Jak Polak pomagała Anglikowi szukać pracy w UK - oto kolejny internetowy przebój! [wideo]

W sieci pojawił się kolejny film autorstwa Zmywaka, polskiego vlogera, który w humorystyczny sposób opisuje blaski i cienie życia w UK. Tym razem postanowił on pomóc szukać pracy... Anglikowi w UK!

W tym odcinku Zmywak będzie uczył niejakiego Scotta, że jeśli chce pracować wśród Polaków, to są pewne procedury, których musi przestrzegać. O co chodzi, jakie to są procedury pracy z naszym rodakami - zobaczycie, jeśli klikniecie i obejrzycie filmik. Obiecujemy, że się nie zawiedziecie, bo materiał jest naprawdę świetny!

Zobaczcie sami:

"Powyższy odcinek składa hołd polskiemu disco polo, polskiemu hip hopowi oraz psu o imieniu Brexit" - podsumowuje Zmywak. Dajcie znać jak wam przypadł do gustu Scott i czy jest lepszy od Dave`a, prawdziwej gwiazdy kanały Zmywaka.

Uwaga! Materiał filmowy ma charakter humorystyczny i nie należy brać go (do końca!) na serio.

