Jak Polacy radzą sobie z niższymi zarobkami po powrocie do kraju?

Wielu z nas uważa, że po powrocie do Polski będzie musiało pogodzić się z niższymi zarobkami. Czy tak jednak musi być? Jakie na ten temat mają opinie nasi rodacy, którzy zdecydowali się na powrót do kraju?

Niestety smutna rzeczywistość, która zmusiła nas również do emigracji z Polski, jest taka, że życie w kraju jest znacznie droższe niż np. w Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę niższe zarobki w Polsce i dość wysokie ceny jak na te zarobki, na Wyspach zarabiamy więcej i także na więcej nas stać.

Niższe zarobki w Polsce

Według danych GUS w IV kwartale 2021 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce wynosiło 6220,80 złotych brutto. Niestety dane te niewiele mówią tak naprawdę o tym, jaką pensję otrzymuje większość naszych rodaków w kraju ze względu na duże dysproporcje w zarobkach, gdyż statystyki GUS zawyżają osoby z ponadprzeciętnymi wynagrodzeniami.

Z kolei w Wielkiej Brytanii w roku 2021 średnia wysokość zarobków wyniosła 31,285 funtów rocznie, czyli miesięcznie 3128,5 funtów, co w przeliczeniu daje około 17 000 złotych. Nawet przy droższych kosztach życia w UK niż w Polsce, zarobki na Wyspach nadal pozwalają na godne życie.

Powrót do Polski i niższych zarobków?

To jednak nie powstrzymuje niektórych naszych rodaków przed powrotem do kraju, zwłaszcza że często górę bierze w tym wypadku tęsknota - za rodziną, przyjaciółmi czy ojczyzną. To, jak radzą sobie Polacy z niższymi zarobkami po powrocie do kraju i czy faktycznie tak jest, warto sprawdzić zapoznając się z opinią tych, którzy wrócili oraz tych, którzy wrócili wprawdzie, jednak później ponownie zdecydowali się na emigrację.

Na jednej z grup powrotowych na Facebooku możemy przeczytać, jakie ma zdanie na ten temat wielu naszych rodaków. Okazuje się bowiem, że założenie o dużo niższych zarobkach w PL nie jest zawsze prawdą.

Wprawdzie nie możemy oczekiwać, że po powrocie do Polski będziemy zarabiać około 17 000 złotych miesięcznie, ale stawka powyżej 6000 PLN netto też jest godziwa, dlatego niektórzy nie narzekają po „zderzeniu z polską rzeczywistością”.

Niestety zdecydowanie więcej osób ma negatywne opinie o zarobkach w Polsce. Jeden z grupowiczów napisał: „stawka lipa. Ja szukam pracy w Szkocji, ten powrót do Polski to była pomyłka”.

Inna grupowiczka zauważyła: „Gdyby w pl były wyższe stawki raczej ludzie by nie wyjeżdżali… tylko godnie żyli w kraju…”

"No trudno dostac taką samą pensję jak w UK. Ja sobie poradzilam tak, że wróciłam do UK:)"

Warto zwrócić uwagę także na inne opinie, które są wprawdzie w dużej mniejszości, ale jednak się pojawiły: „Zależy w jakiej branży się pracuje i jakie ma się doświadczenie. Po powrocie z UK wraz z żoną uzyskaliśmy większe stawki, żona o 20, ja ok 30 procent. Po kilku latach zarabiamy oboje ok 50 procent więcej niż w UK. Doświadczenie z 'zagranicy' pomaga”.