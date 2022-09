Jak skutecznie współpracować z zespołami zdalnymi?

artykuł sponsorowany

Jak być produktywnym, gdy pracujesz w domu? Albo jak współpracować z członkami zespołu, jeśli jesteś nowy w takim trybie pracy? Praca zdalna nie jest niczym nowym. Firmy na całym świecie zatrudniają ludzi, którzy pracują zdalnie, aby zmniejszyć bariery geograficzne. Również i ludzie dawno temu przewidywali, że praca zdalna to trend, który z czasem będzie ewoluował. Nikt jednak nie spodziewał się, że to bezprecedensowe wydarzenie zmusi większość pracowników na całym świecie do pracy w domu przez noc.

Nagła zmiana przyniosła wiele nowych wyzwań. Jedną z istotnych przeszkód jest skuteczna współpraca i zwiększanie produktywności. Świat uczy się współpracować wirtualnie, aby jak najlepiej wykorzystać swoją pracę do rozwoju swoich firm, a w efekcie i krajowych gospodarek.

W tym artykule znajdziesz informacje jak skutecznie współpracować z innymi pracownikami w ramach pracy zdalnej.

Co to w ogóle jest współpraca zdalna?

Wirtualna praca to online współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych w celu osiągnięcia wspólnego celu. Bez fizycznej interakcji zespoły wirtualne współpracują przy użyciu technologii cyfrowej, dzielą się pomysłami, plikami roboczymi i komunikują się w czasie rzeczywistym.

Sposoby na zwiększenie wydajności siły roboczej podczas współpracy zdalnej

Skuteczna komunikacja jest kluczem do usprawnienia zdalnej współpracy w zespole. Sposób, w jaki zespół komunikuje się wewnętrznie, decyduje o losie organizacji. Osobista współpraca lub komunikacja nie jest opłacalna w środowiskach pracy zdalnej, dlatego ważne jest, aby aktywnie komunikować się z członkami zespołu. Kiedy pracujesz zdalnie i łączysz członków zespołu za pomocą narzędzi do czatu i wideokonferencji, upewnij się, że wszyscy są dobrze do tego przygotowani. Naturalnie wszyscy muszą korzystać ze wspólnych kanałów komunikacji. Większość godzin pracy zespołów zdalnych poświęca się na łączenie się z ludźmi, odpowiadanie na e-maile lub prowadzenie spotkań. W związku z tym kilka poniższych norm może zaoszczędzić dużo czasu i wydajności budowy. Oto, co można zrobić:

Wyjaśniaj: bądź uważny i wyjątkowo ostrożny podczas wysyłania wszelkich informacji członkom zespołu. Staraj się wyrażać prostym językiem i bądź jasny i precyzyjny.

Nie bombarduj bezużytecznymi informacjami. Chodzi po prostu o to, aby praca była wykonywana wydajnie.

Szanuj czas innych i nie udzielaj informacji, które nie są potrzebne. Oszczędzi to czas i energię obu stron.

Używaj odpowiednich narzędzi do komunikacji zdalnej, które odpowiadają Twojej kulturze i potrzebom. Ponadto narzędzia do zarządzania projektami i do utrzymania przepływu pracy to doskonały wybór dla każdego zespołu zdalnego.

Każdy zespół zdalny jest inny, podobnie jak jego procesy pracy. Dlatego, aby wszyscy pracowali zgodnie i dążyli do celu, to ustal kryteria, których każdy może przestrzegać.

2.Jasne cele i zadania

Liderzy zespołów lub menedżerowie muszą kłaść nacisk na przekazywanie zespołowi jasnych instrukcji. Muszą także ustalać cele i zadania. Pracownicy zdalni muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje i jak powinni ze sobą współpracować, aby zwiększyć produktywność zespołu. Narzędzia do współpracy są bezużyteczne, jeśli członkowie zespołu nie mają pojęcia o swoich celach.

Dlatego tak ważne jest regularne prowadzenie wirtualnych spotkań zespołów i wzajemne informowanie się o postępach i zadaniach, aby procesy przebiegały sprawnie i bezkolizyjnie. Spotkania zespołu świetnie nadają się do przekazywania aktualizacji każdemu członkowi zespołu i utrzymywania wszystkich na tej samej stronie. Dlatego co jakiś czas warto organizować spotkania grupowe zespołów na wideo czacie.

3.Wspieranie się nawzajem

Może to być jedna z najważniejszych spraw, jeśli chodzi o efektywną współpracę z zespołami zdalnymi. Wspieranie się nawzajem jest najbardziej podstawową wartością firmy, która musi płynąć od liderów firmy. Bardzo łatwo oderwać się od zespołu podczas pracy zdalnej. Może wpływać na to wiele czynników. Na przykład zespół może stracić morale i może czuć się ignorowany przez liderów. Także i brak uznania może również wpłynąć na zaufanie członków zespołu. Dlatego ważne jest, aby dotrzeć i utrzymać otwarty przepływ komunikacji, aby zrozumieć nastroje wszystkich współpracowników. Nie można też oczekiwać, że wszyscy będą efektywnie postępować zgodnie z kulturą pracy zdalnej. Niektórzy mogą potrzebować więcej czasu, aby się do tego przyzwyczaić. Wspieranie się nawzajem jest tutaj kluczem do wspierania zrównoważonego, produktywnego i opartego na współpracy zespołu.

4.Zachowaj przejrzystość

Zachowanie przejrzystości podczas pracy w domu może być największym wyzwaniem dla menedżerów lub członków zespołu. Brak przejrzystości jest jedną z głównych przyczyn niskiego morale pracowników, braku zaufania i entuzjazmu. Żadna firma nie osiągnie szczytu, jeśli nie udostępni swoim pracownikom zarówno informacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Buduje to wtedy kulturę zaufania i wspólnoty.

Ale jak zachować przejrzystość podczas pracy w domu? Tak, jest to trudne, ale całkowicie możliwe. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian celów itp. warto upewnić się, że nie przekazujesz ich liderom zespołów, ale raczej przeprowadzasz krótkie sesje wideo czatu z zespołem, aby je ujawnić. Liderzy mogą również pod koniec dnia wysyłać e-maile do wszystkich członków zespołu o ważnych aktualizacjach i zmianach.