Jak oglądać polską telewizję za granicą?

Podczas próby oglądania polskich kanałów online za granicą często pojawia się komunikat o blokadzie krajowej. Jak można poradzić sobie z tym ograniczeniem? Podpowiadamy, w jaki sposób uzyskać dostęp do polskiej telewizji przebywając poza Polską.

Dlaczego polska telewizja jest zablokowana za granicą?

Jest kilka powodów. W niektórych krajach usługi przesyłania strumieniowego są ograniczone zapisami prawnymi lub umowami licencyjnymi zawartymi przez serwis z innymi firmami nadawczymi i produkcyjnymi. Czasem przyczyną jest cenzura rządowa, co ma miejsce na przykład w przypadku Chin lub Rosji. Zdarza się, że usługi streamingowe pobierają różne opłaty w danych regionach świata i dlatego katalog dostępnych pozycji może różnić się od siebie.

Ograniczenia zależą od położenia geograficznego, dlatego też dostawca musi wcześniej określić, gdzie znajduje się dany użytkownik poprzez zastosowanie technik geolokalizacji. Ta technologia wykorzystuje dane uzyskane z komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika w celu określenia jego fizycznej lokalizacji. Najpopularniejszą metodą jest sprawdzenie adresu IP użytkownika za pomocą białej listy, na podstawie której system zatwierdza lub odmawia użytkownikowi dostępu do treści. Jak zatem zmienić adres IP?

Zmiana adresu IP - VPN i serwer proxy

Jeden z najprostszych sposobów na zlikwidowanie komunikatu o blokadzie i ograniczeniach geograficznych jest skorzystanie z sieci VPN. Wirtualna sieć prywatna to usługa, która pozwala na wirtualną zmianę lokalizacji, dzięki czemu możesz zmienić serwer VPN na Polskę i korzystać z polskich programów bez ograniczeń w dowolnym miejscu świata, tak jakbyś fizycznie przebywał w Polsce. Co więcej, VPN tworzy dodatkową warstwę bezpieczeństwa i pozwala poprawić jakość streamingu poprzez uniknięcie zakłóceń.

Podobnym rozwiązaniem do VPN jest proxy. Serwer proxy to komputer działa jako pośrednik między połączeniami klienta i serwera docelowego, poprzez filtrowanie połączenia między nimi. Proxy otrzymuje żądania dostępu od klienta do danej strony i jest odpowiedzialny za przesłanie ich do serwera WWW. Dzięki temu przeglądanie witryny internetowej, nie następuje poprzez bezpośrednie połączenie między przeglądarką a stroną, która nie będzie miała wglądu w Twój adresu IP.

Pakiety usług streamingowych

Inna możliwość to wykupienie internetowego pakietu telewizji publicznej TVP 1, TVP 2, Polsat lub TVN. Większość ofert dodatkowo zawiera udogodnienia takie jak brak reklam, jakość HD i łatwy dostęp z wielu krajów świata. Przykładowo serwis Player.pl daje możliwość oglądania filmów i seriali TVN, HBO, Canal+ i Eleven Sports, a także „Filmów za życzenie".

Na terenie Europy poprzez satelitę Eutelsat Hot Bird można odbierać 20 niekodowanych kanałów bez dodatkowych opłat. Wśród programów polskojęzycznych figurują programy platform cyfrowych Canal+, Cyfrowy Polsat i Orange TV.

Aplikacja WP Pilot daje dostęp do ponad 100 kanałów i 10 stacji radiowych, głównie polskich, które można oglądać bez ograniczeń w Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii. TVP Stream pozwala na przeglądanie kanału TVP Info, TVP Sport oraz 16 ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej i TVP Parlament. Również Ipla.tv oferuje specjalny pakiet Polonia. Dostępne treści różnią się od regionu, a aktualną listę programów i treści sprawdzić można w katalogu online na stronie Ipla.

