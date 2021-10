Jak oszczędzić 1000 funtów na Boże Narodzenie? Oto 8 sposobów znanego brytyjskiego biznesmena

Fot. Getty

Od zmiany banku, przez polowanie na vouchery zakupowe, aż po zainteresowanie się przysługującymi ulgami podatkowymi. Oto praktyczne wskazówki znanego na Wyspach biznesmena na podreperowanie domowego budżetu przed świętami.

Wzrost rachunków za gaz i prąd, koniec programu furlough, obcięcie zasiłku Universal Credit o 20 funtów tygodniowo czy wreszcie wzrost cen paliwa w UK – to tylko te najbardziej powszechne aktualne bolączki finansowe mieszkańców Wielkiej Brytanii. W związku ze stosunkowo trudną sytuacją gospodarczą na Wyspach, Martin Lewis opublikował na Twitterze osiem sprytnych sposobów na dołożenie dodatkowego 1000 funtów do bożonarodzeniowego budżetu domowego. Porady opublikowano także na łamach MoneySavingExpert.

Jak oszczędzić 1000 funtów na Boże Narodzenie?

1. 130 funtów za zmianę banku?

Po pierwsze, Martin Lewis radzi, by przyjrzeć się uważnie aktualnym ofertom bankowym. Ponieważ w UK obserwowana jest spora konkurencja i walka o każdego klienta w tym sektorze, niektóre banki oferują benefity pieniężne za przeniesienie rachunku z jednej firmy do innej. Przykładowo, obecnie Santander oferuje 130 funtów za taki ruch, a First Direct i Nationwide oferują po 100 funtów. Warto zatem rozważyć tego rodzaju rozwiązanie, zapoznając się oczywiście ze szczegółami poszczególnych ofert.

2. Ulga podatkowa dla małżeństwa – nawet 970 futnów

Ulga taka przysługuje małżeństwom oraz związkom partnerskim, które spełniają szczegółowe warunki podane między innymi na stronach rządpwych. Jeśli para jest uprawniona do tego rodzaju ulgi, może otrzymać nawet 970 funtów - pod warunkiem, że ulga zostanie przyznana nawet do czterech lat wstecz.

3. Zmień dostawcę internetu i odbierz voucher Amazona o wartości 125 funtów

Zmiana dostawcy internetu może mieć w chwili obecnej co najmniej dwie zalety. Po pierwsze, może pozwolić na zmiejszenie rachunków, dzięki zmianie dostawcy na tańszego. Po drugie, niektóre oferty powiązane są aktualnie z określonymi bonusami. Przykładowo, Vodaphone oferuje voucher Amazona o wartości 125 funtów – pod warunkiem podpisania umowy na dwa lata na internet światłowodowy. Dostępne są tutaj dwie opcje: 35 Mb za 19,50 GBP lub 63 Mb za 21,50 GBP miesięcznie.

4. Wnioskuj o ulgę podatkową z tytuły pracy z domu – do 140 funtów

Jeśli z powodu decyzji Twojego pracodawcy pracowałeś z domu choć jeden dzień między 6 kwietnia 2020 a 5 kwietnia 2021, najprawdopodobniej przysługuje Ci zwrot podatkowy. Maksymalna wysokość ulgi, związanej z dodatkowymi wydatkami gospodarstwa domowego spowodowanymi pracą z domu, wynosi 140 funtów.

5. Cashback

Jeśli płacisz za pomocą kart kredytowych, zorientuj się czy i w jakiej wysokości cashback Ci przysługuje. Dokładne warunki cashbacku zależą od konkretnej karty kredytowej oraz od konkretnego banku – warto więc zapoznać się z tymi zasadami, by wykorzystać dodatkowe możliwości podreperowania portfela przed świętami.

6. Vouchery Amazona za wypełnianie ankiet online

Niektóre strony internetowe, prowadzące ankiety online, oferują vouchery Amazona za wypełnianie kwestionariuszy. Przykładowo, Swagbucks oferuje voucher Amazona o wartości 20 funtów, gdy portal zarobi 10 funtów na wypełnionych ankietach. Kwestionariusz musi zostać wypełniony w ciągu 30 dni od momentu rejestracji w systemie.

7. Dodatkowe 100 funtów za sprzedaż domowych rupieci

Każdy posiada w swoim dobytku takie przedmioty, których nie używał co najmniej rok. Tak długi brak przydatności danej rzeczy pozwala przypuszczać, że rzecz ta do niczego się już nie przyda. W związku z tym – czemu by jej nie sprzedać, jeśli jest w dobrym stanie? Wystawienie przedmiotów na Ebay czy na Facebook Marketplace nie jest trudne, a może się opłacić – przynosząc nie tylko dodatkowe pieniądze przed świętami, ale także zwalniając nieco przestrzeni w domu.

8. Korzystaj z witryn cashback i zaoszczędź nawet 100 funtów

Ostatnia porada Martina Lewisa dotyczy tego, by przy zakupach internetowych korzystać z pośrednictwa stron, które oferują cashback za transakcje internetowe. Strony te zarabiają na każdej transakcji, a w zamian za to oferują klientom zwrot części kosztów zakupów. Regularne korzystanie z tego typu witryn może zatem nieco zmniejszyć ceny, jakie realnie płacimy za internetowe zakupy.