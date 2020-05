Jak odzyskać pieniądze za bilet lotniczy pobrane z karty płatniczej? Zobacz, na czym polega CHARGEBACK

Fot. Getty

Wykupiłeś bilet lotniczy - albo nawet kilka - ale z powodu lockdownu odwołano Twój lot, a przewoźnik ociąga się z oddaniem Ci pieniędzy? Zobacz, jak skorzystać z opcji CHARGEBACK w banku w przypadku, gdy za lot zapłaciłeś kartą płatniczą.

Z powodu kryzysu epidemiologicznego loty pasażerskie do wielu państw - w tym do Polski - zostały całkowicie wstrzymane. Co gorsze, linie lotnicze coraz częściej zwlekają z wypłaceniem należności za niewykorzystane bilety, proponując zamiast pieniędzy vouchery lub inne opcje. Istnieje jednak sposób na odzyskanie pieniędzy, jeśli opłata za bilet została dokonana kartą płatniczą - sposób ten nazywa się chargeback.

Co to jest CHARGEBACK?

Chargeback jest to tzw. obciążenie zwrotne - rodzaj usługi bankowej, polegającej na zwróceniu środków za daną transakcję posiadaczowi karty płatniczej - karty przy użyciu której transakcja została dokonana. Głównym celem usługi chargeback jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami i usługodawcami, czy wszelkimi oszustwami, a także przed błędami, które mogą wystąpić po stronie samego systemu bankowego.

Kto może skorzystać z CHARGEBACK?

Z usługi chargeback może skorzystać każdy, kto posiada kartę płatniczą Visa lub Mastercard - i nie jest tu ważne, czy transakcja została wykonana kartą kredytową, debetową czy przedpłaconą.

W jakich sytuacjach przysługuje zwrot pieniędzy za pomocą CHARGEBACK?

Podstawą do skorzystania z usługi chargeback mogą być następujące sytuacje:

posiadacz karty płatniczej nie rozpoznaje przeprowadzonych za jej pośrednictwem transakcji,

konsument nie otrzymał zamówionych towarów, które zostały opłacone kartą płatniczą,

konsument otrzymał towar niezgodny z opisem, za który zapłacił kartą płatniczą,

konsument nie otrzymał zwrotu środków od sprzedawcy, pomimo zwrotu towaru, opłaconego kartą płatniczą,

sprzedawca usługi nie wywiązał się z jej wykonania (np. odwołanie przez biuro podróży opłaconej z góry kartą płatniczą wycieczki, odwołanie lotu opłaconego wcześniej kartą płatniczą),

bankomat nie wypłacił gotówki, pomimo obciążenia rachunku,

płatność kartą została zaksięgowana podwójnie,

płatność kartą została zaksięgowana na kwotę inną, niż powinna,

różnego rodzaju próby oszustwa czy wyłudzenia środków, w tym posługiwanie się skradzioną kartą.

Co istotne dla wielu osób w ostatnim czasie kryzysu, widzimy zatem, że podstawą do ubiegania się o chargeback może być odwołany lot, jeśli za bilet zapłaciliśmy kartą - co jest bardzo częstą metodą płatności za bilety lonticze.

W jakich przypadkach zwrot nie przysługuje?

Chargeback nie przysługuje nam jednak z automatu. Może on zależeć od konkretnych warunków, przedstawionych przed transakcją przez sprzedawcę, na które to warunki wyraziliśmy zgodę, np. potwierdzając zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności. Przed dokonaniem każdej transakcji należy więc wnikliwie zapoznawać się ze wszelkimi dokumentami, których znajomość potwierdzamy podczas dokonywania zakupu. W przeciwnym razie może okazać się, że zgodziliśmy się na coś, co wyklucza możliwość uzyskania zwrotu za pomocą chargebacku.

Procedura zwrotu środków poprzez CHARGEBACK

Co zrobić, by uzyskać zwrot w ramach chargeback? Poniżej przedstawiamy procedurę, którą należy zainicjować w swoim banku:

Na początku trzeba zgłosić do banku reklamację za przeprowadzoną transakcję. Następnie bank kontaktuje się z centrum autoryzacyjnym/rozliczeniowym (acquirer), które z kolei informuje sprzedawcę o zgłoszonym chargebacku. Sprzedawca ma 7 dni na akceptację naszej reklamacji lub jej odrzucenie. W tym drugim przypadku musi on przedstawić dokumenty, z których będzie wynikało, że nasze roszczenia są bezzasadne. Jeśli sprzedawca nie odpowie lub nie dostarczy odpowiedniej dokumentacji, będzie musiał nie tylko zwrócić środki, ale i pokryć ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem procedury. Po uzyskaniu odpowiedzi od sprzedawcy acquirer informuje o niej nasz bank. Następnie bank kontaktuje się z nami w celu przedstawienia wyniku postępowania. Jeśli reklamacja była zasadna, pieniądze powrócą na nasze konto. Jednak, jeśli to sprzedawca miał rację, środki nie zostaną zwrócone.

W jakim terminie należy złożyć reklamację?

Podejrzane transakcje należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu. Jednak dokładny termin na złożenie reklamacji zależy od konkretnej sytuacji - trzeba zatem zorientować się w swoim banku, jaki termin mamy na reklamację zakupionego biletu lotniczego.

