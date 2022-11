Jak skorzystać z food bank w UK? Sprawdź, gdzie masz najbliższy bank żywności

Według najnowszych danych Niezależnej Sieci Pomocy Żywnościowej (IFAN) w Wielkiej Brytanii, prawie 90 proc. banków żywności od kwietnia 2022 roku odnotowało wzrost popytu. Niestety, wskaźnik ubóstwa żywnościowego w Wielkiej Brytanii jest już jednym z najwyższych w Europie. Pomimo tego, że Wielka Brytania jest szóstym najbogatszym krajem na świecie, miliony walczą o dostęp do potrzebnej im żywności. Jeśli również Ciebie dotknął kryzys, sprawdź, w jaki sposób można z takiej pomocy skorzystać?

Ludzie głodują w Wielkiej Brytanii?

Według badania przeprowadzonego przez Food Foundation ponad 2 miliony dorosłych mieszkających w Wielkiej Brytanii nie zawsze je choćby jeden posiłek dziennie. Ankietowani wskazali, że są takie dni, kiedy nie jedzą nic. Badanie ujawniło również, znaczącą liczbę osób, wyrażaną w milionach, w tym ponad 2,6 miliona dzieci, które wskazały, że jedzą mniej niż zwykle, omijają posiłki, często są głodne i nie są w stanie zaspokoić głodu, z braku pieniędzy na produkty spożywcze. Pisaliśmy o dzieciach, które z głodu gryzą gumki do ścierania lub udają, że jedzą z pustych śniadaniówek, bo im wstyd, że nie mają lunchu. Coraz więcej osób musi korzystać z banków żywności, w tym również osoby, które do tej pory wspierały banki.

Co to jest food bank?

Banki żywności w Wielkiej Brytanii prowadzą organizacje społeczne, które pomagają osobom będącym w kryzysie, których aktualnie nie stać na zakup żywności. Mają one na celu pomóc ludziom w społeczności, którzy mogą mieć trudności z zapłaceniem za żywność. Szkoły, kościoły i domy kultury organizują zbiórki dla banków żywności lub programów darowizn, podobnie jak duże supermarkety i organizacje charytatywne, zbierając niezbędne przedmioty dla ludzi, których na nie nie stać.

Kto może korzystać?

Pomoc możesz otrzymać zarówno dla siebie, dzieci czy partnera, wszystkich członków rodziny, z którymi mieszkasz. Funkcjonują także banki, z których, aby skorzystać, nie potrzebujesz vouchera. Zwykle są one prowadzone przez kościół.

Czy trzeba mieć voucher do food bank?

Aby skorzystać z pomocy banku, w większości przypadków będziesz potrzebował voucher. Chcąc go otrzymać, trzeba zwrócić się w pierwszej kolejności do Citizen Advice Bureau, czyli lokalnego Biura Porad Obywatelskich. Zwykle pracownicy instytucji najpierw umawiają się na spotkanie, aby omówić sytuację i zobaczyć, jaka pomoc będzie potrzebna. Pracownik CAB zadaje kilka pytań, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy. Jeśli opinia jest pozytywna, otrzymasz voucher do najbliższego banku żywności.

W trakcie takiej rozmowy doradca może także przeanalizować, czy możesz otrzymywać zasiłki, o które obecnie się nie ubiegasz i poinformować Cię o innej lokalnej pomocy, jaką możesz uzyskać.

Jedzenie jest podstawową potrzebą, ale często osoby, których nie stać na zakup żywności, borykaja się także z innymi długami np za prąd czy inne rachunki. W Citizen Advice można uzyskać pomoc także z innymi długami.

Jeśli nie możesz skorzystać z porad obywatelskich, np. ze względu na odległość, możesz poprosić o skierowanie na przykład od lekarza rodzinnego, spółdzielni mieszkaniowej lub pracownika socjalnego. Przed skierowaniem zostaniesz zapytany o potrzeby, dochody i liczbę osób, w gospodarstwie domowym – aby doradcy wiedzieli, jakiej pomocy potrzebujesz i w jakiej ilości. Następnie otrzymasz voucher, który możesz wymienić na trzydniowe zapasy żywności w lokalnym banku żywności.

W banku żywności, liczyć można też na filiżankę herbaty i rozmowę, aby sprawdzić, czy może osoba nie potrzebuje innej pomocy. Banki żywności istnieją, aby zaspokoić natychmiastowe zapotrzebowanie na żywność, ale wielu wolontariuszy próbuje połączyć potrzebujących z innymi usługami wsparcia.

Warto zaznaczyć, że banki żywności nie pobierają opłat za żywność – ale w większości pomagają tylko osobom, które zostały skierowane przez profesjonalistę. Voucher jest wymieniany na awaryjną paczkę żywnościową.

Paczka żywnościowa będzie zawierała wystarczającą ilość jedzenia na 3 dni. Bank żywności może być również w stanie zapewnić niezbędne przybory toaletowe, takie jak pasta do zębów lub dezodorant.

Bank żywności może być w stanie dostarczyć paczkę żywnościową na odległość, jeśli:

mieszkasz daleko i nie stać Cię na podróże,

jesteś chory lub niepełnosprawny i nie możesz podróżować.

W takiej sytuacji skontaktuj się z bankiem żywności, aby sprawdzić, czy możliwe jest dostarczenie paczki.

Jeśli musisz ponownie skorzystać z banku żywności, będziesz musiał uzyskać kolejny voucher. Pamiętaj, też, że niektóre banki żywności mają ograniczoną liczbę wizyt.

Jak znaleźć najbliższy food bank?

Banki żywności w Wielkiej Brytanii nie należą do rzadkości. Trussell Trust to największa w Wielkiej Brytanii sieć banków żywności, z ponad 1300 oddziałami w całym kraju. Na swojej stronie internetowej ma mapę, na której możesz znaleźć ten, który jest najbliżej Ciebie.

Dodatkowo istnieje ponad 1000 niezależnych banków żywności wspierających społeczności w całej Wielkiej Brytanii. Wiele z nich można znaleźć za pomocą interaktywnej mapy IFAN. Za pomocą narzędzi internetowych, takich jak Banket i Foodbank App, można również znaleźć lokalny bank żywności.

Po trzecie, setki szkół w całej Wielkiej Brytanii założyły banki żywności w związku z kryzysem kosztów utrzymania, a centrum telefoniczne BT założyło bank żywności dla własnych pracowników na początku tego roku.

Banki żywności mają jasne wytyczne dotyczące tego, co może być zbierane i potem przekazywane potrzebującym. Według Trussell Trust paczka żywnościowa zawiera zazwyczaj: płatki zbożowe, zupę, makaron, ryż, pomidory z puszki, sos do makaronu, soczewicę, fasolę i rośliny strączkowe, konserwy mięsne, warzywa w puszkach, herbatę lub kawę, owoce z puszki, herbatniki, mleko UHT, i sok owocowy. Mogą to być także kosmetyki, takie jak: dezodorant, papier toaletowy, żel pod prysznic, żel do golenia, szampon, mydło, szczoteczki do zębów, pastę do zębów, chusteczki do rąk, podpaski higieniczne i tampony, oraz artykuły gospodarstwa domowego, takie jak proszek do prania lub płyny i płyn do mycia naczyń, a także artykuły dla niemowląt, takie jak pieluchy, chusteczki dla niemowląt i żywność dla niemowląt.

