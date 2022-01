Jak poprawić błąd w zeznaniu podatkowym po tym, jak je wysłaliśmy do HMRC?

Zobacz, co zrobić, jeśli popełniłeś/-aś błąd w zeznaniu podatkowym.

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej mija 31 stycznia, dlatego pierwszy miesiąc nowego roku jest gorącym czasem dla osób samozatrudnionych. Jeśli z jakiegokolwiek powodu popełniły one błąd w rozliczeniu, które już wysłały, mogą skorygować swoją pomyłkę.

Czy to ze względu na pośpiech, nieuwagę, czy inne czynniki popełnimy błąd w swoim rozliczeniu podatkowym i wyślemy je do urzędu skarbowego, nie powinniśmy się załamywać, gdyż HMRC daje nam możliwość naprawienia swojej pomyłki w określonym terminie.

Jak poprawić błąd w zeznaniu podatkowym?

Po pierwsze - dokonać zmiany w swoim zeznaniu podatkowym po jego wysłaniu możemy:

- do 31 stycznia 2022 roku za rozliczenie za rok podatkowy 2019/20

- do 31 stycznia 2023 roku za rozliczenie za rok podatkowy 2020/21.

Jeśli przegapimy termin lub musimy poprawić błąd w swoim zeznaniu podatkowym, za jakikolwiek inny rok podatkowy, musimy napisać do HMRC. Wtedy nasze zobowiązanie wobec urzędu zostanie zaktualizowane na podstawie tego, co zgłosimy. Może będziemy musieli zapłacić wyższy podatek lub wprost przeciwnie – ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Poprawa zeznania podatkowego

Sposób poprawy zeznania podatkowego zależy od tego, w jaki sposób je wypełnialiśmy.

W przypadku rozliczeń online należy:

- zalogować się przy użyciu swojego identyfikatora użytkownika i hasła do systemu Government Gateway

- na swoim koncie podatkowym (‘Your tax account’) należy wybrać „Self Assessment account’

- następnie wybrać ‘More Self Assessment details’

- z menu po lewej stronie wybrać ‘At a glance’

- następnie ‘Tax return options’

- podać rok podatkowy dla zeznania, które chcemy zmienić

- wejść do zeznania podatkowego, dokonać korekty i złożyć je ponownie.

W przypadku zeznań podatkowych dokonanych w formie papierowej, w przypadku konieczności dokonania poprawek musimy pobrać nowy formularz zeznania podatkowego, wypełnić go i wysłać do HMRC poprawione strony. Napisać na każdej stronie ‘amendment’ (poprawka) i dołączyć swoje imię, nazwisko oraz unikalny numer referencyjny podatnika (UTR) – znajduje się on na poprzednich zeznaniach podatkowych lub pismach z HMRC.

