Jak przygotować dzieci na skromniejsze w tym roku Święta Bożego Narodzenia? Na tym powinni skupić się rodzice w trakcie kryzysu

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia z pewnością będą inne niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. Oczywiście z wyjątkiem dwóch Gwiazdek obchodzonych w trakcie epidemii Covid-19, które wywróciły do góry nogami wszelkie istotne dla nas, świąteczne zwyczaje. Jednak i nadchodzące święta będą trudne, a to z uwagi na szalejące na Wyspach ceny i znaczne, postępujące zubożenie społeczeństwa. Jak zatem na takie warunki i skromniejsze świętowanie przygotować dzieci, które co roku niecierpliwie wyglądają Świętego Mikołaja albo Aniołka? Oto kilka ciekawych porad.

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia mogą być dla dzieci trudne

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia mogą się okazać dla naszych pociech trudne, ponieważ wszyscy będziemy dwa razy oglądać każdego funta. W wielu rodzinach ograniczymy kupowanie prezentów, przygotujemy skromniejsze posiłki, kupimy mniejszą choinkę i być może rzadziej też będziemy świecić na niej światełka, żeby zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną. Z badania przeprowadzonego w zeszłym miesiącu wynika, że aż trzy na pięć osób obetnie w tym roku wydatki na Boże Narodzenie ze względu na rosnące koszty utrzymania, a tylko 3 proc. ankietowanych przyznało, że ich święta będą bardziej wystawne niż te w zeszłym roku. Dzieci, które w większości nie rozumieją obecnej, skomplikowanej sytuacji ekonomiczno-politycznej, mogą się w takich okolicznościach poczuć się nieswojo. Jak zatem przygotować je na skromniejsze świętowanie? Jak sprawić, by tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były jednak udane? Eksperci nie mają wątpliwości, że mieszkańcy UK mogą wciąż cieszyć się tegorocznymi świętami, i to nawet w dobie szalejących cen, niepewności ekonomicznej i ogólnej, ogarniającej wszystkich niepewności co do przyszłości.

Zmiana świątecznych nawyków

Jednym ze sposobów na skromniejsze święta, które będą jednak podobać się dzieciom, jest zmiana nawyków i zaangażowanie najmłodszych domowników w uczestnictwo w nowych atrakcjach. Na przykład zamiast organizowania kosztownej wycieczki na biletowany jarmark bożonarodzeniowy, rodzice mogą zaplanować wizytę na lokalnym targu, uczestnictwo we włączeniu światełek w centrum zamieszkiwanej miejscowości lub udział w kolędowaniu. Poza tym dorośli mogą też odgrzebać własne, rodzinne tradycje, takie jak choćby wspólne przygotowywanie ręcznie robionych prezentów. Pieczenie maślanych ciasteczek, wycinacie dekoracji lub suszenie plasterków pomarańczy, które później ozdobią choinkę – to tylko niektóre pomysły, które szczególnie powinny spodobać się dzieciom.

Dobór odpowiedniego słownictwa ma znaczenie!

Eksperci nie mają wątpliwości, że w dobie kryzysu warto jest oszczędzić dzieciom wiadomości o braku pieniędzy, okazywania zmartwienia czy martwienia się na zapas. Choć wszystkim jest trudno, a galopujące ceny nie napawają optymizmem, to w domu, w okresie przedświątecznym, warto jest się skupić na pozytywnych emocjach. Wielu rodziców musi sobie uświadomić, że dobór słów naprawdę ma znaczenie, a zatem zamiast na przykład koncentrować się na wydatkach, warto jest używać słów oznaczających podekscytowanie w związku z nadchodzącym, wspólnym czasem zabawy i radości. Używane słowa i sposób, w jaki formułujemy myśli, mogą naprawdę odbić się na dobrym samopoczuciu naszych dzieci. Zamiast rozpamiętywać rozczarowanie inflacją, wydatki związane z Bożym Narodzeniem czy też konieczność mówienia dzieciom „nie”, rodzice powinni swoim pociechom przypominać o innych, niż tylko prezenty, pozytywnych aspektach świąt. W końcu najważniejsza jest jakość czasu, jaki spędzamy wtedy z rodziną.

Rodzice muszą przed świętami zadbać o siebie

Eksperci przypominają też o innej, ważnej rzeczy – szczęśliwe dzieci to te, które mają szczęśliwych rodziców. A zatem w okresie okołoświątecznym o dobre samopoczucie muszą też zadbać właśnie dorośli. Sytuacja ekonomiczna i polityczna kraju jest obecnie trudna, dlatego trzeba zadbać o odpowiednie ładowanie baterii, bo tylko wtedy łatwiej jest być spokojnym i pozytywnie nastawionym do życia rodzicem. Warto też, w razie potrzeby, poprosić o pomoc – przyjaciela, członka rodziny, partnera lub nawet swojego lekarza rodzinnego. Dzięki pomocy innych ludzi łatwiej jest nam radzić sobie z obecnymi wyzwaniami.

