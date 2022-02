Jak przygotowanie do egzaminu Pearson PTE wygląda w praktyce? [wywiad]

artykuł sponsorowany

Pearson PTE ma 23 centra egzaminacyjne otwarte w całej Wielkiej Brytanii, a kandydaci mogą zarezerwować i przystąpić do egzaminów Secure English Language Tests niezbędnych do uzyskania wiz rodzinnych, pracowniczych, osadniczych i obywatelskich. Jak przygotowanie do nich wygląda w pratyce? Specjalnie dla czytelników "Polish Express" przeprowadziliśmy wywiad osobą podchodzącą do egzaminy Pearson PTE!

W Wielkiej Brytanii firma Pearson PTE zwiększyła dostępność testów języka angielskiego PTE Home B1 w swoich krajowych centrach egzaminacyjnych, aby zapewnić możliwość przystąpienia do egzaminy do dogodnym dla ciebie czasie. Testy PTE Home English można rezerwować do 24 godzin przed egzaminem TUTAJ.

PTE Home to wiodący komputerowy test z języka angielskiego, zatwierdzony przez rząd Wielkiej Brytanii dla brytyjskich wiz rodzinnych, osadniczych i obywatelskich do egzaminów z języka angielskiego A1, A2 i B1. Testy można rezerwować online za pośrednictwem www.pearsonpte.com do 24 godzin przed testem, a wyniki są dostarczane szybko, zazwyczaj w ciągu 48 godzin. Test trwa do 30 minut i jest testem ze słuchu i mówienia. Jak to wszystko jednak wygląda w praktyce? Specjalnie dla czytelników "Polish Express" przeprowadziliśmy wywiad z Krzysztofem Tomaszewskim, który zdecydował się na skorzystanie z oferty Pearson PTE.

Na jaki kurs PTE się Pan zdecydował i do czego jest on Panu potrzebny?

Krzysztof Tomaszewski: Po mieszkaniu w Anglii przez około 10 lat (od 10. roku życia), postanowiłem rozpocząć proces aplikacji o brytyjskie obywatelstwo. Jednym z wymogów do złożenia aplikacji jest udowodnienie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B1, dlatego zdecydowałem się na kurs PTE Home B1.

Czy uważa Pan, że w dzisiejszym świecie warto zadbać o zrobienie certyfikatu językowego?

Krzysztof Tomaszewski: Uważam, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie jak najbardziej warto zadbać o nauczenie się dodatkowego języka, zwłaszcza tak często używanego jak język angielski. W obecnych czasach znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym jest często wymagana, dlatego warto zadbać o uzyskanie certyfikatu językowego, by udowodnić znajomość języka na danym poziomie, mogąc zaprezentować daną kwalifikację językową na CV.

Co sprawiło, że wybrał Pan akurat kurs i egzamin PTE?

Krzysztof Tomaszewski: Wybrałem kurs PTE Home B1 ze względu na wymagania do złożenia aplikacji o obywatelstwo, jako że ten kurs jest akceptowany jako dowód znajomości języka angielskiego. Podczas mojej edukacji w Anglii, od secondary school do college`u, moje przedmioty i egzaminy były przeprowadzane przez Pearson Edexcel, wiec znalem już Pearson jako markę i byłem bardziej przychylny do skorzystania z ich kursu. Poza tym, centrum egzaminacyjne Pearson było zlokalizowane bliżej mojego miejsca zamieszkania niż inne kursy, więc wybrałem kurs PTE również ze względu na to.

Dlaczego jest on według Pana godny polecenia innym osobom szukającym sposobu na podniesienie swoich kompetencji językowych?

Krzysztof Tomaszewski: Kurs PTE testuje umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku angielskim. Podczas przygotowań do egzaminu, kandydat ma okazje przejść przez wszystkie 4 umiejętności i jest w stanie, zarówno samemu bądź z pomocą nauczyciela, ocenić swój poziom kompetencji. Przykładowe filmiki dostarczone przez Pearson demonstrują poziom wymagany do uzyskania kwalifikacji B1, więc pozwala to kandydatowi na porównanie swoich kompetencji do tych wymaganych.

Jak wyglądały Pana przygotowania do egzaminu? Z jakich materiałów Pan korzystał? Czy w nauce napotkał Pan jakieś trudności?

Krzysztof Tomaszewski: Mieszkałem w Anglii od młodego wieku, znajomość języka nie była dla mnie problemem i nie musiałem poświęcać specjalnie dużo czasu na przygotowania. Mimo wszystko, Pearson przygotował wiele materiałów, aby przygotować kandydatów na egzamin. Obejrzałem kilka krótkich filmików na stronie Pearson, które wyjaśniły strukturę egzaminu, treści oraz rożne typy pytań i zagadnień, które mogą pojawić się w trakcie egzaminu. Wiem, że istnieje wiele rożnych materiałów dostępnych za darmo w internecie, które mogą pomoc w przygotowaniach, na przykład filmiki 'mock test' na YouTube, które mogą pomoc uczniom ocenić czy są gotowi na swój egzamin. Ja nie napotkałem jednak żadnych trudności w przygotowaniach. Bardziej chciałem zapoznać się ze strukturą egzaminu.

W jaki sposób w okresie pandemii radził Pan sobie z kursem PTE i przygotowaniem do egzaminu? Czy koronawirus coś zmienił, utrudnił?

Krzysztof Tomaszewski: Dla mnie koronawirus nie miał większego wpływu na przygotowania do egzaminu, ponieważ przygotowałem się sam używając materiałów online dostarczonych przez Pearson. W przypadku, gdy kandydat na przykład brałby udział w lekcjach języka angielskiego z nauczycielem, koronawirus miałby większy wpływ ponieważ lekcje te mogłyby zostać przerwane bądź przeniesione online. W takim wypadku, według mnie byłoby o wiele ciężej nauczyć się języka.

Ośrodki egzaminacyjne Pearson przestrzegają surowych środków bezpieczeństwa i higieny, w tym czystości i dystansu społecznego we wszystkich swoich placówkach. W przypadku testu komputerowego, w przeciwieństwie do innych dostawców testów, nie ma kontaktu z egzaminatorami, co minimalizuje kontakt z innymi osobami podczas testu. W Wielkiej Brytanii działają 23 centra egzaminacyjne Secure English Language. Bezpłatne powtórzenie, jeśli nie uda ci się za pierwszym razem! Pearson PTE wprowadza nową ofertę dla osób, które muszą zdać test z języka angielskiego w celu uzyskania wizy brytyjskiej.

Przygotowanie do testu

PTE Home oferuje również bezpłatne materiały online przygotowujące do testów, aby pomóc ludziom w przygotowaniu się i zrozumieniu, czego spodziewać się w danym dniu. Kiedy podchodzisz do tak ważnego testu, jak PTE Home, ważne jest, aby wiedzieć, czego się spodziewać. W ten sposób poczujesz się pewniej w dniu egzaminu i uzyskasz najlepszy możliwy wynik. Możesz także pobrać bezpłatny podręcznik PTE Home, w którym znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć przed przystąpieniu do testu. Zapisz się na bezpłatne kursy online i dowiedz się, jakie pytania będą ci zadawane lub odwiedź nasz kanał na Youtube, gdzie znajdziesz przykładowe pytania na egzaminach PTE Home A1, A2 i B1. Aby uzyskać więcej informacji na temat PTE Home i zarezerwować test języka angielskiego PTE Home wejdź na stronę internetową: www.pearsonpte.com.