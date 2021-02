Jak pandemia i Brexit wpłynęły na rynek kredytów hipotecznych w UK?

artykuł sponsorowany

Ekspert ds. kredytów hipotecznych tłumaczy, jak brytyjski rynek kredytowy zmienił się w okresie COVID-19 i Brexitu. Jaka jest obecna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w UK? Jak Brexit wpłynął na zdolność kredytową imigrantów, w tym Polaków? Przeczytaj, co musisz wiedzieć przed złożeniem wniosku o pożyczkę hipoteczną!

W związku z licznymi zapytaniami naszych czytelników dotyczącymi brytyjskiego rynku pożyczek hipotecznych, skontaktowaliśmy się z Panem Karolem Wołosiakiem — doradcą ds. kredytów hipotecznych i ubezpieczeń, pracującym dla Maxwell Mortgage Services. Firma mająca swoją siedzibę w Folkestone, Kent, współpracuje z najważniejszymi brytyjskimi pożyczkodawcami i ubezpieczycielami oraz szczyci się ponad 50-letnim zbiorowym doświadczeniem w wychodzeniu naprzeciw potrzebom indywidualnych klientów.

Czy uzyskanie pożyczki hipotecznej jest trudniejsze w obecnej sytuacji ekonomicznej w UK? Jeśli tak, to dlaczego?

Karol Wołosiak: Rzeczywiście, uzyskanie oferty kredytowej jest trudniejsze. Dostępność kredytów hipotecznych z wpłatą własną niższą niż 15% jest na rekordowo niskim poziomie. W wielu wypadkach potencjalni nabywcy muszą wykazać się większą wpłatą własną aby móc kupić nowy dom. W większości gospodarstw domowych dochody zostały pomniejszone, co wpłynęło negatywnie na ich zdolność kredytową, a znalezienie nieruchomości w granicach pomniejszonego budżetu jest o wiele trudniejsze. Nowi pożyczkobiorcy mogą otrzymać niższe pożyczki ze względu na to, że pożyczkodawcy korzystają z ostrzejszych kryteriów podczas obliczania zdolności kredytowej. Koszty wielu oferowanych pożyczek hipotecznych wzrosły, co ma jeszcze większy wpływ na zredukowane dochody gospodarstw domowych.

Jakie warunki należy spełniać aby ubiegać się o pożyczkę hipoteczną?

KW:1. Wiek- klient musi mieć ukończony 18 rok życia podczas ubiegania się o pożyczkę; górna granica to często wiek emerytalny na koniec okresu kredytu hipotecznego.

Zdolność kredytowa — musimy potwierdzić swoje dochody oraz wydatki tak, by pożyczkodawca mógł zdecydować jaka wysokość pożyczki hipotecznej jest dla nas rozsądna i korzystna. Historia kredytowa — pożyczkodawca poprosi o wyrażenie zgody na sprawdzenie naszej historii kredytowej, im lepsza, tym większe szanse, że wniosek o udzielenie pożyczki zostanie rozpatrzony pozytywnie. Swoją historię kredytową możemy sprawdzić przez Internet na stronach biur informacji kredytowej. Wpłata własna — podczas ubiegania się o pożyczkę hipoteczną, pożyczkodawca może poprosić o udowodnienie, że klient posiada wpłatę własną. Najczęstsze źródła wkładu własnego to oszczędności lub darowizna. Nieruchomość— przed wystawieniem oferty pożyczki, każdy pożyczkodawca przeprowadza wycenę nieruchomości, aby upewnić się, że jest ona odpowiednim zabezpieczeniem dla pożyczki.

Czy 1 stycznia 2021 r. wprowadzono jakieś zmiany w polityce przyznawania pożyczek hipotecznych w UK? Czy wprowadzono dodatkowe wymagania w stosunku do obywateli UE?

KW: Tak, wprowadzono pewne zmiany dla obywateli UE. W ramach zmian spowodowanych Brexitem, obywatele UE mieszkający w UK przed 31 grudnia 2020 r. muszą złożyć wniosek w systemie osiedleńczym dla obywateli UE, aby móc nadal mieszkać w UK po 30 czerwca 2021 r. Wnioskujący otrzymają status osoby osiedlonej „settled status" albo status tymczasowy „pre-settled status". Każdy pożyczkodawca ma swoje wymagania, ale np. NatWest traktuje klientów ze statusem tymczasowym na równi z klientami ze statusem osoby osiedlonej. Pożyczkodawca może także poprosić klienta o „share code" aby potwierdzić jego status.

Czy muszę uiścić opłatę skarbową podczas kupowania nieruchomości w UK, jeśli posiadam nieruchomość w Polsce?

Tak, każdego kto posiada nieruchomość za granicą i zakupi dodatkową nieruchomość w UK obowiązuje opłata skarbowa. Minimalna kwota to 3% ceny zakupu.

Jak Państwo pomagacie klientom uzyskać pożyczkę hipoteczną? Na czym polega Wasze wsparcie klienta?

KW:Udzielamy porad finansowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, biorąc pod uwagę jego krótko i długoterminowe cele oraz sytuację osobistą i finansową. Dla niektórych poszukiwanie odpowiedniej pożyczki hipotecznej nie wiedząc, która oferta jest najlepsza lub, który bank naprawdę nas obsłuży, może być trudne. Jednak my jako broker obsługujący ponad 70 pożyczkodawców pomagamy znaleźć odpowiednią ofertę i właściwy produkt dopasowany do potrzeb klienta. Zajmujemy się ubezpieczeniem i zabezpieczeniem klienta aby upewnić się, że gdyby doszło do najgorszego, pozostanie on z domem a nie z długiem.

Uzyskanie pożyczki hipotecznej obecnie jest niewątpliwie trudniejsze niż parę lat temu. Ale nie jest to niemożliwe. Jeśli więc myślisz o kupnie domu w UK i uzyskaniu pożyczki hipotecznej, poproś o pomoc ekspertów!

Jeśli nie będziesz spłacał swojej pożyczki hipotecznej, twój dom może zostać przejęty.