Jak osłodzić sobie gorzką tęsknotę za domem?

Większość emigrantów dość zgodnie twierdzi, że najtrudniejsza w wyjeździe jest rozłąka z bliskimi. Jakby tysiące kilometrów dystansu nie były wystarczającym powodem tęsknoty, kolejne doniesienia związane z Covid-19 oraz niepewność nadchodzących czasów to uczucie znacznie potęgują. Przed nami Boże Narodzenie - dzień, który nieodłącznie kojarzy się z rodzinną ucztą przy wigilijnym stole, a krótko po nim nadejdzie Dzień Babci i Dziadka, z którymi często bariera technologiczna nie pozwala nam utrzymywać tak częstego kontaktu, jaki mamy z młodszymi pokoleniami. Ale rok obfituje także w wiele innych okazji, kiedy żałujemy, że nie możemy być nieco bliżej - Dzień Matki, Dzień Ojca, urodziny i rocznice, wspólne świętowanie sukcesów, wspieranie się w trudnych chwilach… Jak wtedy najlepiej możemy pokazać, że jesteśmy z nimi myślami?

Z dala od domu

Niech pierwszy rzuci kamieniem, który na emigracji nie zatęsknił za tym, co zostawił za sobą w Polsce - rodzinę, przyjaciół, wydeptane ścieżki… Chociaż pod wieloma względami życie na obczyźnie jest lepsze, to jednak sercem wciąż jesteśmy w domu. Także tam, nad Bałtykiem, z niecierpliwością wyczekują wieści od nas. W tych szalonych “czasach zarazy” tęsknota za domem doskwiera jeszcze bardziej - troska o własne zdrowie oraz dodatkowe obostrzenia na granicach sprawiły, że jeszcze mniej z nas będzie mogło pojechać do domu na Święta. Kontakt z bliskimi jest dla nas tak istotny, że na popularności błyskawicznie zyskują aplikacje służące do telekonferencji. Co więcej nam pozostaje, poza wirtualnymi video-połączeniami i telefonami?

Słodkie niespodzianki – sposób na tęsknotę na emigracji

Być może w tym roku nie możecie pojawić się na wigilijnej kolacji, ale na pewno możecie ten wieczór osłodzić swojej rodzinie w Polsce, a także na swój sposób przyłożyć rękę do świątecznych przygotowań. Na przykład w pieczeniu możecie wyręczyć waszych bliskich na odległość! Jak? Chociażby korzystając z oferty internetowej cukierni e-torty.pl, dzięki której możecie do świątecznej uczty dołożyć swoją cegiełkę w postaci makowca, piernika, sernika, świątecznego tortu, a także mnóstwa innych wypieków!

Z dowolnego miejsca na świecie, możecie zrobić niespodziankę swojej rodzinie w Polsce i zamówić wypieki z dostawą wprost w ich ręce! E-Torty posiada rozbudowaną sieć pracowni w całym kraju, dzięki czemu możecie mieć pewność, że zamówione wypieki dotrą do adresata świeże, prosto z cukierni. A rodzina, ilekroć będzie sięgać po kawałek świątecznego ciasta, ciepło o Was pomyśli!

Świętuj nie tylko na Święta!

Boże Narodzenie to jednak nie jedyna okoliczność, gdy możemy zrobić bliskim niespodziankę. A wszyscy wiemy, że nic tak nie cieszy, jak niespodzianki, które są słodkie! Wystarczy wyobrazić sobie promienny uśmiech na twarzy babci, gdy w jej ręce trafi pyszny tort z dołączonym bilecikiem od wnuczka – nieoczekiwany upominek z okazji nadchodzącego Dnia Babci. Zbliżają się urodziny mamy? Do zamówionego tortu możecie dołączyć również świeczki, okolicznościową kartkę lub bukiet jej ulubionych kwiatów. W ofercie internetowej cukierni znajdziecie zarówno drobne słodkości, takie jak makaroniki czy babeczki (a w ofercie świątecznej również pierniczki!), ale też torty w wielu różnych smakach - te tradycyjne, jak i te artystyczne w wymyślonym przez Was kształcie. Największe wzruszenie i sentyment może budzić jednak szczególnie osobisty tort z Waszym wspólnym zdjęciem.

Jeśli boicie się, że przegapicie jakąś ważną okazję, to mamy dla Was dobrą wiadomość - zamówienie możecie złożyć dziś, a za datę dostawy wybrać dowolny termin w przyszłości. W ten sposób, nawet jeśli jakaś istotna data ucieknie Wam z pamięci, słodki upominek i tak dotrze na czas!

Głowa do góry!

W chwilach gdy tęsknimy za bliskimi, warto przypomnieć sobie, że często powodem naszego wyjazdu jest zapewnienie sobie oraz właśnie im lepszego życia i tylko od nas zależy, czy Wyspy Brytyjskie będą metą, czy jedynie przystankiem na naszej drodze. Nic nie musi trwać wiecznie, dlatego należy czerpać z pobytu na emigracji jak najwięcej, bo nie wiemy gdzie nas za chwilę wywieje - zostaniemy, ruszymy dalej czy może jednak wrócimy do Polski? Kto wie?! Życie to przecież piękna przygoda i wszystko wciąż przed nami! A tymczasem, by pokazać że jesteście myślami z nimi, możecie zupełnie bez okazji przesłać ciepłe pozdrowienia wraz z czymś pysznym na osłodę tej rozłąki - w sam raz do telefonicznych pogaduch przy kawie!

UWAGA! Specjalnie dla czytelników Polish Express kod rabatowy: "POLONIA21" o wartości 10% ważny do 31.02.22 r. na całą ofertę!

Skorzystaj z kodu rabatowego!