Jak odstawić cukier i czym go zastąpić? Oto sprawdzone sposoby

Fot. Canva

Cukier to jeden z najbardziej zdradliwych składników codziennej diety, który małymi krokami niszczy nasze zdrowie. Jak go skutecznie wyeliminować? Jakimi zamiennikami zastąpić cukier? Zobacz, co radzą eksperci.

Cukier nie bez powodu zwany jest często „białą śmiercią”. Jego nadmierne i regularne spożywanie może prowadzić do wielu chorób, rujnując zdrowie i znacząco obniżając jakość życia. Jak pozbyć się cukru na dobre z codziennej diety? Czym go zastąpić? Oto, co podpowiadają eksperci od zdrowej zbilansowanej diety z My Fit Food.

Negatywny wpływ cukru na zdrowie

O negatywnym wpływie cukru na ludzki organizm lekarze i dietetycy mówią nie od dziś, przestrzegając przed nadmiernym spożywaniem tej substancji. Przyzwyczajenie robi jednak swoje, więc z cukrem – zarówno w czystej postaci, jak i w formie dosładzanych napojów czy słodyczy – trudno skończyć. Jakie konkretnie szkody zdrowotne może wyrządzić „biała śmierć”?

Najbardziej znanym skutkiem nadmiernego regularnego spożywania cukru jest cukrzyca typu 2. Zbyt duże ilości cukru w diecie są jednym z podstawowych czynników ryzyka rozwoju tej choroby. Nadmierne spożycie cukru, w tym słodyczy, może też prowadzić do otyłości czy próchnicy. Innym negatywnym efektem nadmiernego długoletniego spożywania cukru jest grzybica układu pokarmowego (kandydoza). Nadmierne ilości cukru prowadzi do swego rodzaju błędnego koła, ponieważ powoduje zbytnie namnażanie się w przewodzie pokarmowym grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida, co niesie ze sobą wiele negatywnych efektów, takich jak na przykład wzmożone łaknienie słodyczy spowodowane toksynami wydzielanymi przez grzyby, a słodycze znów wzmagają namnażanie się grzybów.

Jak przestać jeść słodycze i cukier?

Jak zatem skutecznie odzwyczaić swój organizm od cukru? „Jak pokazują badania, zmiana nawyku wymaga co najmniej 28 dni bezwzględnej konsekwencji. Jest to o tyle przydatna zasada, że można ją stosować nie tylko w zmianie nawyków żywieniowych (np. w celu odstawienia cukru), ale ma ona sporą szansę powodzenia również w przypadku innych nawyków, na przykład gdy chcemy zacząć ćwiczyć na siłowni” – wyjaśnia Tomasz Sagan z My Fit Food, londyńskiej restauracji specjalizującej się w zdrowej zbilansowanej diecie.

Oczywiście, choć zasada ta nie jest skomplikowana, jej realizacja może okazać się nie lada wyzwaniem – szczególnie w przypadku bardzo mocno zakorzenionych nawyków. Warto więc pomagać sobie w tym trudnym procesie. Przykładowo, dobrym sposobem z pewnością będzie pozbycie się z domu wszelkich słodkości, a także samego cukru - żeby nas nie kusiło.

Jakie zamienniki cukru warto stosować?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele słodzików, które mogą zastępować zwykły cukier – niektóre z nich są wytworzone syntetycznie, inne zaś mają pochodzenie naturalne. Oczywiście zawsze warto wybierać to, co naturalne – ale co konkretnie w tym przypadku? „Wśród naturalnych zamienników cukru szczególnie warte uwagi są przede wszystkim trzy: ksylitol (tzw. cukier brzozowy), erytrol i stewia. Każdy z tych słodzików ma swoje wady i zalety. Przykładowo, ksylitol ma smak bardzo zbliżony do cukru i nadaje się wypieków, ma też niski indeks glikemiczny, jednak nie można z nim przesadzać, ponieważ może dawać efekt przeczyszczający” – podpowiada nasz ekspert z My Fit Food.

Jak widać, nie jest ciężko zastąpić cukier innym słodzikiem, choć wyeliminowanie cukru z diety oczywiście wymaga długtrwałej zmiany nawyków. Warto jednak zainwestować nieco czasu i energii w taką zmianę, ponieważ za kilka lat nasz organizm może nam za to szczerze podziękować.