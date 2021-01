Jak pomóc dziecku w nauce języka obcego: 5 wskazówek od eksperta

artykuł sponsorowany

Nauka języka obcego przynosi wiele korzyści oprócz tego, że wygląda ładnie, dobrze również prezentuje się w naszym życiorysie. Ludzie posługujący się wieloma językami z reguły posiadają również lepszą pamięć, koncentrację oraz świetnie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Dwujęzyczne dzieci są ponadto bardziej kreatywne.



W jaki więc sposób możemy pomóc naszym dzieciom w nauce języków obcych?

W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie, zwróciliśmy się do Studycat – firmy, której flagowy program do nauki języków obcych zdobył wiele międzynarodowych nagród. Ekipa Studycat posiada ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji edukacyjnych gier dla dzieci w przedziale wiekowym 3-8 lat, a jej aplikacja do tej pory została pobrana przez ponad 12 millionów rodzin na świecie. Poniżej przedstawiamy 5 wskazówek, które pomogą Twojemu dziecku w nauce języka obcego.



1. Ucz poprzez zabawę

Dzieci najszybciej przyswajają wiedzę podczas zabawy. Dlatego też nasze pociechy uczące się języków w szkołach szybko się nudzą?

Tajwańscy współwłaściciele Studycat’a zauważyli, że dzieci zbyt często zmuszone były do zapamiętywania przestarzałych tekstów podręcznikowych, co dodatkowo zniechęcało je do nauki. A ponadto, każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest przekonać dziecko do zrobienia czegoś, czego ono nie chce zrobić!



Nauka poprzez zabawę, skoczne piosenki i animowane kreskówki sprawiają, że dzieci same chcą się uczyć. Więc odłóż podręczniki i wyrzuć kredę razem z tablicą. Pierwszym krokiem jest dodanie zabawy do nauki języka obcego poprzez grę, naukę nowych piosenek lub wykorzystywanie oryginalnych aplikacji Studycat!.



2. Przyciągnij ich uwagę

Eksperci uważają, że czas koncentracji dzieci zależy od ich wieku. Przy czym każde 2 - 3 minuty koncentracji przypada na rok życia dziecka, oznacza to, że 8-letnie dziecko będzie w stanie skupić swoją uwagę na nauce przez 16 - 24 minut, a 3-letnie dziecko będzie w pełni skoncentrowane przez około 6 - 9 minut. Dlatego nie możesz od nich oczekiwać koncentracji przez dłuższy czas, szczególnie w przypadkach, gdy zadanie, którym się mają przez ten czas zajmować, jest nudne!



W celu przykucia uwagi waszych dzieci do nauki nowego języka, konieczna jest częsta zmiana powierzanych im zadań po to, by mogły one koncentrować swoją uwagę nad czymś zupełnie nowym. Aplikacje Studycat pomagają w tym nauczając dzieci słownictwa poprzez krótkie szybkie, żwawe czynności – rozpoczynając od gier testujących pamięć, kończąc na grach, które testują krytyczne myślenie oraz koordynację.



Nie martw się, jeżeli uwaga Twoich dzieci szybko się rozprasza w momencie, gdy pomagasz im w nauce języka obcego. Zamiast zmuszać ich do kontynuacji pracy nad zadaniami w momencie, gdy utraciły one koncentrację, zrób przerwę i zacznij od nowa wtedy, gdy one będą znowu na to gotowe. W ten sposób unikniesz łączenia nauki języka z negatywnością i utrzymasz ich zabawę!



3. Rozpocznij wcześnie

Młode dzieci mają mózgi, które się wciąż rozwijają i absorbują wiedzę. Sprawia to, że nauka języka obcego jest dla nich bardzo łatwa. Poza tym, możesz zauważyć to, że Twoje dziecko uczy się języka obcego szybciej niż ty sam. Szczególnie w przypadku, kiedy mówimy o akcencie!



Rozpoczęcie nauki drugiego języka przez Twoje dziecko we wczesnym wieku sprawi, że szybciej przyswoi ono wiedzę. Nie tylko pozna ono elementy składowe języka, ale rozwinie również wiedzę niezbędną do ułatwienia nauki nowych języków w przyszłości, co zaprocentuje w zarówno w szkole jak i w jego przyszłej pracy.



4. Poznaj różne kultury

Częścią frajdy związanej z nauką języków obcych jest możliwość komunikowania się z ludźmi z różnych krajów i kultur. Więc zamiast traktowania nauki języka po macoszemu, spróbuj zainteresować dziecko obcymi obyczajami i tradycjami, które wiążą się z nauką języka.



W idealnym świecie, może to oznaczać zabranie dziecka w podróż zagraniczną, w celu przetestowania jego nowo nabytej wiedzy w praktyce. Ale oczywiście może to nie być możliwe dla wszystkich, szczególnie w obecnym czasie globalnej epidemii! Dlatego też musisz myśleć realistycznie.



Jeżeli Twoje dziecko uczy się języka niemieckiego, dlaczego nie świętować Oktoberfest’u w domu? Lub, gdy uczy się ono chińskiego, może spędzicie wieczór razem przygotowując prażony ryż lub tradycyjne orientalne pierożki? Mógłbyś również puścić tradycyjną muzykę i stworzyć motywowaną orientem imprezę!



5. Ucz się z nimi

Wszyscy wiemy, że dzieci uwielbiają spędzać czas z rodzicami. Dlatego też pomysł włączenia rodziców we wspólną naukę języka bardzo się nam podoba – niezależnie od tego, czy jest to wspólne granie w edukacyjne gry Studycat, czy nauka kursu w tym samym czasie na różnych urządzeniach sieciowych.



W momencie wzrastania waszej pewności siebie, moglibyście również spędzać czas na rozmowach przeprowadzanych w obcych językach lub oglądaniu obcojęzycznych filmów.



Jeżeli znacie dwa języki, to jest również wspaniały sposób na komunikację z Twoim dzieckiem w Twoim ojczystym języku. Poprzez stworzenie specjalnej atmosfery połączonej z nauką Twojego ojczystego języka, Twoje dziecko będzie o wiele bardziej skłonne do tego, żeby widzieć tę naukę jako zabawę, a nie harówkę.



--



Więc na co czekasz? Jeżeli planujesz nauczyć swoje dziecko języka francuskiego czy chińskiego, te proste wskazówki sprawią, że Twoje dziecko będzie tak samo zainteresowane nauką nowego języka, jak Ty pomocą jemu w tym zadaniu!



