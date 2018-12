Jak odzyskać opłaty bankowe w Lloyds?

Bardzo popularne w Wielkiej Brytanii płatne konta bankowe okryły się niedawno złą sławą za sprawą skandalu z nieuczciwymi opłatami. Klienci banków płacili za konta miesięczne opłaty w ramach, których mieli różne przywileje, z jakich nawet nie mogli korzystać. Skandal dotyczy praktycznie wszystkich brytyjskich banków, w tym największych: Lloyds, Barclays, HSBC, Natwest, Santander, RBS i inne.

Klienci Lloydsa oraz innych banków mogą zwrócić się do banku o zwrot opłat, jednak mają na to ograniczony czas. Szczególnie narażeni na opłaty byli Polacy, często nieświadomi tego, że banki mają w ofercie konta bezpłatne. W banku Lloyds klienci mieli sprzedawane aż 4 rodzaje kont płatnych o różnej wysokości miesięcznej opłaty: konto Lloyds Silver, Lloyds Gold, Lloyds Platinum Account, Lloyds Premier.

Jaka jest różnica między Bank Fees, a Payment Protection Insurance (PPI)?

Aby zwrócić się o zwrot opłat, należy wystosować pismo do banku uzasadniające, dlaczego uważamy, że konto zostało sprzedane w złej wierze i wyszczególnić swoje żądania. Należy podać jak najwięcej danych (okres w jakim konto było płatne, kwotę zwrotu, którego się domagamy).

Banki zazwyczaj odmawiają zwrotu opłat powołując się na różne rzeczy: zapisy regulaminu, nagrania rozmów, podpisy pod zgodami, więc należy występować o zwrot do skutku, gdyż nie zawsze w przypadku odmowy jest ona zasadna.

Jak mówi Tomasz Kowalczyk, z firmy Safe Claims, która pomaga Polakom w odzyskiwaniu opłat: Banki, w tym Lloyds, niestety wykorzystują niewiedzę klientów i odmawiają im zwrotu opłat, tak samo jak sprytnie “wciskały” im konta płatne wcześniej. Jeśli my działamy w imieniu klienta, bankom już nie jest tak łatwo odmówić, ale i tak czasem jest wymagane kilkukrotne odwoływanie się, a nawet składanie oficjalnej skargi do Financial Ombudsman. Duża ilość naszych klientów to osoby, którym banki odmówiły i dla których my występujemy o zwroty.

Nieuczciwe opłaty bankowe to pieniądze, które klienci płacili za coś, czego nigdy nie używali lub nie potrzebowali. Przez kilka lat posiadania takiego konta, może się uzbierać niemała kwota, którą warto odzyskać.



Ile pieniędzy możesz odzyskać za niesłusznie naliczone bank fees?