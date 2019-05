Jak Polacy w UK oceniają eurowybory w Polsce?

Ruszył już internetowy system rejestracji przed wyborami do europarlamentu oraz poznaliśmy lokalizację wszystkich obwodów wyborczych utworzonych w Wielkiej Brytanii.

Z wysokości Londynu dwie, prawdopodobnie niezależne od siebie, siatki internetowych trolli próbowały wpłynąć na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce stosują nieetyczne metody.

W wtorek Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, interweniował w kwestii nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Były polski premier wezwał Londyńczyków do poparcia polskiego kandydata...

Brexit Party Nigela Farage'a - ugrupowanie, które obecnie prowadzi w sondażach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - wygra naprawdę, jeśli Partia Pracy nie stanie się schronieniem dla przeciwników...

Lider Partii Brexit bał się zejść do ludzi ze swojego dwupiętrowego autobusu brexitowego, gdy mieszkańcy Kent zaczęli grozić, że obrzucą go milkshake’ami. Widok mlecznego napoju na marynarce Nigela Farage’a...

Partia Change UK rozpoczęła kampanię wyborczą do PE. Wśród jej kandydatów znalazł się były minister finansów w rządzie PO-PSL Jan Vincent Rostowski

Partia Change UK – jeszcze do niedawna funkcjonująca pod nazwą The Independent Group, rozpoczęła właśnie kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Z list partii wystartuje m.in. siostra Borisa Johnsona...