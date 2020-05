Jak powinno wyglądać miejsce pracy, które zostało odpowiednio zabezpieczone w trakcie pandemii? [wideo]

Boris Johnson ogłaszając zluzowanie obostrzeń związanych z lockdownem zapowiedział, że powrót do miejsca pracy będzie możliwy, jeśli tylko będą one "Covid-Secure". Ale co to tak naprawdę znaczy?

Przypomnijmy, nadal w mocy pozostają zalecenia dotyczące "home office" - rząd tym osobom, które mogą pracować zdalnie, wciąż poleca taką właśnie formę pracy. Jeśli nie jest to możliwe i muszą wrócić do biura, to zaleca się również wprowadzenie nowych środków dotyczących odstępów - poleca się rozstawić biurka, zachować dodatkowy dystans w korytarzach, rozdzielić pracowników przegrodami. Poza tym w rządowych wytycznych znajdziemy porady dotyczące odpowiedniego zróżnicowania czasu pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Lockdown: Dziś wchodzi w życie pierwsza część nowych zasad. Zobacz, co już można robić, a czego nadal nie można

Jak będą wyglądały biura w trakcie pandemii i miejsca pracy epoki koronawirusa? Zobaczcie film przygotowany przez BBC:

Więcej na temat nowych zasad lockdownu dotyczących miejsca pracy znajdziesz w tym tekście: Nowe zasady lockdownu: Jakie są wytyczne dotyczące zapobieganiu zakażeniu w miejscach pracy?