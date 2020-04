Jak pandemia koronawirusa wpłynie na urlop macierzyński (Statutory Maternity Pay) i zasiłek macierzyński (Maternity Allowance)?

W jaki sposób pandemia koronawirusa w UK wpłynie na wypłatę świadczeń związanych z macierzyństwem - Statutory Maternity Pay i Maternity Allowence? Czy pracodawcy mogą przestać je wypłacać?

Wszyscy brytyjscy pracownicy mają prawo do co najmniej 52 tygodni urlopu macierzyńskiego, a większość zatrudnionych matek kwalifikuje się również do otrzymania 39-tygodniowego ustawowego zasiłku macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay) lub zasiłku macierzyńskiego (Maternity Allowence).

Zaznaczmy, że SMP otrzymają matki, które były zatrudnione przez danego pracodawcy przez co najmniej 26 tygodni poprzedzających 15. tydzień przed planowaną datą narodzin dziecka oraz otrzymywały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 118 funtów tygodniowo (przed opodatkowaniem). Zasiłek ten nie należy się tym, którzy zatrudniają się, jako "freelancerzy".

W sumie zasiłek macierzyński wypłacany jest maksymalnie do 39 tygodni w dwóch formach:

Przez pierwsze 6 tygodni matki otrzymują 90% swoich średnich tygodniowych zarobków (przed opodatkowaniem)

Przez kolejne 33 tygodnie matki otrzymują 148,68 funtów lub 90% średnich zarobków tygodniowych (w zależności od tego, która wartość jest niższa).

Czy koronawirus wpłynie na wypłatę ustawowego zasiłku macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay)?

Urlop macierzyński jest prawem w Wielkiej Brytanii i trwająca pandemia koronawirusa nie zmienia tego prawa. Jednakże obecnie firmy znajdują się w bezprecedensowej sytuacji finansowej. Co to oznacza dla kobiet w ciąży i nowych rodziców, jeśli chodzi o wynagrodzenie macierzyńskie i ich prawa?

Jeśli firma boryka się z trudnościami i utrzymuje, że nie jest w stanie wywiązać się z prawnego obowiązku wypłaty świadczeń pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim należy skontaktować się z HMRC. Może to zrobić sama firma lub pracownik dzwoniąc na HMRC Employers Helpline pod numerem 0300 200 3500. Jest możliwość, aby świadczenia SMP otrzymywać bezpośrednio od państwa.

Jeśli uważasz, że masz prawo do SMP i nie otrzymałeś pieniędzy lub martwisz się o wypłatę tego zasiłku, skontaktuj się z HMRC za pośrednictwem infolinii dla pracowników. Jeśli pracownik nie spełnia warunków kwalifikujących go do SMP jest wysoce prawdopodobne, że będzie mógł ubiegać się o Maternity Allowence. Aby ubiegać się o MA, musisz być zatrudniony lub samozatrudniony przez co najmniej 26 tygodni z 66 tygodni przed terminem porodu. Pandemia koronawirusa nie wpływa na twoje prawo do otrzymania MA i nadal powinieneś otrzymywać swoje wynagrodzenie macierzyńskie.