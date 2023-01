Lawinowo rośnie liczba błędnych diagnoz wydawanych przez NHS, choć życie pacjentów zależy głównie od diagnozy

Czym jest narzędzie do śledzenia biofilii?

NLS jest naszym najbardziej zaawansowanym nieinwazyjnym urządzeniem diagnostycznym do wykonywania badań fizycznych, przeprowadzania wielu zabiegów, przygotowywania leków i testowania ich skuteczności przed zastosowaniem ich u pacjenta, przy użyciu rezonansu fali świetlnej, jest urządzeniem bio-sprzężenia zwrotnego Znany jako „maszyna mózgowa”, skanuje i wykrywa stan funkcjonalny ludzkiego ciała, śledzi nienormalne warunki stopniowo powstające w tkankach, komórkach, chromosomach, helisach DNA i cząsteczkach, zapewniając pełne nieinwazyjne i bezbolesne leczenie.

To największa ewolucja w systemach NLS!

Jest to szybsza i bardziej precyzyjna ewolucja technologiczna, przygotowana do przeprowadzenia zaawansowanej analizy genetycznej, wykrycia ognisk zmian, oceny różnych poziomów patologicznych onkologicznych, zapewnienia leczenia złamań, leczenia dermatologicznego, leczenia i wykrywania chorób spowodowanych zwyrodnieniem wieku, oraz generowanie większej liczby analiz porównawczych między ocenami. Dzięki przyjaznemu interfejsowi i zaawansowanemu zaawansowanemu algorytmowi, który obejmuje skanowanie „wirtualnego wielowymiarowego”, które lokalizuje możliwe guzy.

Jest to zespół, który ocenia informacje o każdej z biologicznych struktur ludzkiego ciała na poziomie molekularnym! określenie, gdzie znajdują się patologie i zmiany, a najbardziej niezwykłe, może poprawić i wyleczyć istniejące patologie!Scan z pełnymi wynikami w zaledwie 30 minut.

Na czym polega technologia biorezonansu NLS?

Jest to najnowszy trend naukowy w dziedzinie diagnozowania i leczenia chorób, oparty na dowodach naukowych, że każdy organizm i tkanka ma swoją własną częstotliwość elektromagnetyczną i można ją oceniać poprzez wymianę informacji między systemami „NLS” ( intensywność wymiany informacji między dwoma systemami wzrasta do tego stopnia, że ​​jeden z nich ulega destabilizacji). To tak proste, jak powiedzenie: możliwe jest ustanowienie połączenia i wymiany częstotliwości z każdą żywą tkanką za pomocą jej częstotliwości elektromagnetycznej.

To, co nazywamy „wykrywaniem poziomów entropii”, to znaczy mikro-stanów obecnych w systemie (stanie makro), które go kształtują. Organizmy żywe, w tym narządy i tkanki, emitują częstotliwość, a każda z nich ma własną wibrację elektryczną, jeśli którakolwiek z tych częstotliwości zostanie zmieniona i tak pozostanie, nastąpi choroba.

NLS = wymiana informacji między dwoma systemami w asocjacyjny i selektywny sposób, rejestrująca intensywność wejścia (uszkodzenie lub destabilizacja) systemu ocenianego i oddziałującego za pomocą biorezonansu-biofeedbacku z częstotliwościami biomagnetycznymi pacjenta.

W ten sposób zespoły NLS oceniają ludzkie ciało, rejestrując najmniejsze częstotliwości (cząstki) każdego narządu i układu, i informują o stanie destabilizowanym (entropii) każdego z nich, pokazując, jak każdy organ jest elektrycznie i jaki jest jego przyszły trend, a także współdziała z pacjentem poprzez biorezonans przywracający lecznicze częstotliwości elektromagnetyczne, zgodnie z wymaganiami pacjenta.

Skąd pochodzi technologia NLS?

Inspiracją dla NLS są podejścia Theodore Van Hoven, który wprowadza teorię logiki kwantowej entropii, naukowymi słowami: „wymiana informacji między systemami odbywa się na odległość, w asocjacyjny i selektywny sposób, a nie liniowy , dzięki odpowiedniej ilości promieniowania elektromagnetycznego, z odpowiednią energią do destabilizacji połączeń elementarnej struktury układu.

Wszystko to oprawione w zasięgu rosyjskiej rozwoju technologicznego, a zapotrzebowanie na nie - inwazyjnego leczenia wysokiego poziomu w organizmie człowieka.

Czym zajmuje się urzadzenie NLS

NLS ma zdolność do wykrywania wczesnych chorób onkologicznych. Z nowym intuicyjnym i przyjaznym interfejsem użytkownika, który pozwala łatwo zapamiętać i rozpoznać wszystkie symbole i porównania wrzucone do twoich wyników.

• Uważany jest za lidera w diagnostyce nieliniowej (NLS), ponieważ jest niezawodnym, zaawansowanym modelem, który rewolucjonizuje swoje oprogramowanie dzięki nowym algorytmom, które pozwalają uzyskać głębokie i ogólne warunki w ludzkim ciele z większą prędkością i większą pewnością.

• Monitor biofiliowy wykonuje skanowanie trójwymiarowe ”, który pozwala automatycznie lokalizować obszary, w których występuje lub może pojawić się guz, wykrywać choroby dziedziczne, analizę DNA, a także wykonywać badania histologiczne, cytologiczne, chromosomowe i pogłębianie helisy DNA, choroby dziedziczne, Poziom genomu, sekcje histologiczne, sekcje cytologiczne, zestawy chromosomów, oddzielne chromosomy i pogłębianie fragmentów helisy DNA.

• Narzędzie do śledzenia biofilii ujawnia rzeczywiste zmiany w tkankach w sposób makro, a następnie dokładnie badane są cięcia histologiczne wybranych tkanek. Wszystko po to, by ocenić zmiany w komórkach. Użytkownik może przeprowadzić badanie wielowymiarowych i przerzutowych obrazów topologicznych. Umożliwia dodatkowe wyszukiwanie przerzutów w innych narządach w trybie automatycznym, a użytkownik może w dowolnym momencie przerwać ocenę bez ponoszenia szkód.

• Adaptacja nowego systemu ciągłego skanowania opracowanego dla wysokowydajnych wielowymiarowych skanerów „NLS M” , który zapewnia wysoką niezawodność w ich ocenach i diagnozach.

• Spektrum minerałów i kamieni pozwala wybrać, w zależności od leczonego pacjenta, biokompatybilność, kamień do zastosowania terapii, leczenia lub leczenia organizmu za pomocą promieniowanego spektrum minerałów.

• Urzadzenie NLS pozwala ocenić nie tylko tkanki ludzkiego organizmu, ale także mikrostruktury czynników drobnoustrojowych, wirusów, robaków pasożytniczych, toksoplazm i śladów oraz jakie leki są odpowiednie do leczenia tych chorób.

• Obejmuje oprogramowanie „Iridodiagnostic” i „Auricolodiagnostic” z wyborem silnych leków homeopatycznych.

• Zawiera funkcję „Smart-filter”, która pozwala na szybkie leczenie pacjenta za pomocą fal elektromagnetycznych obecnych w tkankach.

• Ponadto dzięki dodanej nowej funkcji można określić, w jaki sposób zaburzenie rozwinie się w przyszłości. Pozwala to odkryć, czy terapia jest odpowiednia lub czy ciało może samodzielnie wyleczyć problem.

• Monitor biofilia zawiera obszerną bazę danych produktów medycznych, suplementów diety i środków homeopatycznych. Który zaleca pacjentów zgodnie z przedstawioną patologią.

• Pokazuje, na jakim etapie rozwoju znajduje się zaburzenie i czy proces jest ostry czy przewlekły.

• Monitor biofilii, podobnie jak jego poprzednicy NLS, dostraja częstotliwość elektromagnetyczną odpowiadającą każdej tkance i narządowi, bez interwencji człowieka.

• Wykryje i skoryguje defekty i patologie w narządach i komórkach ciała poprzez zdrowe oscylacje magnetyczne zapisane w centralnej pamięci urządzenia, reagując na zewnętrzne emisje częstotliwości (NLS).

• Otrzymasz ocenę narządów z 98% dokładnością, co pozwoli skoncentrować się na dokładnym i precyzyjnym leczeniu.

• Można analizować wpływ jakiejkolwiek substancji chemicznej, leku lub substancji biologicznej na pacjenta.

• Określ etap ryzyka choroby.

• Wielowymiarowa analiza systemowej homeostazy i narządów

• Wykonuje badania krwi i hormonów bez bólu

• Ocena południka akupunktury

• Pomiar pola elektrycznego ciała (Aura)

• Rozpoznaje pasożyty jelitowe, grzyby, bakterie, wirusy, mikroplazmy.

• Oferuje komplementarne terapie medycyny alternatywnej: naturalne elementy, kamienie, wpływ ruchu astrologicznego na tkanki, punkty południka itp.

• Rozpoznaje alergeny i ich przyczyny.

• Zidentyfikuje zasadową równowagę tkanek.

• Porady żywieniowe,

• Analiza biochemiczna krwi.

• Analiza mikroflory organizmu, w tym: pasożyty, bakterie i grzyby.

• Analiza i testowanie leków, monitorowanie żywienia, fitoterapia, próbki homeopatyczne, maści, kremy i materiały na zęby pod kątem ich tolerancji.

ANALIZA ORGANIZMU

Nowa wielowymiarowa analiza wirtualna: diagnostyczna i porównawcza

Precyzja – 99%

Szybkość analizy – 98%

Zastosowanie leczenia – 98 %

