Jak się przygotować do dwutygodniowej kwarantanny? Zobacz listę najważniejszych spraw do załatwienia!

Fot. Getty

Martwisz się, że z powodu koronawirusa nagle przez dwa tygodnie będziesz musiał izolować się w domu i nie wiesz, jak się do tego dobrze przygotować? Jakie produkty warto kupić w większych ilościach, do kogo zwrócić się o pomoc w robieniu bieżących zakupów takich jak chleb czy mleko, jak zadbać o kondycję fizyczną na kwarantannie? Zobacz naszą listę najważniejszych spraw do załatwienia, które pozwolą Ci ze spokojem udać się na ścisłą kwarantannę.

1. ZRÓB PLAN NA ZAKUPY SPOŻYWCZE

Sprawdź co aktualnie posiadasz w domu, a czego Ci brakuje , żeby nie przepełniać szafek i nie kupować niepotrzebnych produktów. Następnie spisz na kartce plan zakupowy na zrobienie zapasów na 2 tygodnie.

Zaplanuj zakupy tak, by móc przyrządzić przzynajmniej 10 obiadiów , na niektóre obiady możesz kupić coś gotowego, tylko do odgrzania.

Pamiętaj, że w trakcie kwarantanny, będziesz miał ograniczoną możliwość poruszania się i aktywności fizycznej . Dlatego warto przygotowywać potrawy, które nie obciążą Twojego organizmu, ale będą wartościowe.

Plan zakupowy możesz podzielić na 3 części: produkty świeże z krótkim terminem przydatności, produkty świeże z długim terminem przydatności oraz produkty suche z długim terminem przydatności.

ZOBACZ KONIECZNIE: Koronawirus: Najlepsze sposoby na ochronę do czasu opracowania szczepionki

2. POMYŚL, JAK ĆWICZYĆ FIZYCZNIE W WARUNKACH DOMOWYCH

Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, to pamiętaj, by oprócz zaplanowania diety, pomyśleć także o ćwiczeniach fizycznych podczas domowej kwarantanny. Ćwiczenia utrzymują organizm w dobrej kondycji i dobrze wpływają na pracę układu odpornościowego, więc dzięki nim nasz organizm lepiej poradzi sobie z każdą infekcją. Zwróć uwagę na następujące sprawy:

Czy masz strój odpowiedni do ćwiczeń? Pamiętaj, że strój do ćwiczeń musi być wygodny, nie ograniczać Twoich ruchów oraz być zrobiony z materiału, który przepuszcza powietrze, tak by zminimalizować pocenie.

Jaki rodzaj sportu będziesz uprawiać w domu? Czy masz do niego odpowiedni sprzęt? Jeśli chcesz ćwiczyć szeroko pojęty fitness, pilates, jogę czy też czasem się porozciągać, musisz zaopatrzyć się w matę. Może to być nawet zwykła karimata, jeśli taką posiadasz. Do ćwiczeń bardziej siłowych przydadzą się z pewnością inne sprzęty - np. drążek i ciężarki.

Czy wiesz jak ćwiczyć? Jeśli nie do końca wiesz, jakie ćwiczenia wykonywać i jak je wykonywać, z pomocą biegnie do Ciebie internet. Na YouTube i na Facebooku nie trudno znaleźć profesjonalne kanały, prowadzone przez pracowników klubów sportowych czy przez trenerów - przy odrobinie czasu poświęconego na wyszukanie, na pewno znajdzie coś w sam raz dla Ciebie.

3. ZORGANIZUJ SOBIE PRZESTRZEŃ DO PRACY

Jeśli podczas kwarantanny będziesz musiał wykonywać w domu jakiekolwiek obowiązki zawodowe, pamiętaj, by przygotować sobie przestrzeń do pracy. Z tej przestrzeni usuń wszystko, co mogłoby Cię rozpraszać i zadbaj o porządek tego miejsca, być mógł z „czystą” głową siadać do pracy. Jeśli nie mieszkasz sam, to najlepiej, gdyby było to miejsce, do którego inni domownicy nie będą wchodzić, gdy pracujesz.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus: Jak można się zarazić, jakie są objawy i czy naprawdę mamy się czego obawiać?

4. ZORGANIZUJ SOBIE SIATKĘ POMOCY

Pamiętaj, że w razie, gdybyś potrzebował jednak czegoś ze sklepu czy apteki podczas swojej kwarantanny, zawsze możesz z wyprzedzeniem umówić się z kimś znajomym lub z kimś z rodziny, kto nie mieszka raz z Tobą w domu, by poszedł zrobić Ci jakieś drobne zakupy. Zakupy takie może zostawiać Ci na przykład pod drzwiami domu, żeby nie mieć z Tobą żadnego kontaktu. Pieniądze możesz mu przelewać na konto lub oddać już po Twojej kwarantannie.

Jeśli z kolei masz zwierzęta, np. psa, to możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy: albo oddać zwierzaka komuś pod opiekę na czas kwarantanny, albo umówić się z kimś, by za Ciebie wyprowadzić psa na spacer 2-3 razy dziennie. W internecie znajdziesz z pewnością grupy samopomocowe, gdzie ludzie chętnie wzajemnie pomagają sobie w tym trudnym czasie. Pamiętaj jednak, by osoba, które przekażesz swoje zwierzę, była godna zaufania, odpowiedzialna i umiała dobrze obchodzić się ze zwierzętami.

NIE PRZEGAP: Domowe testy na koronawirusa zostaną udostępnione mieszkańcom UK. Rząd zakupił już 3,5 miliona zestawów