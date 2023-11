Styl życia Jak poprawić swój angielski i jednocześnie dobrze się bawić?

Czy chciałbyś nauczyć się i powtórzyć angielskie słowa i ich znaczenia przy użyciu nowej i bardzo skutecznej metody? Odkryj “All About Us!” autorstwa Johna Langridge’a, książkę zawierającą 150 ćwiczeń na słownictwo do szkoły, do domu i do zabawy!

Dlaczego “All About Us!” jest tak wyjątkowy?

Obecnie dostępne są setki książek dla osób uczących się języka angielskiego jako języka obcego, w tym duża liczba podręczników dla uczniów i innych materiałów dla nauczycieli. Niewiele z nich oferuje jednak ćwiczenia tak angażujące, stymulujące i pomocne jak “All About Us!”.

Nowy i ekscytujący sposób nauki i powtarzania angielskiego słownictwa

“All About Us!” to książka zawierająca 150 ćwiczeń ze słownictwa. Każde ćwiczenie składa się z tekstu w języku angielskim na określony temat i 15 wskazówek. Wyzwanie polega na znalezieniu właściwego słowa – które znajduje się gdzieś w tekście – dla każdej wskazówki! Niektóre ćwiczenia są łatwiejsze niż inne….. , a w innych natomiast są łatwiejsze wskazówki do nich!

Podobnie jak detektyw prowadzący śledztwo, czytelnik analizuje wskazówki, a następnie wraca do tekstu – kilka razy – w celu wyszukania słów. Za każdym razem musi zadać sobie pytanie i zastanowić się nad znaczeniem konkretnego znaczenia i innych słów w zdaniu, próbując zrozumieć je w kontekście, zanim znajdzie rozwiązanie dla każdej wskazówki. Gra zawiera 2250 wskazówek, które pomogą ci znaleźć taką samą liczbę słów i zwrotów, więc obejmuje bardzo szeroki zakres angielskiego słownictwa.

Pełna przydatnych informacji i ciekawostek

Nie mniej niż 150 ćwiczeń na wiele różnych tematów dla czytelnika! Wśród nich znajdziesz odkrycia i wynalazki, historię i literaturę angielską, politykę, zdrowie, prawo, naukę i wiele innych tematów, dzięki czemu możesz poprawić swoje angielskie słownictwo, ucząc się o instytucjach europejskich, bieżących i przeszłych wydarzeniach oraz o sławnych ludziach: Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Henryk VIII, William Shakespeare, JK Rowling, Barbara Jordan, Stephen Hawking……

Duża liczba tematów dotyczy codziennego życia w Wielkiej Brytanii i innych krajach: pracy, sportu, podróży, zakupów i gotowania…. Inne dotyczą niesamowitego świata, w którym żyjemy: na przykład zwierząt, przyrody, globalnych problemów, kontynentów i oceanów. “All About Us!” jest pełne przydatnych informacji i interesujących faktów! Lektura tej książki poszerzy Twoją wiedzę ogólną. Dowiesz się wszystkiego o ludziach, świecie, w którym żyjemy i o tym, co jest ważne w naszym życiu.

“All About Us!” jest przeznaczony dla:

B1 (średniozaawansowany) i B2 (średniozaawansowany wyższy), osób uczących się lub powtarzających język angielski jako język obcy (EFL),

rodzimych użytkowników języka angielskiego w szkole,

uczniów, którzy używają języka angielskiego jako języka dodatkowego (EAL),

osób posługujących się innymi językami, które uczą się lub poprawiają angielski (ESOL).

Nauczyciele języka angielskiego – i ich uczniowie – mogą wykorzystać ćwiczenia zawarte w “All About Us!” w sekwencji trzech zajęć lekcyjnych. We wstępie na początku książki autor szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób ćwiczenia zawarte w jego książce mogą być wykorzystywane do dyktand, ćwiczeń słownictwa i ćwiczeń wymowy.

O autorze

John Langridge kształcił się w Marlborough College, Durham University i London School of Economics. Pracował w dziale zasobów ludzkich od 1986 r. do 2002 r., kiedy to został nauczycielem języka angielskiego, uzyskując certyfikat CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) w International House w Londynie. Następnie uczył angielskiego na dwóch uniwersytetach we Francji i w trzech szkołach w Wielkiej Brytanii. Na jego zajęcia uczęszczali studenci z ponad 70 krajów.

Nie mogąc znaleźć tekstów, które zawierałyby większość słownictwa na dany temat, zaczął pisać własne materiały, aby uczniowie mogli powtórzyć język docelowy, którego nauczyli się w poprzednich tygodniach i miesiącach. “Używałem tego, co napisałem na moich zajęciach: do dyktand, ćwiczeń słownictwa i wymowy; sekwencja działań, które poprawiły ich angielski i pomogły im dobrze zdać egzaminy. Po dziesięciu latach nauczania zdałem sobie sprawę, że mam wystarczająco dużo własnych materiałów i zasobów, aby napisać książkę” – wyjaśnia John Langridge.

“All About Us!” jest dostępna jako ebook i książka w miękkiej oprawie na Amazon. Aby wykonać ćwiczenia w bardziej efektywny sposób – i pomóc zapamiętać słowa – zalecamy książkę w miękkiej oprawie. Wynika to z możliwości zapisywania odpowiedzi obok wskazówek na każdej stronie.

Już teraz kup “All About Us!” autorstwa Johna Langridge’a! Kliknij TUTAJ i odkrywaj język angielski w zupełnie nowy sposób!