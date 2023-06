Jak przyrządzić IDEALNY stek wołowy z grilla?

Artykuł powstał we współpracy z marką Sokołów

Jak się okazuje, przyrządzenie idealnego steka wołowego na grillu nie wymaga wcale wyjątkowego talentu kulinarnego, ale jest kilka istotnych kwestii, o których warto pamiętać. Jakich? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu!

​Najważniejsze w przyrządzeniu idealnego steka na grillu wcale nie są umiejętności osoby go przygotowującej. Nie trzeba być doświadczonym kucharzem ani posiadać specjalnego talentu, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla wszystkich entuzjastów gotowania domowego i amatorów, którzy niekoniecznie są biegli w sztuce kulinarnej. Nawet oni są w stanie sporządzić pysznego w smaku steka. Dlaczego? W tym przypadku kluczowa jest jakość mięsa, gdyż naprawdę trudno jest zepsuć dobre mięso wołowe poprzez nieprawidłowe przygotowanie (choć nie jest to niemożliwe!).

Jaki typ mięsa wołowego najlepiej wybrać do przygotowania steka? Na grillu świetnie sprawdzają się zarówno rostbef, jak i antrykot. Można również spróbować swoich sił z najbardziej wykwintnym kawałkiem wołowiny, czyli polędwicą, znanej także jako filet mignon. Kluczowe podczas przyrządzania steka na grillu jest... nieoszczędzanie na mięsie, odpowiednio dobrany stosunek jakości do ceny. Doskonały poziom produktu, z pewnością się zwróci, gdy mięso zostanie podane na talerzu i będzie można cieszyć się prawdziwym ucztowaniem.

W tym miejscu warto polecić ofertę marki Sokołów i szeroki wybór mięsa wołowego, które świetnie nada się na grillowane steki. Produkty są dostępne w sklepach zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii.

Jak przygotować stek przed grillowaniem?

W przeciwieństwie do wielu innych rodzajów mięsa, wołowina przed grillowaniem nie wymaga marynowania. Dobrej jakości sezonowa wołowina sama w sobie ma dość „smaku”, aby obejść się bez procesu marynowania i smakować później naprawdę znakomicie. Zasada ta ma zastosowanie zarówno w przypadku smażenia na patelni, jak i przyrządzania na grillu.

Jednym z największych mitów wokół smażenia wołowiny jest kwestia jej solenia. Wiele osób utrzymuje, iż nie należy dodawać soli do tego typu mięsa przed samym smażeniem, ponieważ stanie się ono twarde i suche. Obalamy ten mit — nic takiego nie będzie miało miejsca, można spokojnie solić stek przed wrzuceniem go na ruszt. Nie tylko można, ale wręcz powinno się tak zrobić, bo dzięki temu zyska on chrupiącą otoczkę.

(... a jeśli nie wierzycie nam, to uwierzcie Gordonowi Ramsay`owi, którzy ZAWSZE soli swoje steki PRZED smażeniem!)

Podsumowując, przygotowanie steka przed grillowaniem ogranicza się do nasmarowania go oliwą i posolenia. Tylko tyle i aż tyle!

Jaką grubość powinny mieć steki?

Optymalnie, idealny stek powinien mieć grubość nie mniejszą niż dwa i pół centymetra oraz nie większą niż trzy i pół centymetra. Mięso można również rozbijać tłuczkiem przed poddaniem go obróbce termicznej.

Przed umieszczeniem na ruszcie warto, aby osolone i natarte oliwą mięso odczekało około 30 minut. Nie należy grillować mięsa bezpośrednio po wyjęciu z lodówki, gdy jest jeszcze chłodne.

Jak przygotować grilla do smażenia steka?

Grill musi zostać przygotowany tak, aby na jego powierzchni panowały dwie temperatury - wyższa, określana jako temperatura bezpośrednia, i niższa, określana jako temperatura pośrednia. Najpierw opiekamy mięso w temperaturze bezpośredniej, nad samym żarem. Mięso w ten sposób powinno zostać usmażone z obu stron przez około dwie i pół do trzech minut. Dzięki temu uzyskamy idealną chrupkość mięsa.

Następnie należy przenieść stek do części grilla, gdzie panuje temperatura pośrednia, z dala od płonącego węgla czy brykietu. Wołowina powinna w takich warunkach „dochodzić” przez kolejne 20 minut. To pozwoli osiągnąć delikatność i soczystość mięsa. Typ przyrządzenia steka zależy od temperatury dochodzenia. Oto przybliżona skala:

48 stopni Celsjusza - blue

49-52 stopni Celsjusza - rare

52-54 stopnie Celsjusza - medium rare

56-58 stopni Celsjusza - medium

60-62 stopnie Celsjusza - medium to well

65 stopni Celsjusza - well done

Po zdjęciu z grilla stek musi odpocząć przez kolejne 20 minut. Sok, który wypłynął, można zmieszać z oliwą z oliwek i polać nim danie. Do smaku można dodać jeszcze sól i pieprz. Podczas krojenia mięsa pamiętajmy, że powinno się to robić poprzecznie do włókien.

