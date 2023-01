artykuł sponsorowany

Odpowiadając na pytanie zadane w tytule - jak rozliczyć podatek od kryptowalut w UK, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, czy w UK istnieje w ogóle taki obowiązek. W niniejszym artykule odpowiemy na to pytanie, jednocześnie skupiając się również na takich kwestiach jak: jakie transakcje należy raportować, jak rozliczyć zyski z kryptowalut i jak tego dokonać w najprostszy sposób. Artykuł ten kierowany jest w szczególności do Polaków mieszkających w UK i posiadających tam swoją rezydencję podatkową. Więcej wyjaśnień na temat tego, gdzie rozliczyć się z kryptowalut, jeśli mieszkasz i pracujesz w UK, znajdziesz pod tym artykułem: link.

Dodatkowo, na stronie HMRC znajdują szczegółowe informacje dotyczące konieczności rozliczenia kryptowalut uwzględniając przy tym różnorodne transakcje, w tym m.in. transakcję od sprzedaży, od której należałoby zapłacić podatek z zysków kapitałowych po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku (12,300 GBP). Jeśli zyski podatnika nie przekroczą tej kwoty w danym roku podatkowym, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Rozliczenie kryptowalut

Każda osoba dokonująca transakcji zakupu i sprzedaży, a także górnicy wydobywający kryptowaluty zobowiązana jest do dokonania rozliczenia podatkowego z tego tytułu. Istotne jest tutaj jednak rozróżnienie, czy osoba ta prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie, czy działa we własnym interesie. W tym artykule skupimy się wyłącznie na osobach fizycznych przedstawiając ich obowiązki podatkowe bowiem w przypadku osób profesjonalnie zajmujących się handlem kryptowalutami, znajdą zastosowanie zupełnie inne zasady opodatkowania.

Co do zasady, opodatkowaniu podlegać będzie różnica w cenie między sprzedażą a zakupem kryptowaluty. Zysk będzie wyodrębniony dla celów podatkowych po uwzględnieniu kosztów związanych z transakcją.

Zgodnie z brytyjską polityką podatkową, opodatkowaniu podlegają następujące transakcje:

wymiana kryptowaluty na FIAT,

płatności kartą płatniczą zsynchronizowane z portfelem kryptowalutowym za towary bądź usługi,

zamiana kryptowaluty na inną,

przekazanie kryptowaluty danej osobie (wyjątkiem jest jednak prezent dla współmałżonka lub partnera).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że transakcje wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę w UK podlegają również opodatkowaniu w tym kraju (w przeciwieństwie do stanowiska organów podatkowych w Polsce). Zatem jeśli podatnik w przypadku wymiany BTC na BNB odnotuje zysk lub stratę, należałoby to również uwzględnić to w rozliczeniu poprzez przewartościowanie tych wartości na FIAT.

Zyski z tytułu kryptowalut należy uwzględnić w źródle zysków z kapitałów pieniężnych uwzględniając przy tym stawkę 10% lub 20% w zależności od całkowitych dochodów uzyskanych w UK.

Odliczenie

Tak jak w przypadku innych podatków, możliwe jest odliczenie od podatku z zysku kryptowalut, w tym m.in.: opłat transakcyjnych ponoszonych w trakcie realizacji (np. prowizja). Niemożliwym jest natomiast odliczenie kosztów związanych z profesjonalną działalnością kopania kryptowalut jak np. opłata za sprzęt (koparkę kryptowalutową) lub energię elektryczną.

Raportowanie do HMRC

Jeśli transakcja sprzedaży obligować będzie podatnika do zapłaty i zgłoszenia podatku od zysków kapitałowych (w przypadku przekroczenia kwoty wolnej), podatnik powinien wypełnić deklarację podatkową Self Assessment składanej na koniec roku podatkowego. W dokumencie tym wykazać należy zyski uzyskane w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku podatkowego (początek i koniec roku podatkowego w UK różni się od tego liczonego w Polsce).

Proces przygotowywania zeznania podatkowego ze wszystkich giełd poprzez wygenerowanie raportu może usprawnić aplikacja Cryptiony, która oferuje automatyczne rozliczenie podatku od kryptowlaut po korzystnej cenie za pakiet dla polskiej i brytyjskiej rezydencji podatkowej. Aplikacja umożliwia bieżący wgląd w zeznania podatkowe z tytułu zbycia kryptowalut w okresie, w którym podatnik dokonywał transakcji.

Strata z tytułu handlu kryptowalutami a rozliczenie

Jeśli podatnik w danym roku podatkowym odnotuje stratę w związku z handlem kryptowalutami, nie będzie zobowiązany on do zapłaty podatku. Warto jednak zwrócić uwagę, że stratę tę może wykazać w swoim zeznaniu podatkowym w latach kolejnych gdy odnotuje zysk. Takie działanie obniży jego przyszłe zobowiązania podatkowe a co więcej, jeśli podatnik uwzględni w swoim zeznaniu dochody z innych źródeł niż zyski z kryptowalut, będzie mógł on odliczyć od podatku, straty ze sprzedaży kryptowalut. W taki sposób podatnik może zoptymalizować swój finalny podatek do zapłaty.

Przechowywanie dokumentacji

Dla każdej transakcji wykazywanej w zeznaniach podatkowych niezbędne jest gromadzenie rejestrów dla każdej z nich w celach dowodowych w wyniku ewentualnej kontroli. Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie HMRC, zaleca się prowadzenie ewidencji dla dokonywanych transakcji, w tym m.in. zawierających informacje na temat:

rodzaju tokenów,

daty zbycia,

liczby zbytych tokenów,

liczby tokenów pozostałych na portfelu,

wartości tokenów w GBP,

wyciągi bankowe i adresy portfeli,

zapis łącznych kosztów przed i po ich zbyciu.

