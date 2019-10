Jak skutecznie odzyskać dług?

Jakie kroki zastosować mając dłużników, od których nie można doprosić się spłaty należnych pieniędzy? Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny i jakie inne procedury można w takiej sytuacji wdrożyć? Na te pytania odpowiada Anna Matelska, adwokat z Kancelarii AM International Solicitors.

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) wprowadzono na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 2004 roku. Jest to zaświadczenie wydawane przez państwa członkowskie UE, które uprawnia do przeprowadzenia egzekucji należności bezspornych - stwierdzonych zagranicznymi tytułami wykonawczymi. Takie zaświadczenie może uzyskać każda osoba, bez względu na obywatelstwo, która w sprawie bezspornej uzyskała na terytorium Unii Europejskiej orzeczenie sądowe, dokument urzędowy lub zawarła ugodę sądową. Tym samym regulacją objęci są wszyscy dłużnicy i wierzyciele, tj. przedsiębiorcy, konsumenci, osoby fizyczne oraz prawne. - Założeniem tego rozporządzenia PE było utworzenie mniej formalnej i niedrogiej procedury, umożliwiającej szybkie i skuteczne wyegzekwowanie długów – wyjaśnia Anna Matelska, adwokat z Kancelarii AM International Solicitors.

Jeśli chodzi o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w Anglii, nie ma jednolitego formularza odnośnie egzekucji wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Postępowanie to zależy od sposobu, w jaki wierzyciel chce dochodzić długu – wyjaśnia adwokat Anna Matelska.

Najpierw, gdy dłużnik nie wywiązuje się z płatności w wyznaczonym terminie, należy wysłać wezwanie do zapłaty. Ważnym jest, ażeby zawrzeć w nim specyfikację wierzytelności oraz informację, że w przypadku braku zapłaty bądź opóźnienia, sprawa będzie oddana do windykacji. Z tym już wiążą się dodatkowe koszty obciążające dłużnika. – Jeśli nadal nie reaguje on na wezwanie płatnicze, należy w końcu przekazać sprawę do windykacji – zaleca Anna Matelska z Kancelarii AM International Solicitors.

Po zleceniu windykacji, dłużnik dostaje już od windykatora wezwanie do zapłaty: pisemnie i telefonicznie. Gdy w wyznaczonym terminie nie dokona płatności, można rozważyć wszczęcie procedury sądowej. W Wielkiej Brytanii możliwe są różne procedury, najczęściej wybierane to: postępowanie zwykłe bądź europejski tytuł egzekucyjny. Aby można było podjąć egzekucję długu, niezbędnym jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Może być nim wyrok lub nakaz zapłaty. Z pomocą nakazu uzyskanie tytułu egzekucyjnego wobec dłużnika może się udać w stosunkowo krótkim czasie. Procedura ta cechuje się: szybkością, jest nieskomplikowana i wiąże się z niskimi kosztami - dlatego jest często stosowana i polecana przez prawników.

Należy pamiętać jednak, że prawo europejskie stosowane jest tylko w krajach członkowskich. Kiedy Anglia wyjdzie z Unii może się to zmienić. Warto więc postarać się odzyskać swoje długi jeszcze przed Brexitem. Coraz częściej mówi się o okresie przejściowym, podczas którego przepisy unijne będą nadal obowiązywać.

Jakie procedury odzyskiwania długów stosuje się jeszcze w Wielkiej Brytanii? Postępowanie uproszczone tzw. small claims - dla długów do 10.000 funtów.

O ile strona przeciwna nie złoży sprzeciwu, w ciągu czterech tygodni zostanie wydany wyrok. Jeśli złoży sprzeciw, procedura potrwa nieco dłużej. Strona przeciwna zostanie obarczona kosztami procesu tylko w niewielkim zakresie. Procedura ta nie jest zatem korzystna dla wierzytelności opiewających na małe kwoty. Postępowanie zwykłe - ma zastosowanie dla wierzytelności opiewających na kwoty powyżej 10.000 funtów. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego wobec dłużnika może się udać w stosunkowo krótkim czasie, o ile nie zakwestionuje on wierzytelności. W przypadku sprzeciwu, procedura potrwa znacznie dłużej, bo nawet 1-2 lata.

- Istnieje możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zajęcie majątku. Jest to jednak dosyć skomplikowana procedura, a zgodę uzyska się tylko w przypadku istnienia określonych warunków. Jednym z najważniejszych jest istnienie realnego ryzyka, że strona przeciwna celowo pozbędzie się aktywów, co uniemożliwi skuteczną egzekucję. Poza tym, jeśli w późniejszej fazie zajęcie majątku okaże się bezpodstawne, można zostać obciążonym obowiązkiem pokrycia szkody z tego tytułu. Z uwagi na szereg warunków, które trzeba spełnić, zajęcie majątku jest w praktyce rzadko stosowane – wyjaśnia Anna Matelska, adwokat z Kancelarii AM International Solicitors.

W przypadku, kiedy dług nie jest kwestionowany przez stronę przeciwną, wierzyciel może wystąpić o wysłanie dłużnikowi sądowego wezwania do zapłaty. Jeśli dłużnik w ciągu 21 dni nie dokona płatności zgodnie z wezwaniem, wysuwa się wniosek, że jest on niewypłacalny i można złożyć wniosek o ogłoszenie jego upadłości. Jednakże Wniosek o ogłoszenie upadłości jest stosowany jako środek ostateczny. I niestety koszty tej procedury są wysokie – podsumowuje Anna Matelska.

Przywódcy państw Unii Europejskiej zatwierdzili nowy tekst umowy Brexitowej z Wielką Brytanią w czwartek 17 października. Tymczasem dyskusja na temat zmian wprowadzonych do umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej była przedmiotem głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin, co z kolei postawiło pod znakiem zapytania Brexit w dniu 31 października 2019. Data ta nie jest już brana pod uwagę po tym, jak w poniedziałek Unia Europejska zgodziła się na przesunięcie terminu Brexitu do 31 stycznia 2020 roku z opcją wcześniejszego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, jeśli brytyjskiej Izbie Gmin uda się ratyfikować umowę brexitową przed tym terminem.

