Jak poradzić sobie z siwizną? Po pierwsze: weź udział w naszym konkursie!

Przyczyną pojawienia się siwizny na naszej głowie bywa nie tylko wiek, ale także stres, o co w obecnych czasach nietrudno. Coraz więcej młodych osób zauważa u siebie pojedyncze siwe włosy, co wprawia je często w osłupienie lub po prostu w przygnębienie.

Siwiejemy coraz wcześniej

Wiek, stres, nieodpowiednia dieta, nasze geny– wszystkie te czynniki mogą prowadzić do siwienia. Coraz młodsi ludzie zauważają na swoich głowach siwe włosy. Powoduje to często stres i zmniejsza poczucie własnej wartości. Mimo, iż niektórzy uważają siwe włosy za cool, to jednak większość z nas odczuwa siwienie jako problem.

Rozwiązanie problemu siwienia

GR-7 Professional – to rewelacyjny płyn, który w ciągu kilku dni - od 7 do 21, zależnie od kondycji włosów - przywraca ich naturalny kolor. Działa bez względu na płeć czy wiek, a jeśli stosujemy go zgodnie z instrukcją – ma skuteczność prawie stuprocentową.

Czy GR-7 jest bezpieczne?

Produkt został przetestowany przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną - EUROFINS. To właśnie EUROFINS wydało dla GR-7 certyfikat bezpieczeństwa. W tym roku produkt został też, zgodnie z wymogami wynikającymi z Brexitu, zarejestrowany w UK.

Jak to działa?

GR-7 Professional to preparat, który przywraca naturalny kolor włosom, które zaczynają siwieć lub już są siwe. Przenika przez skórę głowy stymulując cebulki włosów do produkcji melaniny (czynnika odpowiedzianego za barwę włosów) – dzięki czemu włosy odzyskują swój pierwotny kolor. Skuteczność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi autorytetów w dziedzinie trychologii – nauki związanej z włosami i skórą głowy!

- Pozbądź się stresu związanego z siwieniem

- Przywróć naturalny kolor swoim włosom

Już nie musisz farbować, używać szamponu koloryzującego, ani się stresować.

Naturalna i oryginalna formuła preparatu GR-7 Professional pozwala odwrócić proces siwienia. Środek nie zawiera farby koloryzującej, a jego działanie oparte jest wyłącznie na regeneracji i hiper odżywianiu cebulek włosów. Mieszanka ziół, m.in, łopianu i skrzypu polnego, wpływa bardzo stymulująco na mieszki włosowe, w których powstaje melanina – związek odpowiedzialny za barwę naszych włosów. Siwe włosy pod wpływem melaniny wracają do pierwotnej barwy nawet już po 7 dniach od rozpoczęcia kuracji GR-7 Professional. Używanie GR-7 pozwala przywrócić Twój naturalny kolor włosów, co jest niemal niemożliwe w przypadku koloryzacji lub innych prób zamaskowania siwizny. Dodatkową korzyścią stosowania GR-7 jest polepszenie kondycji włosów I skóry głowy.

Jak stosujemy GR-7 ?

Środek nanosimy na skórę głowy, a nie na włosy, gdyż to przez skórę odbywa się proces wchłaniania ziołowej mieszanki i właściwe odżywianie mieszków włosowych. Preparat nanosimy w miejscach, gdzie występują siwe włosy (najczęściej skronie) lub na całej głowie. Początkowo GR-7 Professional zaleca się stosować dwa razy na dobę (rano i wieczorem), a przez pierwsze dni kuracji odradza się mycie i suszenie głowy, wszystko by przyspieszyć proces odzyskiwania koloru. Skuteczność cofania procesu siwienia poprawia także odstawienie używek (kawa, papierosy czy alkohol).

Kuracja preparatem GR-7 Professional ma dwie fazy. Pierwszą z nich jest powrót do pierwotnej barwy włosów, który trwa od tygodnia do około miesiąca, zależnie od kondycji włosów (stopnia siwizny, grubości włosa etc.) odżywiania, genetyki, stosowania używek itp.

Po uzyskaniu zadowalającego efektu, przechodzi się do fazy drugiej kuracji, która polega na podtrzymaniu osiągniętego efektu odsiwiania. Wówczas GR-7 należy stosować raz lub dwa w tygodniu, za każdym razem zostawiając produkt na ok. 12 godzin. (Można na przykład zastosować GR-7 wieczorem i umyć głowę rano).

To, jak szybko zobaczysz na swej skroni swój pierwotny kolor i odcień włosów zależy od indywidualnych uwarunkowań: naturalnego koloru, grubości włosa, a także grubości skóry głowy, przez którą wnika preparat GR-7 Professional. W większości przypadków kolor włosów zaczyna się zmieniać na żółtawy już po 3 - 4 dniach stosowania preparatu, co jest oznaką powracającego koloru. Pełny efekt uzyskuje się w czasie od 7 do nawet 20 dni. Skuteczne działanie GR7 Professional potwierdzają eksperci z dziedziny trychologii oraz sztuki fryzjerskiej.

Jak zdobyć GR-7 Professional?

Produkt można kupić w sklepie internetowym GR-7.uk Sklep obsługuje terytorium UK oraz Irlandii. Produkt dostępny jest w kilkunastu krajach, a jego popularność rośnie dosłownie z miesiąca na miesiąc. Ciekawostką jest to, że receptura produktu powstała w Polsce i to właśnie z Polski kierowana jest międzynarodowa sieć dystrybucji, która poza UK i Irlandią, obejmuje dziś Hiszpanię, Włochy, Czechy, Niemcy, Holandię, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

