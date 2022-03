Jak oszczędzać energię? Oto 20 sprawdzonych sposobów na obniżenie rachunków za gaz i elektryczność [PORADNIK]

Fot: Pxhere

Płacenie niższych rachunków za prąd i gaz to zawsze dobry pomysł, ale w tym szczególnym czasie, w okresie, gdy w UK w znaczący sposób ceny energii poszły w górę, warto o tym pamiętać.

Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Ofgem, brytyjskiego regulatora sektora energetycznego, od kwietnia 2022 roku "price cap" wzrośnie aż o 54%. Oznacza to, że rachunki za energię dla przeciętnego gospodarstwa domowego będą wyższą o 693 GBP w skali roku (wzrosną z 1277 GBP do 1971 GBP). Klienci korzystający z liczników przedpłaconych ucierpią bardziej, bo będą zmagali się ze wzrostem o 708 GBP z 1309 GBP do 2017 GBP. Jakby tego było mało, w nasze portfele uderzają również inne podwyżki. Na Wyspach inflacja nadal rośnie, a to sprawia, że ceny w zasadzie wszystkiego będą wyższe. Żywność zdrożeje o około 180 funtów rocznie, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez ośrodek Kantar. W górę idzie także paliwa, ceny na stacjach biją rekordy, drożej wyniesie nas korzystanie z szeroko pojętych usług telekomunikacyjncych (telefon, komórka, internet, telewizja)...

Cóż, "tanio już było", ale co można zrobić?

Trudno wyobrazić sobie lepsze czasy do zaciśnięcia nieco pasa. Ale jak zrobić to mądrze? W jaki sposób podejść do oszczędzania na energii w taki sposób, aby nie zmieniać swojego stylu życia czy swoich przyzwyczajeń? Właśnie w tym celu przygotowaliśmy poniższy poradnik!

Jak oszczędzać energię w kuchni i podczas gotowania?

1) Przygotowywanie potraw w piekarniku elektrycznym może odpowiadać za sporą część rachunku za prąd, szczególnie jeśli dość często się go używa. Jednak nawet i w takiej sytuacji można zadbać o odpowiednią eksploatację tego urządzenia i korzystać z niego w bardziej świadomy oraz ekonomiczny sposób:

korzystaj z opcji termoobiegu, która sprawia, że ciepło w piekarniku rozchodzi się równomiernie

dobieraj odpowiednią temperaturę

po pieczeniu nie otwieraj drzwiczek piekarniku, aby się "ochłodził"

jeśli to możliwe, piecz kilka potraw jednocześnie

2) Korzystanie ze zmywarki to zawsze dobry pomysł na obniżenie rachunków. Pamiętajmy tylko, żeby włączać ją w pełni załadowaną brudnymi naczyniami i dobierać odpowiednie programy do zmywania. Warto rzucić okiem na instrukcję, aby dowiedzieć się jak najefektywniej korzystać z tego urządzenia.

3) Odpowiednie dobranie lodówki - jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie to urządzenie zużywa najwięcej prądu w twoim domu lub mieszkaniu. Warto zdecydować się na zakup sprzętu z wyższej półki (o tym będziemy jeszcze pisać w dalszej części tekstu), który pobiera mniej prądu oraz dobrać jego gabarytu do liczby mieszkańców. Pamiętajmy, żeby nie stawiać jej w pobliżu źródeł ciepła.

4) Płyta indukacyjna pozwoli na znaczne oszczędności prądu sama z siebie, ale warto pamiętać, aby jej prawidło używać. Nie jest to trudne, bo wystarczy dopasować wielkość dane naczynia, garna lub patelni, do średnicy palnika.

Jak oszczędzać energię w domu?

5) Po zakończeniu ładowania danego urządzenia (telefonu, tabletu, laptopa czy czegokolwiek innego) wyciągnij ładowarkę z gniazdka.

6) Pamiętaj o całkowitym wyłączaniu urządzeń znajdującym się w trybie stand-by po wyłączeniu, kiedy z nich nie będziesz korzystał (na przykład na noc).

7) Nie wierz w żadne "magiczne" urządzenia do zmniejszania poboru prądu. Owszem, istnieją takie urządzenia (kondensatory), ale mają one zastosowanie w dużych fabrykach, przy sprzętach, które pochłaniają duże ilości energii.

8) Pamiętaj o gaszeniu świateł - wiemy, że łatwo napisać, a czasem trudniej zrobić!

9) W czajniku gotuj tylko tyle wody, ile jest ci potrzebne.

10) Rozważ branie prysznicu zamiast kąpieli w wannie.

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu?

11) Zostawiać ogrzewanie włączone czy wyłączone - oto jest pytanie! Według ekspertów z Energy Saving Trust pozostawienie ogrzewania włączonego przez cały dzień sprawi, że zapłacimy mnie to po prostu mit. Niemniej, wiele zależy tu od konkretnego przypadku, konkretnych zmiennych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Poradnik, jak płacić mniej za ogrzewanie i nie marznąć. Lepiej grzać ciągle, czy z przerwami?"

12) Zaciągnięte zasłony w oknach są przydatne przy zatrzymaniu ciepła w domu nocą. Należy jednak pamiętać, aby odsłaniać je na dzień zwiększając w ten sposób dostęp promieni słonecznych, które także nagrzewają pomieszczenia.

13) Zamknięcie nieużywanych pokoi, które mogą pochłaniać dużo ciepła, zupełnie niepotrzebnie.

14) Rozważ zakup dywanów. Jeśli twój dom jest wyłożony wykładziną, nie musisz się martwić o taką opcję, ale jeśli masz deski podłogowe lub płytki, możesz w ten sposób tracić dużo ciepła. Dobrym zabezpieczeniem jest wtedy położenie dywanów na te powierzchnie.

15) Nie przykrywaj grzejników. Powinno być to podstawową zasadą dla osób, którym zależy na efektywnym ogrzewaniu domu bez strat ciepła. Niestety zasłonięty grzejnik (czy to przez pranie, czy firanki) potrzebuje dużo więcej energii, aby nagrzać powietrze w danym pomieszczeniu.

Co można zrobić w dłuższej perspektywie?

16) Planując zakupu sprzętu RTV lub AGB zwróćmy uwagę na klasę energetyczną danego urządzenia. Oznaczenie "A" oznacza największą energooszczędność, oznaczenie "G" - najmniejsza. Wiadomo, urządzenia o najwyższej klasie energetycznej są najdroższe, ale przystępując do zakupu warto zastanowić się czy jednorazowy wydatek nie zaboli naszego portfela mniej, niż późniejsze wyższe rachunki co miesiąc. Warto spokojnie siąść, przegrzebać internet i sprawdzić samemu.

Zwykle największymi pożeraczami prądu są płyta indukcyjna i bojler elektryczny, a także piekarnik, lodówka i zmywarka. Może warto przy zakupie urządzeń tego typu rozważyć wybranie opcji z klasą "A"?

17) Wymiana oświetlenia to inwestycja, która relatywnie szybko się zwraca. Energooszczędne żarówki są droższe niż zwykłe, ale nowoczesne LED są znacznie trwalsze i przyjaźniejsze dla środowiska. Warto pamiętać o odpowiedniej eksploatacji - częste włączanie i wyłączanie skraca ich trwałość, zasadniczo więc taniej wychodzi włączenie i zostawienie.

18) Zmiana providera może być dobrym pomysłem na obniżenie rachunków za energię w dłuższej perspektywie. Warto przeanalizować swoją obecną ofertę pod tym kontem, sprawdzić jakie alternatywy są dostępne i wybrać najlepszą.

19) Podobnie rzecz ma się z taryfą - być może w danych przypadku możliwe będą oszczędności przy zmianie typu taryfy, z której korzystamy u danego dostawcy energii?

20) Dopłaty do rachunków i rządowe programy pomocowe - warto zorientować się czy władze lokalne lub centralne