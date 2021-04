Jak otrzymać nawet £125 extra za wykonywanie pracy zdalnie? Wniosek do HMRC można złożyć już po jednym dniu home office

Fot. Getty

Każdy pracownik, który choć jeden dzień przepracuje w ramach home office, może w nowym roku podatkowym ubiegać się o zwrot podatku z tytułu wykonywania pracy zdalnie. Należna ulga podatkowa wynosi w tym wypadku nawet £125.

Zasadniczo, jeśli Twój pracodawca wymaga od Ciebie wykonywania pracy z domu, nawet przez jeden dzień, to przysługuje Ci całoroczna ulga podatkowa. Jest to specjalna zasada w trakcie pandemii, która została wprowadzona na rok podatkowy 2020/21 [zakończył się w poniedziałek, 5 kwietnia – przyp.red.], i która została przedłużona na rok 2021/22 – poinformował ekspert MoneySavingExpert, Martin Lewis. Oznacza to zatem, że każdy pracownik, który w nowym roku podatkowym przepracował w ramach home office przynajmniej jeden dzień, może ubiegać się o zwrot podatku w wysokości nawet £125 (jeśli pracował zdalnie także w roku poprzednim, to i z tego tytułu przysługuje mu do £125). Beneficjent ulgi podatkowej może przeznaczyć pieniądze na dowolny cel – czy to na dopłatę do rachunków za gaz i prąd, czy też na zakup mebli do pracy lub jedzenia.

Co zrobić, aby otrzymać nawet £125 extra za pracę z domu?

Aby otrzymać nawet £125 z tytułu pracy w domu osoba wnioskująca nie potrzebuje przedstawiać żadnych rachunków czy faktur. Wystarczy, że wyśle kopię swojego dowodu tożsamości, ostatni payslip lub p60, numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number i numer rządowego konta bankowego. O kwotę £125 mogą się ubiegać osoby, które płacą 40-proc. podatek dochodowy – wówczas ulga wynosi dokładnie £124,80. Jeśli zaś chodzi o pracowników, którzy płacą podstawową stawkę podatku dochodowego, to im przysługuje zwrot w wysokości £62,40.

- Chcemy, aby każdy dostał pieniądze, do których jest uprawniony, więc sprawiliśmy, że korzystanie z usługi online jest tak proste, jak to tylko możliwe - zgłoszenie roszczenia zajmuje tylko kilka minut – zaznaczył tymczasowy dyrektor generalny ds. obsługi klienta w HMRC, Karl Khan.