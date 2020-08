Jak Ryanair stał się największą tanią linią lotniczą w Europie? [ZOBACZ wideo]

Co jest przyczyną wielkiego sukcesu Ryanaira?

Co sprawiło, że Ryanair stał się największym tanim przewoźnikiem na europejskim niebie? Jaka jest tajemnica sukcesu irlandzkich linii? Zdradzamy, jak to się stało, że firma założona w dublińskim Swords odniosły tak wielki sukces!

Ryanair został założony w 1984 roku przez Tony’ego Ryana i jego dzieci. Pierwsze połączenie z irlandzkiego miasta Waterford (WAT) do portu lotniczego Londyn-Gatwick (LGW) zostało uruchomione w lipcu 1985 roku. Znacznie później linie pojawiły się w Polsce. W naszym kraju Ryanair obecny jest od marca 2005 roku. Pierwszy lot odbył się 24 marca 2005 z wrocławskiego lotniska Strachowice (WRO) do Londynu-Stansted (STN). W chwili obecnej irlandzkie linie są jednym z najpopularniejszych - jeśli nie najpopularniejszym! - wyborem wśród Polaków mieszkających w UK i w Irlandii.

Dlaczego Ryanair stał się najwięksżą tanią linią w EU?

Kiedy linie powstawały nikt chyba nie spodziewał się, że w przeciągu kilkunastu lat staną się największym tanim przewoźnikiem w Europie i jedną z największych linii na całym świecie. Ale jak do tego doszło?

W jaki sposób irlandzki tani przewoźnik kierowany obecnie przez kontrowersyjnego Micheala O`Leary`ego stał się europejskim gigantem branży tanich lotów? W jaki sposób do tego doszło? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu!

Co jest przyczyną wielkiego sukcesu Ryanaira?

Ryanair maksymalnie wykorzystał szansę, która została dana przez Unię Europejską w 1992 roku, gdy podjęto decyzję o deregulacji przemysłu lotniczego na terenie Wspólnoty. W ten sposób przewoźnicy otrzymali prawo do wykonywania regularnych usług między innymi państwami UE. Wówczas irlandzkie linie udowodniły, że potrafią znakomicie konkurować cenami z innymi liniami - najlepszym przykładem jest sukces na linii Dublin-Londyn, gdy przewoźnik z 11 samolotami we flocie (!!!) pokonuje takich gigantów, jak Aer Lingus czy British Airways.

Ale to nie wszystko! Trzeba wspomnieć o świetnym wejściu na giełdę dzięki któremu były możliwe inwestycje i rozbudowa floty oraz... stworzenie strony internetowej z możliwości kupowanai biletów online! Tak, coś, co dziś wydaje się całkowicie oczywiste i naturalne, nie było takie 20 lat temu. Projekt, który został zrealizowany przez stażystów (!!!) sprawił, że Ryanair mógł sprzedawać bilety jeszcze taniej, z pominięcie pośredników. Bardzo szybko klienci polubili nowy sposób bukowaniu biletów!

Rzecz jasna to nie wszystkie czynniki, które stoją za sukcesem Ryanair, ale jak widzieliście rzeczony filmik, to pewnie już wiecie o czym mowa!

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.