Jak odzyskać podatek od oszczędności i inwestycji nałożony przy odzyskiwaniu PPI?

Jak się okazuje przy zwrocie PPI przez banki, które w bezprawny sposób wymuszały na swoich klientach obowiązek opłacenia polis Payment Protection Insurance, nakładano dodatkowy podatek od oszczędności i inwestycji. Na szczęście te pieniądze da się odzyskać!

Jak się okazuje pieniądze wypłacane przez brytyjskie banki, które wcześniej zostały bezprawnie zabrały swoim klientom w ramach polis PPI, zostały dodatkowo opodatkowane. Część należnej kwoty dla klienta została pomniejszona w ramach podatku od oszczędności i inwestycji. Na szczęście te pieniądze da się odzyskać! Jak?

Jak czytamy na łamach bloga Safe Claims, polskiej firmy zajmującej się pomocą w odzyskiwaniu opłat bankowych PBA (Packaged Bank Account) oraz PPI (Payment Protection Insurance) czy Payday Loans bez pogorszenia relacji z bankiem można ubiegać się nawet o zwrot całego podatku.

Jeśli w roku, w którym wypłacono ci PPI, nie byłeś podatnikiem (na przykład, twoje zarobki w skali roku nie przekroczyły 11 850 funtów) to możesz ubiegać się o zwrot całego podatku. Z kolei osoby, które przekraczają ten próg, wraz ze zmianami w prawie, które weszły 6 kwietnia 2016, są zwolnienie z podstawowego 20-procentowego podatku od inwestycji i oszczędności, jeśli nie zarobiły z tego tytułu więcej niż 1000 funtów w skali roku. Z kolei kwota wolna od tego podatku dla tych, którzy znajdują się w kolejnym progu podatkowym wynosi 500 funtów, a osób zarabiających powyżej 150 000 funtów ta regulacja nie dotyczy.

Co trzeba zrobić? Jak komentuje Tomasz Kowalczyk z Safe Claims zasadniczo mamy do czynienia z dwoma opcjami. Pierwsza dotyczy osób składających Self Assessment (deklarację podatkową osób samozatrudnionych). W ich przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o zwrot nadpłaconego podatku ("tax return"). Z kolei, ci którzy się nie rozliczają w ramach Self Assessment będą musieli wypełnić specjalny formularz R40. Po więcej szczegółów i konkretne instrukcje odsyłamy na bloga Safe Claims.

Termin na zgłoszenie roszczenia wynosi 4 lata po zakończeniu roku podatkowego, w którym ubiegasz się o zwrot. Na przykład, roszczenie na lata 2015–2016 musi zostać odebrane przez HMRC do 5 kwietnia 2020 r. Warto dodać, że każdy rok podatkowy wymaga oddzielnego formularza roszczenia.