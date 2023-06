Jak przetrwać upały (nie tylko) w pracy? Będziecie zaskoczeni tym, co radzą eksperci

Na Wyspach zaczęły się już upały. Przypomnijmy, że najwyższą jak dotąd w tym roku temperaturę w Anglii zarejestrowano w Chertsey Water Works w Surrey w ubiegłą sobotę, gdy odnotowano tam 32,2 stopnia Celsjusza. W najbliższych dniach temperatury także będą utrzymywać się powyżej średniej o tej porze roku. Co zatem zrobić, aby przetrwać te ekstrema, szczególnie gdy jesteśmy w pracy?

Siedząc w dusznym biurze w czasie trwającej obecnie na Wyspach fali upałów, większość z nas marzy, aby znaleźć się gdzie indziej… Nad wodą, w lesie albo w zacienionym parku. Niestety nie każdy z nas ma taką możliwość, a przepisy nie ustanawiają, do jakich maksymalnych temperatur można pracować w biurze.





Eksperci radzą jednak, w jaki sposób możemy się ochłodzić, gdy temperatura dochodzi do 30 stopni Celsjusza. Oto kilka wskazówek.

Komfortowe ubranie z naturalnego materiału

Wielu pracowników narzeka w upały na obowiązujący w biurze „dress code”, i najchętniej zdjęłaby z siebie białe koszule i zastąpiła je skąpym odzieniem plażowym. Okazuje się jednak, że noszenie dłuższych spodni i koszul z długim rękawem może uchronić nas od przegrzania, najważniejsze jednak, aby były one z naturalnego materiału.

Oczywiście nie mówimy tutaj o nakładaniu na siebie wełnianych swetrów, jednak wystarczy spojrzeć na mieszkańców krajów, w których temperatury dochodzą do 40 stopni Celsjusza. Nietrudno zauważyć, że mają oni na sobie ubrania zakrywające niemal całe ciało.

Ważne jest, aby ubrania te były zrobione z naturalnego materiału (bawełna, len i jedwab), a wtedy okrywanie się nimi pozwoli nam na utrzymanie naszej skóry w cieniu. Ponadto ubrania te powinny być na tyle luźne, aby nasze ciało mogło swobodnie oddychać. Niestety większość naszych ubrań ma w sobie poliester, który sprawia, że jeszcze szybciej się przegrzewamy.

Nawadniaj się

Może to brzmieć banalnie, ale wielu pracowników – zaabsorbowanych tym, co widzą na monitorach komputerów – zapomina o piciu dużej ilości wody. Fakt, że tryb naszej pracy jest najczęściej siedzący, nie oznacza, że nasz organizm potrzebuje mniej wody i że nie grozi nam odwodnienie w czasie upałów.

Wystarczy mieć na biurku dzbanek z wodą i pilnować tego, aby regularnie go opróżniać. Co istotne nie powinna to być zimna woda, ale taka, która będzie miała temperaturę pokojową.

Zamknij okna i zasłoń je

O wiele mniej oczywista może okazać się rada dotycząca zamknięcia okien w czasie upałów. Dzięki zamkniętym i zasłoniętym oknom nie pozwalamy na to, aby gorące powietrze dostało się do pomieszczenia, w którym pracujemy, dzięki czemu dłużej będzie mogło pozostać ono chłodne.

Zrezygnuj z kawy

Bynajmniej kawa nie jest napojem, który powinniśmy pić w czasie upałów, gdyż kofeina (także w kawie mrożonej) działa rozgrzewająco. Zwiększone ciśnienie krwi, które wywołuje kawa, działa negatywnie na nasz organizm szczególnie w czasie fali upałów.

Jedz mniej mięsa

Duże ilości białka znajdujące się w czerwonym mięsie i niektórych rybach mogą zwiększać ciepło metaboliczne organizmu, gdy próbuje on strawić ciężkie jedzenie. Twoje ciało rozgrzewa się, gdy pracuje nad przetwarzaniem większych posiłków. Ciepło metaboliczne jest potrzebne do rozkładu żywności, więc regularne spożywanie mniejszych porcji może pomóc w utrzymaniu chłodu.

Nie przesadzaj z antyperspirantem

Nadmierne stosowanie antyperspirantów może zakłócić naturalny mechanizm utraty ciepła przez organizm. Może blokować pory potowe i zapobiegać skutecznemu wychłodzeniu organizmu.

