Jak pandemia wpłynęła na ceny nieruchomości w UK? Oto najnowszy raport ONS

Fot. Getty

Ceny nieruchomości w UK rosną najszybciej od 14 lat. Jaki jest obecnie średni koszt zakupu domu lub mieszkania na Wyspach? Jakie typy nieruchomości drożeją najszybciej? Oto najświeższe informacje.

Według najnowszych danych Office for National Statistics (ONS), średnie ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii wzrosły o ponad 10 proc. w skali roku do marca 2021. Jest to najwyższy roczny wzrost cen od 14 lat. O ile konkretnie wzrosły ceny domów i mieszkań w UK po roku pandemii?

Rekordowe tempo wzrostu cen nieruchomości w UK

ONS podaje, że średnia cena nieruchomości na Wyspach wzrosła o 24 000 funtów, sięgając 256 000 funtów. Biorąc pod uwagę jedynie Anglię, średnie ceny wzrosły o 10,2 proc. w skali roku i sięgnęły już 275 000 funtów. W Walii roczny wzrost wyniósł 11 proc., co oznacza średnie ceny nieruchomości na poziomie 185 000 funtów. Z kolei w Szkocji wzrost wyniósł 10,6 proc., podnosząc średnie ceny domów i mieszkań do 167 000 funtów, natomiast w Irlandii Północnej odnotowano 6-procentowy wzrost, czyli średnie ceny nieruchomości sięgnęły 149 000 funtów.

Największy wzrost cen nieruchomości odnotowano w angielskim Yorkshire i Humber, gdzie od początku pandemii ceny nieruchomości podniosły się aż o 14 proc. Z kolei najmniejszy wzrost średnich cen domów i mieszkań odnotowano w Londynie, gdzie średnie ceny podniosły się o 3,7 proc. w skali roku - fakt ten nie zmienia jednak tego, że Londyn pozostaje najdroższym miejscem na kupno nieruchomości w UK, a średnie ceny domów i mieszkań sięgają w stolicy aż 500 000 funtów.

Jak zauważają specjaliści BBC, najnowsze dane ONS wyraźnie pokazują zmianę trendów wśród nabywców. Najbardziej wzrósł popyt na domki wolnostojące, a mniej popularne stały się mieszkania i apartamenty dwupoziomowe. Średnie ceny nieruchomości wolnostojących wzrosły o 11,7 proc. w skali roku do marca 2021, a ceny mieszkań i apartamentów wzrosły jedynie o 5 proc.

Według ekspertów, rekordowo szybki wzrost cen domów i mieszkań w UK nastąpił między innymi w związku z ulgami skarbowymi, niskimi stopami procentowymi oraz wzmożonym popytem nieruchomości w małych miastach i innych słabo zaludnionych miejscach.