowany na lotach krótko- i średniodystansowych do Europy wynosi od 25 do 40 GBP.