Jak Polacy, którzy wrócili z UK do PL oceniają swoją decyzję z perspektywy czasu?

Fot: Wikimedia Commons

Jak Polacy, którzy wrócili do swojej ojczyzny po latach emigracji w Wielkiej Brytanii oceniają swoją decyzję? Czy są zadowoleni, czy żałują tej decyzji? W jaki sposób poradzili sobie z "przestawieniem" się z trybu życiu na Wyspach na tryb życia nad Wisłą?

Na jednej z popularnych polonijnych grup "Wielkie i małe powroty Polaków z UK do PL BEZ CENZURY!!!" wywiązała się niezwykle ciekawa dyskusji. Jej sednem było "przestawienie się" z życia w UK do życia w PL po powrocie do ojczyzny. Czy jest to trudne? Ile potrzeba czasu, aby z powrotem poczuć się w swoim własnym kraju dobrze i swobodnie? O czym warto pamiętać?

Jak nasi rodacy oceniają swoją decyzję o reemigracji?

Oto pytania, które wywołały niezwykle interesującą dyskusję na Facebooku:

Powrót do Polski po latach w UK - tak czy nie?

Poniżej przedstawimy Wam najciekawsze komentarze z dyskusji, która w kwestii powrotu do Polski rozgorzała na największym portalu społecznościowym. Zobaczcie, z jakimi opiniami się utożsamiacie i piszcie do "Polish Express", jeśli chcecie się podzielić swoimi w tym względzie doświadczeniami!

Powrót po siedemnastu latach i rok spędzony już w Polsce - nie zamieniłabym tego co mam tu w Polsce na to co miałam tam w UK za żadne pieniądze świata…. Do odważnych świat należy - warto ryzykować - Agnieszka

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Minęły dwa lata jak jestem w PL i po 13 latach w UK czasami dalej tęsknię, ale gdybym była w UK to tęskniła bym za Polską. Gdy widzę, jak moje dzieci są szczęśliwe z dziadkami i rodziną, a przy okazji jako rodzice też mamy pomoc w opiece to jest super - Sylwia

13 lat w UK, od 2 lat w Polsce i na przekór znajomym co wróżyli szybki powrót - nie zamierzam wracać... Mogę na drodze przeklinać w swoim języku :) Tak na poważnie, praca jest i żyje się na nieco lepszym poziomie niż w UK, także narzekać nie będę. Rodzina i znajomi blisko - Magdalena

Przez pierwszy miesiąc jest trochę stres potem już z górki, bo dużo załatwiania jest, ale jak się załatwi i prace ogarnie to już jest dobrze - Iwona Katarzyna

Minęło nam 2 lata od powrotu. Decyzja o powrocie była jedną z najlepszych decyzji mojego życia. Żadnego szoku, żadnego" przestawiania" się. - Ewa

Żałuję że tak późno wróciliśmy. Tuż przed powrotem miałam ogromny strach czy dobrze robimy. To była najlepsza decyzja. Nareszcie u siebie. - Eliza

Ja wróciłem 8 lat temu po 2 latach w UK do polski. Były dobre prace, znajomi itd. Covid zweryfikował warunki polskie. W sierpniu minął rok od powrotu do UK. I wiem, że do polski za Chiny ludowe nie wrócę. Tydzień temu byłem na 2 tygodniowym urlopie i to mnie jeszcze bardziej uświadomiło jak w Polsce jest źle - Michał

Warto również w tym miejscu przypomnieć, że Polacy nie stanowią już największej mniejszości narodowej w Wielkiej Brytanii, jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Office for National Statistics. Liczba imigrantów z UE przyjeżdżających na Wyspy, w tym naszych rodaków, nadal spada. W pierwszej połowie 2021 (są to najnowsze dane ONS, które zostały opublikowane 25 listopada, obejmują okres od stycznia 2021 do końca czerwca 2021) "ubyło" 51 tysięcy naszych rodaków. Więcej na ten teamt pisaliśmy w artykule "Liczba Polaków w UK (znowu!) spadła - jak dużo naszych rodaków mieszka na Wyspie?".