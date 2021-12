Wigilia w wersji WEGE - jak ją przygotować i przekonać do niej bliskich? Oto porady eksperta

Zobacz, jak przekonać bliskich do świąt w wersji wege i o czym pamiętać, przygotowując potrawy.

Fot. Canva, Getty

Zastanawiasz się nad przygotowaniem w tym roku wege wigilii, ale nie wiesz, jak przekonać bliskich do swojego pomysłu lub jakie potrawy podać na świątecznym stole? Oto, co radzi nasz ekspert z My Fit Food, londyńskiej restauracji specjalizującej się w zdrowym żywieniu.

Tradycyjna polska wigilia jest z założenia posiłkiem postnym. Dlatego też - według zwyczaju - tego dnia unika się jedzenia mięsa, choć wyjątek stanowi tu mięso ryb. Mimo dużego ograniczenia w zakresie mięsnych potraw w wigilię, pozostałe świąteczne dni wręcz przeciwnie – często obfitują w mięso przyrządzane na wszelkie możliwe sposoby.

W obecnych czasach coraz więcej osób przechodzi jednak na wegetarianizm, całkowicie wyrzekając się jedzenia mięsa – również z ryb – ze względów zdrowotnych, moralnych lub ekonomicznych. Co zrobić, gdy taki gość pojawi się przy naszym świątecznym stole? Czym go poczęstować? A może sami rozważamy przejście na wegetarianizm i Boże Narodzenie wydaje nam się dobrą okazją, by zrobić pierwszy krok w zmianie nawyków żywieniowych? Jeśli jesteśmy w tej drugiej sytuacji, możemy się zastanawiać, jak wyjaśnić naszym gościom lub domownikom, dlaczego nie zjedzą u nas w tym roku karpia czy pulpetów wołowych…

Jak przekonać bliskich do wege wigilii?

Pytania te zadaliśmy Tomaszowi Saganowi, naszemu ekspertowi z My Fit Food, londyńskiej restauracji zajmującej się zbilansowaną dietą, który podzielił się z nami następującą wskazówką: „Do bliskich najprościej przemówić od strony zdrowotnej. Jak wskazuje najnowsza wiedza z zakresu dietetyki, nadmierne jedzenie mięsa, z którym często spotykamy się na przykład w święta, ma negatywny wpływ na organizm i może przyczyniać się do rozwoju chorób układu krążenia czy chorób nowotworowych. Dieta wegetariańska może więc dać nam nawet o kilka lat życia więcej”.

Oczywiście, dieta wegetariańska musi być układana bardzo rozważnie – tak aby zapewniała odpowiednią ilość tych składników, których typowym źródłem w ludzkiej diecie jest mięso. „Dieta wegetariańska koncentruje się na roślinach jako żywności. Należą do nich owoce, warzywa, suszona fasola i groszek, zboża, nasiona i orzechy. Osoby przestrzegające diety wegetariańskiej mogą uzyskać wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Jednak muszą uważać, aby jeść różnorodne produkty spożywcze, aby zaspokoić ich potrzeby żywieniowe. Przykładowo, do dobrych zamienników mięsa należą między innymi soja czy fasola, które są bogate w białko. Warto też pomyśleć o suplementacji niektórych witamin, szczególnie tych z grupy B” – podpowiada Tomasz Sagan z My Fit Food.

Wege wigilia – co podać na świątecznym stole?

Oprócz ewentualnego przekonania bliskich do nowej diety, równie poważnym wyzwaniem może się okazać bardziej podstawowa kwestia. Wiele osób z pewnością będzie się bowiem zastanawiać, czy możliwe jest przygotowanie wigilii wege, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego świątecznego klimatu przy stole? Jakie potrawy wegetariańskie nadadzą się na Boże Narodzenie?

Jednym ze sprawdzonych pomysłów na wegetariańską potrawę „imitującą” tradycyjny świąteczny przysmak jest karp w wersji wege, którego można przygotować samodzielnie w domowej kuchni na bazie… selera! Jak przyrządzić taką potrawę? Przepis okazuje się dość prosty.

Składniki na wege karpia:

korzeń selera pokrojony w plastry o grubości około 1 cm

4 łyżki sosu sojowego

2-4 arkusze sprasowanego nori

siemię lniane (4 łyżki)

kilkanaście łyżek wody

panierka z mielonej bułki tartej lub mielonych płatków jaglanych

olej/tłuszcz roślinny (do smażenia).

Przygotowanie wege karpia:

Seler należy najpierw ugotować – tak aby zrobił się miękki. Do wody należy dodać sos sojowy i można odrobinę dosolić (choć należy wziąć pod uwagę, że wiele sosów sojowych jest bardzo słonych). W międzyczasie, gdy seler będzie się gotował, siemię lniane należy rozdrobnić rozgniatając je lub mieląc, a następnie zmieszać je z wodą w proporcji: jedna łyżka proszku lnianego na trzy łyżki wody. W ten sposób powstanie coś w rodzaju kleiku, który jest dobrym zamiennikiem jajka. Ugotowany seler należy odstawić, aby trochę ostygł – tak, żeby można go było pokroić w plastry. Następnie plastry selera trzeba owinąć lekko zwilżonymi wodą plastrami nori i całość obtoczyć w kleiku z siemienia lnianego oraz w bułce tartej – analogicznie do tego, jak się obtacza kotlety. Ostatnim krokiem jest usmażenie selerowych „kotletów” na rozgrzanej patelni z tłuszczem. Przysmaki można zdjąć z patelni, gdy się zarumienią.

Takie oto wege karpie z pewnością zasmakują wielu osobom, a podawać je można na różne sposoby – na przykład z pieczywem lub surówką i ziemniakami, oczywiście z dodatkiem sosu sojowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdrowego żywienia i otrzymać profesjonalną pomoc specjalistów w skomponowaniu spersonalizowanej diety lub samodzielnie skorzystać z kalkulatora kalorii, to wszelkie przydatne informacje znajdziesz na stronie londyńskiej restauracji My Fit Food.